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OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงาน “TWIST THE PURPLE MOMENT” เปิดตัว คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ความร่วมมือกันระหว่าง วง BTS กับ โอรีโอ (OREO) แบรนด์คุกกี้อันดับ 1 ของโลก ร่วมกันเนรมิต “คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น” รสแพนเค้กบราวน์ชูการ์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก  

การจับมือกันในครั้งนี้คือที่สุดของกลยุทธ์จากโอรีโอที่ขอฉีกทุกกฎของวงการขนมขบเคี้ยว ด้วยการสร้างสรรค์โปรเจกต์สุดพิเศษที่ไม่มีใครเลียนแบบได้! การแท็กทีมกับ BTS ศิลปินระดับไอคอนแห่งวงการป๊อปโลกในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนคุกกี้ระดับตำนานและรสชาติที่ทุกคนหลงรักให้กลายเป็นบทสนทนาที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก พร้อมปลุกพลังความสนุก
ให้มีชีวิตชีวา สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง

และนี่คือรสชาติสุดพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟให้คนทั้งโลกได้ฟิน! กับ คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่สอดไส้ครีมรสหวานละมุน แรงบันดาลใจจาก ‘โฮต็อก’ แพนเค้กบราวน์ชูการ์จากสตรีทฟู้ดเกาหลี เพราะหนุ่มๆ BTS มีความทรงจำวัยเด็กที่แสนหวานกับทั้งโฮต็อกและ OREO การคอลแลบครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นการนำเอา ‘รสชาติแห่งความทรงจำ’ จาก Hometown มาใส่ไว้ในคุกกี้ชิ้นโปรดที่พวกเขาหลงรักมาโดยตลอด 

คุณไอดารา  หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “แฟน ๆ ชาวไทยมีแพสชันต่อ OREO และ BTS มาโดยตลอด การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับประเทศไทย เพราะหัวใจของ OREO คือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สนุกสนานและเป็นมากกว่าคุกกี้ การแท็กทีมกันครั้งนี้จึงเป็นการรวมตัวของสองไอคอนระดับโลกที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันทุกรายละเอียดของแคมเปญนี้ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ได้แรงบันดาลใจจากโฮต็อก ลวดลายบนคุกกี้ที่น่าสะสม ไปจนถึงแพ็กเกจจิ้งที่ดึงเอาเสน่ห์อันมีชีวิตชีวาของตลาดสตรีทฟู้ดในกรุงโซลออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่เราสร้างสรรค์ร่วมกับ BTS เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้แฟน ๆ ในเมืองไทยได้ร่วมฉลองวัฒนธรรมเกาหลีผ่าน OREO ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”

เตรียมตัวตามหาไอเทมลับ! เพราะหนุ่มๆ BTS ใส่หัวใจลงไปในดีไซน์ของคุกกี้โอรีโอเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ 13 ปี พบกับ คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น 13 ดีไซน์ที่มีลวดลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งชื่อสมาชิกวงและแท่งไฟอาร์มี่บอมบ์! พิเศษสุดๆ กับคุกกี้ 3 แบบที่ซ่อนความลับไว้ หากนำมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นข้อความพิเศษถึงแฟนๆ โดยเฉพาะ! 

นอกจากลวดลายบนคุกกี้ที่ออกแบบมาเพื่อร่วมฉลองไปกับเหล่าแฟนคลับแล้ว แพ็กเกจจิ้งของคุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ได้ดึงเอาเสน่ห์ของ 'วัฒนธรรมตลาดสตรีทฟู้ด' อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้มาถ่ายทอดอย่างมีชีวิตชีวา ทั้งบรรยากาศ กลิ่นอาย และขนมที่แสนอร่อยอย่างโฮต็อก มาถ่ายทอดลงบนดีไซน์เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังและความตื่นเต้นอันเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ในเกาหลีใต้ ข้อความพิเศษนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ระดับโลกที่แบรนด์โอรีโอสร้างขึ้นเพื่อแฟน ๆ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเขียนจดหมายของแฟนคลับ โอรีโอจึงชวนแฟน ๆ ของ OREO และ BTS มาร่วมสร้าง “Love Letters ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เพียงสแกน QR Code บนแพ็กเกจจิ้งของคุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น หรือเข้าไปที่ th.oreosea.com เพื่อเขียนความในใจถึง BTS เมื่อ Love Letters จากแฟน ๆ ทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามา ทุกคนจะสามารถอ่านข้อความของกันและกันได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงบนเวทีระดับโลก และร่วมชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก OREO และ BTS พร้อมติดตามสิ่งพิเศษที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ได้ที่เว็บไซต์ th.oreosea.com และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: Oreo TH, Instagram: Oreo_Thailand, TikTok: Oreo Thailand และ Line official: @Oreothailand

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OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย
OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย
OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย
OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย
OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย
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