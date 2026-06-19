“เอสเธอร์” อายุ 32 ยังไม่รีบแต่ง “เคน ภูภูมิ” ขออีก 4 ปี แต่งปุ๊บพร้อมมีลูกทันที

“เอสเธอร์” เผยยังไม่แต่ง “เคน ภูภูมิ” เร็วๆ นี้ ขอลุยงานและรอน้องสาวเรียนจบก่อนให้หายห่วง แย้มอีก 4 ปีค่อยว่ากันเรื่องข่าวดี ถึงเวลาก็ได้แต่งเอง ลั่นแต่งเมื่อไหร่พร้อมมีลูกทันที ตื่นเต้นขึ้นแท่นนางเอกซีรีส์แนวตั้ง ประกบนักแสดงจีน
เพิ่งฉลองอายุครบ 32 ขวบไปหมาดๆ สำหรับนางเอกสาว “เอสเธอร์ สุปรีลีลา”แต่เจ้าตัวบอกว่าขอหยุดไว้ที่อายุ 22 พอ เพราะเป็นวัยที่กำลังมีเอเนอร์จี้ที่สดใส ตอนนี้โตขึ้น เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น แต่ปีนี้ยังไม่ได้ของขวัญจาก “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” เหมือนเดิม ลั่นไม่งอน เลยจุดนั้นมาแล้ว
“32 ขวบค่ะ ก็ดีค่ะ โตขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีค่ะ แต่ว่าเราหยุดไว้ 22 ค่ะ เพราะว่าเราจะไม่ยอมแก่ค่ะ สำหรับเอสรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่น่ารักนะคะ มันเป็นวัยที่กำลังโต ก้ำกึ่งเป็นวัยรุ่นกำลังจะเป็นวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่กำลังมีเอเนอร์จี้สดใส เราก็เลยแซวๆ ว่าหยุดไว้ที่ 22 แล้วกัน ถามว่าพออายุ 32 แล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไหม ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนนะคะ ก็เป็นวัยที่โตขึ้น มีวุฒิภาวะมากขึ้น เข้าใจอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้น ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้น
ของขวัญให้ตัวเองไม่ได้ซื้อเลยค่ะ พี่เคนก็ไม่ได้ซื้อค่ะ (หัวเราะ) แล้วก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไร เพราะวันนั้นเอสทำงาน อยู่กอง แล้วก็กลับมากินข้าวอยู่กับครอบครัวค่ะ พี่เคนเขาก็อวยพร แต่ไม่มีของขวัญ จริงๆ วันนั้นก็แซวอยู่นะว่าถึงหนูทำงาน แต่อย่างน้อยก็สั่งเค้กมาให้หน่อยสิ แล้วเขาก็บอกว่าอ้าวเหรอ โอเค เดี๋ยวสั่งให้ อยากกินอะไร ก็แซวๆ กัน เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นค่ะ ไม่งอนค่ะ มันเลยจุดที่งอนมาแล้วค่ะ (หัวเราะ) ชินเลย ด้วยความที่คู่หนูกับพี่เคนชิลๆ สบายๆ คือแทบจะไม่ค่อยหวานเลย มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะกัน ขี้งอน อยากได้อะไรก็คือบอกตรงๆ”
ยอมรับกลัวความรักจืดจาง แต่พยายามหากิจกรรมโซเชียลทำด้วยกันบ่อยๆ
“กลัวความรักปรุงจืด (หัวเราะ) หลังๆ เราก็เลยมีกิจกรรมด้วยกัน ก็คือเล่นโซเชียลด้วยกัน เล่นติ๊กต๊อกด้วยกัน ก็มีกิจกรรมร่วมกันนิดนึง คือแรกๆ เอสชวนเขา เขาโดนบีบบังคับ แต่หลังๆ เขาสมัครใจ เริ่มชอบ เริ่มเป็นคนหาคอนเทนต์มาเล่นเอง จนเราต้องบอกว่าพักก่อนนะ เหนื่อยนิดนึง (หัวเราะ) คอนเทนต์ของพี่เคนชอบเป็นแนวให้เราเต้น แล้วเขาก็ร้องเพลงลิปซิงก์โยนความยากๆ มาให้เรา ตัวเองก็ยืนง่ายๆ ชิลๆ เขาอยากให้เราขายขำ
