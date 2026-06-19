“อาร์มี แฮมเมอร์” ชวดมรดก 6.5 พันล้าน เจ้าตัวยังงง แต่ดีใจได้ดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิต

หลังจากที่พ่อผู้เป็นมหาเศรษฐีของ “อาร์มี แฮมเมอร์” นักแสดงหนุ่มวัย 39 ปีได้เสียชีวิตลง ดูเหมือนทุกคนจะคิดว่าเขาคือผู้ได้รับมรดกพันล้านอย่างแน่นอน แต่ผิดคาดเจ้าตัวยืนยันไม่ได้รับแม้แต่สลึงเดียว
นักแสดงหนุ่มจาก The Social Network ซึ่งมีฐานะเป็นหลานของมหาเศรษฐี อาร์มานด์ แฮมเมอร์ ที่คาดว่ามีทรัพย์สินรวมกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6.5 พันล้านบาท เจ้าตัวยืนยันว่าหลังจากที่ ไมเคิล แฮมเมอร์ พ่อของเขาที่เป็นเจ้าพ่อธุรกิจน้ำมันเสียชีวิตเมื่อปี 2022 เขาไม่ได้รับมรดกอะไรทั้งสิ้น พร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ
ในการให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter เจ้าตัวระบุว่า “มันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนคุณต้องเป็นทนายด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องราวทั้งหมด แต่ผลลัพธ์สุดท้ายไม่ใช่ว่าผมจะสบายไปตลอดชีวิต หรือแม้แต่ในอีกสองสามปีข้างหน้า มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับ”
นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Call Me by Your Name คนนี้ประสบกับความล้มเหลวในอาชีพการงานในปี 2021 หลังจากถูกผู้หญิงหลายคนกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ ในขณะที่ชีวิตสมรสของเขากับ เอลิซาเบธ แชมเบอร์ส ซึ่งเป็นแม่ของลูก2คนของเขาก็พังทลายลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เขาพบว่าตัวเองมีเวลาว่างมากขึ้นที่ได้ใช้กับพ่อหลังจากที่พ่อป่วย และอาร์มี่เปิดเผยว่าทั้งคู่สามารถปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากอละผิดใจกันมาหลายปี
“ผมได้อาบน้ำให้พ่อ ทำอาหารให้พ่อ ป้อนอาหารให้พ่อ เปลี่ยนผ้าอ้อมให้พ่อ และทำทุกอย่างให้พ่อ เราได้พูดคุยกันหลายเรื่อง เราได้ปรับความเข้าใจกัน เราได้ก้าวผ่านมันไป และผมก็ได้อยู่เคียงข้างพ่อ จับมือพ่อตอนที่พ่อจากไป ซึ่งมันเป็นเหมือนของขวัญ”
หลังจากหายไปจากวงการฮอลลีวูดหลายปี อาร์มีกำลังจะกลับมาอีกครั้งหลังจากได้รับบทในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผู้กำกับอูเว่ โบลล์ เรื่อง Citizen Vigilante ซึ่งมีกำหนดฉายวันที่ 19 มิ.ย. และเขายังได้แสดงในภาพยนตร์ทุนต่ำอีก 3 เรื่องเพื่อเริ่มต้นอาชีพการแสดงอีกครั้ง
อาร์มี สารภาพว่าเขาร้องไห้เมื่อได้รับบทใน Citizen Vigilante เพราะเขามีความสุขมากที่ได้กลับมาทำงาน “ผมค่อนข้างแน่ใจว่าผมร้องไห้ มันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่า ผมจะได้ทำในสิ่งที่ผมรักมากกว่าสิ่งใดๆ รองจากลูกๆ ของผม”
“ผมยอมไปถ่ายโฆษณาอาหารแมวก็ได้ ผมแค่อยากกลับมาทำงานอีกครั้ง”