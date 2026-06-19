ไม่เคยใช้เส้นพ่อ “ลูกหนุน” ลูก “ตั้ว ศรัณยู” ภูมิใจ หวนคืนจอในรอบ 5 ปี

“ลูกหนุน ศุภรา” ภูมิใจหวนคืนจอในรอบ 5 ปี ยืนยันไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ลูกสาว “ตั้ว ศรัณยู” ขอพิสูจน์ฝีมือด้วยตัวเอง หวังให้คุณพ่อภูมิใจ
เริ่มหันมาเดินตามรอยคุณพ่อ “ตั้ว ศรัณยู วงษ์กระจ่าง” ในเรื่องการแสดงอย่างจริงจังแล้ว สำหรับสาว “ลูกหนุน ศุภรา วงษ์กระจ่าง” หลังจากห่างหายจากละครเรื่องแรกไปเกือบ 5 ปี ล่าสุดเจ้าตัวกำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ ล่ามสาวไทยกับหนุ่มจอมบงการ Say You Love Me, My Bossy ที่เรื่องนี้มีนักแสดงจีนร่วมด้วย ซึ่งที่ผ่านมาลูกหนุนไปแคสงานเองตลอด ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ความเป็นลูกสาวของคุณพ่อเลย
“เรื่องนี้ก็มีพี่ๆ ติดต่อมา หนูก็เลยลองไปแคสค่ะ จริงๆ ก็อยากเล่นอยู่แล้วค่ะ ชอบการแสดงด้วย แล้วก็รู้สึกว่าแนวตั้งกำลังมา พอคุยกับคุณแม่ก็เลยตัดสินใจรับค่ะ จริงๆ หนูเล่นมาเรื่องเรื่องนึงแล้วค่ะ เรื่อง นางนาค ประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ ก็ต้องเคาะสนิมค่ะ (หัวเราะ) ต้องทำการบ้าน อ่านบทให้เข้าใจตัวละครค่ะ จริงๆ ซีรีส์แนวตั้งของจีนหนูได้ดูผ่านๆ แต่คุณแม่ติดเลย (หัวเราะ)
ก็ตื่นเต้นค่ะ ใกล้จะเริ่มถ่ายทำแล้ว ส่วนใหญ่ก็ปรึกษาคุณแม่เป็นหลักค่ะ แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรมากนะคะ คุณแม่ก็คงอยากให้ไปเจอด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง หนูก็มีได้อธิษฐานบอกคุณพ่อด้วยค่ะ เพราะว่าเพิ่งครบรอบคุณพ่อไป เวลาไปไหว้คุณพ่อก็จะบอกว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้าง ก็หวังว่าคุณพ่อจะภูมิใจค่ะ”
น้อมรับทุกโอกาสที่จะเข้ามา
“ที่ทิ้งช่วงไป 4-5 ปี ก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆ ค่ะ ก็มีไปแคส ก็มีได้ไม่ได้บ้าง ก็ทำตามขั้นตอนเลยค่ะ ไปแคสงานปกติค่ะ ไม่เคยใช้ความเป็นลูกสาวคุณพ่อ ก็อยากพิสูจน์ตัวเองด้วย แต่ถามว่าคนจำได้ไหม ก็น่าจะนะคะ (หัวเราะ) บางคนก็อาจจะจำไม่ได้ หนูพร้อมรับทุกโอกาสนะคะ ติดต่อมาได้เลยค่ะ
ที่ผ่านมาจริงๆ ก็ทำอยู่เบื้องหลังนะคะ แล้วก็มาช่วยคุณแม่ แล้วก็มีเปิดบริษัทกับเพื่อนทำเรื่องคอนเสิร์ตค่ะ แต่ตอนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ (หัวเราะ) จริงๆ ก็มาช่วยคุณแม่ค่ะ แล้วก็รู้สึกชอบด้านดนตรี หนูคิดว่างานในวงการบันเทิงน่าสนใจ แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ
อย่างเรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่น คนในกองน่ารัก เจอพี่ๆ นักแสดงที่น่ารักมาก คอยสอนทุกอย่าง ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เกร็งเหมือนที่คิดเอาไว้ แต่ตอนแรกคือตื่นเต้น แล้วก็กลัวมาก คือด้วยความที่ใหม่ค่ะ ก็กลัวว่าตอนถ่ายจะไปถ่วงคนอื่นไหม แล้วเรื่องแรกที่ผ่านมาบทก็ค่อนข้างยากค่ะ แต่ว่าพี่ๆ ในกองทุกคน ทีมงานนักแสดงทุกท่านคือน่ารักมาก คอยช่วย คอยบอก ก็เลยรู้สึกว่าการไปกองทุกครั้งมีความสุข”