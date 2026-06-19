“ธัญญ่า” ยอมขาดทุน ลดแหลกคฤหาสน์หรูจาก 50 ล้าน เหลือ 39 ล้าน เผยขายไม่ออกยกให้ “น้องลียา”

“ธัญญ่า ธัญญาเรศ” ประกาศขายคฤหาสน์หรูยอมขาดทุนที่ 39 ล้านบาท บอกถ้าไม่มีคนซื้อก็เก็บไว้ให้ “น้องลียา” พร้อมเผยความตื่นเต้นที่ลูกสาวใกล้เดบิวต์ ต้องแอบถือป้ายไฟไปเชียร์ เอิกเกริกไม่ได้กลัวโดนดุ
เดินหน้าประกาศขายคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ใช้เป็นโลเกชั่นถ่ายละครไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ตอนนี้สาว “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ก็ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ในงานบวงสรวงซีรีส์แนวตั้งเรื่อง ล่ามสาวไทยกับหนุ่มจอมบงการ Say You Love Me, My Bossy ณ ESC STUDIO บอกมีคนมาขอดูอยู่เรื่อยๆ แต่ก็เข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งตนก็ยอมขายขาดทุนในราคา 39 ล้านจากที่ลงทุนไปทั้งหมดกว่า 50 ล้านบาท
“ขายบ้านที่เมื่อก่อนให้เช่าถ่ายละครค่ะ แต่ตอนนี้ด้วยความที่ละครอาจจะน้อยลง ตอนนี้ทุกคนก็มาที่รังสิต ตรง esc studio ก็ถ่ายตรงนั้นไปดีกว่า ก็เสียดายค่ะ แต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ ไม่ได้ไปบ่อย ก็เลยปล่อยไปดีกว่า เผื่อจะมีคนที่เขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆ ก็มีคนมาดูเรื่อยๆ ค่ะ ก็ขายราคา 39 ล้าน ขาดทุนเยอะค่ะ เพราะทำไป 50 (หัวเราะ) แต่เราก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจแบบนี้ขายแพงก็ไม่มีใครซื้อหรอก ก็คิดมาหลายปีแล้วค่ะ ก็ลองดูเผื่อได้ เอาเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่น ก็มีคนมาดูเยอะ มีต่างชาติด้วย มีมาเรื่อยๆ แต่ก็ต่อเยอะ เราก็เลยยังเดี่ยวก่อน
แต่เราเชื่อว่าคนที่จะมาซื้อก็ต้องเป็นคนที่อยากได้จริงๆ เพราะหลังนี้ก็ตั้งใจทำมาก ตั้งแต่หาซื้อที่เลย เพราะหลังนี้เป็นหลังแรกที่เราทำไว้ถ่ายละคร พอเราทำตรงนั้นเสร็จก็เอาไอเดียนี้มาเสนอคุณพ่อพี่เป็ก (สัณณ์ชัย เองตระกูล) ก็เลยกลายเป็น esc studio มันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ใกล้ๆ กัน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของใหม่ก็ไม่เป็นไร ก็เก็บไว้เป็นของลียาในอนาคต เผื่ออนาคตลียาอาจจะอยากไปอยู่ก็ได้ เพราะมันก็สงบเหมือนไปบ้านพักตากอากาศ เปิดออกมาก็อากาศบริสุทธิ์ แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้สนใจหรอก เขายังวัยรุ่น แต่ถ้าพอเขาอายุเยอะขึ้นไปก็ไม่แน่”
บอกทั้งตื่นเต้น ทั้งเห่อที่ “น้องลียา” ใกล้จะได้เดบิวต์แล้ว แต่ไม่กล้าออกอาการมาก กลัวลูกดุ
“น้องก็ใกล้เดบิวต์แล้ว ตื่นเต้นค่ะ ตอนนี้เลยกลายเป็นเวลามีโชว์ที่ไหนก็ต้องไป ปกติเราจะขี้เกียจไปคอนเสิร์ต คนเยอะ รถติด แต่ตอนนี้ต้องไปทุกงานที่ลียาไป (หัวเราะ) ก็มีป้ายไฟเล็กๆ น่ารักๆ ลียาเขาก็ไม่ชอบให้เวอร์หรอก เดี๋ยวเขาดุเอา (หัวเราะ) ก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจ ซ้อมทุกวันถึงมืดค่ำ เขาตั้งใจมาก เหนื่อย แต่ก็แฮปปี้นะคะ ก็มีห่วงเรื่องอาหารการกิน บางทีก็กลัวกินไม่ถึง เพราะลียาเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆ ไม่ค่อยเน้นโปรตีนเท่าไหร่ ชอบกินส้มตำปลาร้า (หัวเราะ)
พ่อแม่ก็เห่อมากไม่ได้ เอิกเกริกไม่ได้เดี๋ยวโดนดุ (หัวเราะ) แต่จริงๆ ก็เห่อตื่นเต้นแหละค่ะ เพราะเรารู้นิสัยเขาแหละ คล้ายๆ ถ้าเราทำอะไรที่มันเวอร์วังแล้วเดี๋ยวเขาจะเขิน ก็ภูมิใจนะคะ เขาก็ตั้งใจทำและชอบด้านนี้ ชอบร้องชอบเต้น”