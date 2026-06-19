ไปสุดที่ตรงไหน! “กอล์ฟ พิชญะ” ปลื้มคลิปทัวร์บ้าน Playstacation พุ่งทะลุ 30 ล้านวิวในไม่กี่วัน ขึ้นแท่นคลิปยอดนิยมสูงสุดของช่องครีเอเตอร์ดังระดับโลก

สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับคลิป Home Tour บ้านสุดล้ำของ “กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล” ที่ร่วมคอลแลปส์กับ Brayan Wood ครีเอเตอร์ชื่อดังชาวแคนาดา เจ้าของช่อง YouTube และ Instagram สาย Home Tour ที่มีผู้ติดตามจากทั่วโลก โดยล่าสุดคลิป “He Built a Pool Villa Dream Home” สามารถกวาดยอดวิวทะลุ 30 ล้านวิวภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน พร้อมขึ้นแท่นเป็นคลิปที่มียอดรับชมสูงที่สุดของช่องอีกด้วย
Brayan Wood เป็นครีเอเตอร์ที่โดดเด่นในการนำเสนอเรื่องราวของบ้านและที่อยู่อาศัยในมุมที่แตกต่าง ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องการออกแบบหรือแปลนบ้าน แต่ยังถ่ายทอดแพสชัน ตัวตน และแนวคิดของเจ้าของบ้านผ่านงานดีไซน์ ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่และงบประมาณ จนได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มคนรักงานออกแบบและการสร้างบ้าน
ภายในคลิป ได้พาผู้ชมสำรวจบ้านในคอนเซ็ปต์ที่สะท้อนตัวตนของกอล์ฟอย่างชัดเจน ทั้งงานดีไซน์สไตล์ยานอวกาศ สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัยอย่างสร้างสรรค์ แม้อยู่บนพื้นที่จำกัด แต่สามารถออกแบบได้อย่างลงตัวและแตกต่างจากบ้านทั่วไป
กอล์ฟ เปิดเผยว่า “ตกใจมากครับที่ยอดวิวไปไกลขนาดนี้ ทะลุ 30 ล้านวิว ในเวลาไม่กี่วัน และกลายเป็นคลิปคอลแลปส์ที่มียอดคนดูสูงที่สุดของช่อง Bryan ส่วนใหญ่เป็นผู้ชมต่างชาติ และมีคนไทยตามเข้ามาดูเยอะมาก รู้สึกภูมิใจครับ เพราะบ้านหลังนี้เปรียบเหมือนงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นตัวผมออกมาทั้งหมด ดีใจที่ชาวต่างชาติชื่นชอบบ้านของเราเยอะขนาดนี้ จนหลังบ้าน DM มาขอแปลนบ้านเต็มเลย ซึ่งสำหรับผม สิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่แค่งานดีไซน์ที่สวยงาม แต่คือการเลือกใช้ไอเทม ของตกแต่ง และ gadget smart home ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้จริง ทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่ๆสนุก อยู่แล้วcreativeสร้างแรงบันดาลใจครับ”
ถือว่าเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “กอล์ฟ พิชญะ” ในฐานะครีเอเตอร์ที่มีวิสัยทัศน์ล้ำสมัย และยังแสดงให้เห็นว่างานออกแบบรวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทย สามารถสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจ