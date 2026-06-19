จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - ช่องวัน 31 - จีเอ็มเอ็มทีวี ยกทีมศิลปินบินลัดฟ้า ร่วมงาน Thai Festival 2026 in Yangon

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ช่องวัน 31 และจีเอ็มเอ็มทีวี จัดเต็มยกทัพศิลปินส่งชอฟต์พาวเวอร์ไทยไปเมียนมา นำทีมโดย ไอซ์ - ศรัณยู วินัยพานิช แพร - ชนาภรณ์ ทวีชาติ ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค กั้ง - กรณ์ ศิริสรณ์ ไดร์ม่อน - ณรกร ณิชกุลธนโชติ ศิลปินจาก ช่องวัน 31 เซิร์ฟ - พชร ศิลปสุนทร จาว่า - พบธรรม หรรษา บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ นักแสดงจาก จีเอ็มเอ็มทีวี เตรียมบินลัดฟ้าเสิร์ฟความสนุกมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แฟนๆ ชาวเมียนมา รวมทั้งชาวไทยในกรุงย่างกุ้ง ในงาน Thai Festival 2026 in Yangon จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง ภายในงานนอกจากโชว์สุดพิเศษและสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าศิลปินที่เตรียมขนความฟินมาเซอร์ไพร์สให้แฟนคลับชาวเมียนมาแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ คือ การประกวด “T-Pop Star Challenge, Myanmar Season3” การแข่งขันร้องเพลงไทยโดยผู้เข้าแข่งขันชาวเมียนมา เพื่อส่งเสริมความนิยมเพลงไทยและภาษาไทย โดย ไอซ์ - ศรัณยู แพร - ชนาภรณ์ และกั้ง กรณ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศอีกด้วย
ไอซ์ – ศรัณยู เปิดเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Festival 2026 in Yangon และร่วมเป็นกรรมการตัดสิน T-POP Star Challenge Myanmar Season3 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าน้องๆ ชาวเมียนมาชื่นชอบและติดตามศิลปินไทย ชอบฟังเพลงไทย ดูละครไทยกันเยอะมากๆ อยากให้แฟนคลับทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ”
ติดตามความสนุกสุดฟินแบบจัดเต็ม ผ่าน Live Streaming ได้ทาง Facebook: T-Pop Star Challenge, Myanmar หรือ YouTube: T-Pop Star Challenge, Myanmar ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thai Festival in Myanmar หรือ T-Pop Star Challenge, Myanmar