เรื่องแต่งงานยังไม่ใช่เร็วๆ นี้แน่นอนค่ะ คืออยากทำงานให้เต็มที่ก่อน ไว้เมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องกังวลก็เมื่อนั้นอาจจะแต่ง ไม่ได้คิดเลยว่าจะสักกี่ปี ก็คือรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะแต่ง เดี๋ยวมันก็ได้แต่งเองแหละ ก็ไม่มีใครเปรยอะไรเลย จริงๆ อยากจะให้น้องสาวเรียนจบก่อนด้วย ตอนนี้น้องสาวเรียนยังอยู่ค่ะอยากให้เรียนจบ เริ่มทำงาน ดูแลตัวเองได้ เราก็จะได้หายห่วง เมื่อถึงตอนนั้นก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องแต่ง ซึ่งน้องสาวก็อีกประมาณ 4 ปีจบค่ะ ก็เวลาดีค่ะ ประมาณนั้นน่าจะกำลังดี”
บอกอีก 4 ปี แต่งปุ๊บพร้อมมีลูกปั๊บ
“แต่งปุ๊บมีลูกปั๊บเลย ทันใช้ เรื่องฝากไข่ไม่มีเลยค่ะ คือเคยคิดค่ะ แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆ เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยแล้วกัน คือถ้าธรรมชาติมันจะมี ก็ปล่อยให้มันมีแหละ อีก 4 ปีพี่เคนจะรอไหวไหม ใครจะไปรู้อีก 2 ปีอาจจะแต่งก็ได้ (หัวเราะ) จริงๆ ไม่ได้คุยกันจริงจังนะคะ แต่ว่าด้วยความที่เราคบกัน ก็มองเห็นเป้าหมายเดียวกันแหละ ว่าท้ายที่สุดเราก็สร้างครอบครัวด้วยกัน มีครอบครัวเดียวกัน แต่แค่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
แต่เรื่องแต่งปุ๊บจะมีลูกปั๊บเนี่ย คิดว่าใจตรงกันนะคะ ด้วยความที่อายุมันก็ถึงวัยสมควรแล้ว พี่เคนก็อายุเยอะกว่าเอสด้วย มันก็คงต้องเป็นแบบนั้นค่ะ คือไม่ได้รอคุกเข่านะคะ อย่าเพิ่งคุกตอนนี้ ทำงานก่อน อย่าเพิ่งคุกนะ (หัวเราะ) (เขาแอบไปสั่งแหวนไว้หรือเปล่า?) ไม่มี คนอย่างพี่เคนไม่มี ถ้ามีอะไรก็คือโป๊ะ เรารู้หมดทุกอย่าง”
กังวลเรื่องภาษากับนักแสดงจีน แต่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดี
“เรื่องนี้ได้ร่วมงานกับนักแสดงจีนด้วย ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะ เราก็อาจจะได้รับโอกาสดีๆ แฟนคลับคนจีนเพิ่มขึ้น มีคนรู้จักเรามากขึ้น ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเรามาเล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะ แต่ซีรีส์แนวตั้งของจีน เอสยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูแบบจริงจังเลยค่ะ แต่ได้ยินหลายๆ คนบอกว่ามันดูแล้วติด แต่ถ้ามีติดต่อมาอีกก็ดีค่ะ เราก็อยากทำอะไรที่ท้าทาย อะไรที่ไม่เคยทำ แต่ตอนนี้หลักๆ เลยคือเรื่องภาษาที่กังวลมากๆ เพราะเวลาเราเล่น คนนึงต้องพูดเป็นภาษาจีน แล้วเราพูดภาษาไทย คือเรายังไม่เคยได้มีโอกาสเล่นแบบนี้ เราไม่รู้ว่าจังหวะที่เขาพูดจบ แล้วเราจะรับส่งกันยังไง จะติดเรื่องตรงนี้ค่ะ กังวลเรื่องบทแล้วก็เรื่องภาษา ความเข้าใจตรงนี้แหละ อาจจะต้องใช้เวลาช่วงแรกๆ ในการปรับ
คิดว่าต้องทำการบ้านเยอะขึ้น คือถ้าเขาพูดภาษาจีนมา ก็อาจจะต้องจินตนาการเองมากขึ้น และต้องรู้ว่าที่เขาพูดคืออะไร ก็อาจจะมีความยาก แล้วก็ใช้เวลาในการถ่าย ทำการบ้านเยอะพอสมควร แต่ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีลองทำอะไรใหม่ๆ ดูค่ะ คิดว่าถ้าผ่านคิวแรกๆ ไปได้น่าจะโอเคขึ้นค่ะ”