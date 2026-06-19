“Nat Sakdatorn” คัมแบ็กงานเพลงพร้อมส่งซิงเกิลใหม่ “ทีละวัน” ถ่ายทอดมุมมองความรักที่เติบโตไปพร้อมชีวิต

หลังจากฝากผลงานเพลงคุณภาพและเรื่องราวที่เข้าถึงหัวใจผู้ฟังมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศิลปินมากความสามารถ ณัฐ ศักดาทร กลับสู่วงการเพลงอีกครั้ง พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ “ทีละวัน (one day at a time)” บทเพลงโมเมนต์อบอุ่นที่ชวนให้คนฟังค่อยๆ เรียนรู้ความหมายของความรัก โดยงานนี้ได้คนดนตรีคุณภาพ ประทีป สิริอิสสระนันท์ และ TONHON รับหน้าที่ร่วมโปรดิวซ์และแต่งทำนอง ขณะที่ อวัช รัตนปิณฑะ มาเป็น Creative Director ซึ่งเพลงนี้เป็นการถ่ายทอดมุมมองความรักที่แตกต่างจากภาพจำเดิมๆ ที่มักผูกติดอยู่กับคำสัญญาและความยั่งยืนตลอดไป เพราะไม่มีใครมีคำตอบว่าปลายทางของความรักจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งสำคัญอาจไม่ใช่ระยะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน แต่เป็นความหมายของช่วงเวลาที่มีร่วมกันในแต่ละวัน
โดย “ณัฐ” เผยความรู้สึกในการทำเพลงครั้งนี้ว่า “ผมยังคงคิดถึงการทำงานเพลงอยู่เสมอ และที่กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง เพราะแพสชันตรงนี้ไม่เคยหมดไป พอเราโตขึ้นมุมมองชีวิตและความรักเปลี่ยนไป ก็อยากเล่าเรื่องรักในวัยนี้ ผมเลยเอามาแต่งเป็นเพลง ทีละวัน ซึ่งเป็นการพูดถึงความรักที่สวยงามไม่จำเป็นต้องกำหนดปลายทางให้ความสัมพันธ์ต้องเป็นแบบไหน แค่ตั้งใจดูแลกันในวันนี้ อยู่กับปัจจุบันตอนนี้ แค่นี้ก็พอแล้ว แทนที่จะไปมัวคิดกังวลถึงวันข้างหน้า เราลองค่อยๆ เติมความรักให้กันในทุกวันที่ได้ตื่นมาเจอกัน ไม่ลืมที่จะกอดกัน บอกรักกัน ใส่ใจกันในทุกโมเมนต์เล็กๆ ของชีวิต น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความรักมีความหมาย ส่วนในพาร์ทของการทำงานเบื้องหลังเพลงนี้ ผมสนุกมาก ทุกครั้งที่ผมได้เขียนเนื้อ ร่วมแต่งทำนอง หรือนั่งเลือกเสียงเครื่องดนตรีกับโปรดิวเซอร์อย่างพี่โฟร์และต้นหนในห้องสตูดิโอ มันรู้สึกเติมเต็มมาก ผมชอบความรู้สึกเวลาที่กำลังสร้างงานอะไรออกมาสักอย่าง แล้วรับรู้ว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนกำลังนั่งฟังเพลงนี้อยู่ และเพลงอาจเป็นตัวแทนความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานั้นก็ได้ อยากฝากเพลงนี้ให้ทุกคนได้อินไปกับโมเมนต์ของความรู้สึกในแบบค่อยๆ รักกันไปทีละวัน แล้วคุณอาจค้นพบว่าช่วงเวลาเล็กๆ ธรรมดาในวันนี้คือสิ่งมีค่าที่สุดของความรักแล้วจริงๆ ครับ”
สามารถฟังเพลง “ทีละวัน (one day at a time)” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “Nat Sakdatorn” ได้แล้วทุก Streaming Platforms และชม Music Video ได้แล้วทาง YouTube : Nat Sakdatorn
#ทีละวัน
#NatSakdatorn