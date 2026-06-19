“นาฟ” หลาน “แพท ณภปา” สยอง เงยหน้าอาจคอหัก! สายเคเบิ้ลเกี่ยวคอขณะขี่มอ'ไซค์

ทำแฟนๆ พากันตกใจ หลังจาก “นาฟ ฉัฐนันท์ อรุณานนท์” หลานสาว “แพท ณปภา ตันตระกูล” เผยภาพประสบอุบัติเหตุ ถูกสายเคเบิลเกี่ยวเข้าที่คออย่างจังขณะขี่รถจักรยานยนต์
โดยนาฟได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า เจ้าตัวขี่รถมอเตอร์ไซค์ขณะกลับบ้านย่านพระราม 3 ระหว่างทางไม่เห็นลวดหรือสายเคเบิลที่ห้อยระโยงระยางอยู่ระหว่างหมู่บ้านกับต้นไม้ ซึ่งความสูงอยู่ในระดับคอ ทำให้ตัวเจ้าตัวถูกสายเคเบิลเกี่ยวจนลอยค้างอยู่กลางอากาศ หายใจไม่ออก รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นออกไปนอกถนน โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเอาตัวลงมาได้ จากนั้นพี่แพทจึงรีบพาส่งโรงพยาบาล ขณะที่หมอบอกว่าหากจังหวะนั้นเงยหน้าขึ้นมา อาจถึงขั้นคอหักได้
โดยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บ มีรอยลึกและเลือดออกที่คอ หมอสั่งห้ามแผลโดนน้ำ 7 วัน และต้องพักงานไปก่อน ขณะที่คดีความ นาฟเผยว่าหมู่บ้านปัดความรับผิดชอบโบ้ยให้ไปตามหาเจ้าของสายเคเบิลเอาเอง ซึ่งเจ้าตัวเตรียมนำใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความและขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด