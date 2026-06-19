OREO แท็กทีม BTS สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับโลก เปิดตัวคุกกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงาน “TWIST THE PURPLE MOMENT” เปิดตัว คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่ทุกคนรอคอย ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ความร่วมมือกันระหว่าง วง BTS กับ โอรีโอ (OREO) แบรนด์คุกกี้อันดับ 1 ของโลก ร่วมกันเนรมิต “คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น” รสแพนเค้กบราวน์ชูการ์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
การจับมือกันในครั้งนี้คือที่สุดของกลยุทธ์จากโอรีโอที่ขอฉีกทุกกฎของวงการขนมขบเคี้ยว ด้วยการสร้างสรรค์โปรเจกต์สุดพิเศษที่ไม่มีใครเลียนแบบได้! การแท็กทีมกับ BTS ศิลปินระดับไอคอนแห่งวงการป๊อปโลกในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนคุกกี้ระดับตำนานและรสชาติที่ทุกคนหลงรักให้กลายเป็นบทสนทนาที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก พร้อมปลุกพลังความสนุก
ให้มีชีวิตชีวา สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง
และนี่คือรสชาติสุดพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟให้คนทั้งโลกได้ฟิน! กับ คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่สอดไส้ครีมรสหวานละมุน แรงบันดาลใจจาก ‘โฮต็อก’ แพนเค้กบราวน์ชูการ์จากสตรีทฟู้ดเกาหลี เพราะหนุ่มๆ BTS มีความทรงจำวัยเด็กที่แสนหวานกับทั้งโฮต็อกและ OREO การคอลแลบครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นการนำเอา ‘รสชาติแห่งความทรงจำ’ จาก Hometown มาใส่ไว้ในคุกกี้ชิ้นโปรดที่พวกเขาหลงรักมาโดยตลอด
คุณไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “แฟน ๆ ชาวไทยมีแพสชันต่อ OREO และ BTS มาโดยตลอด การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับประเทศไทย เพราะหัวใจของ OREO คือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สนุกสนานและเป็นมากกว่าคุกกี้ การแท็กทีมกันครั้งนี้จึงเป็นการรวมตัวของสองไอคอนระดับโลกที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันทุกรายละเอียดของแคมเปญนี้ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ได้แรงบันดาลใจจากโฮต็อก ลวดลายบนคุกกี้ที่น่าสะสม ไปจนถึงแพ็กเกจจิ้งที่ดึงเอาเสน่ห์อันมีชีวิตชีวาของตลาดสตรีทฟู้ดในกรุงโซลออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่เราสร้างสรรค์ร่วมกับ BTS เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้แฟน ๆ ในเมืองไทยได้ร่วมฉลองวัฒนธรรมเกาหลีผ่าน OREO ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”
เตรียมตัวตามหาไอเทมลับ! เพราะหนุ่มๆ BTS ใส่หัวใจลงไปในดีไซน์ของคุกกี้โอรีโอเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ 13 ปี พบกับ คุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น 13 ดีไซน์ที่มีลวดลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งชื่อสมาชิกวงและแท่งไฟอาร์มี่บอมบ์! พิเศษสุดๆ กับคุกกี้ 3 แบบที่ซ่อนความลับไว้ หากนำมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นข้อความพิเศษถึงแฟนๆ โดยเฉพาะ!
นอกจากลวดลายบนคุกกี้ที่ออกแบบมาเพื่อร่วมฉลองไปกับเหล่าแฟนคลับแล้ว แพ็กเกจจิ้งของคุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ได้ดึงเอาเสน่ห์ของ 'วัฒนธรรมตลาดสตรีทฟู้ด' อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้มาถ่ายทอดอย่างมีชีวิตชีวา ทั้งบรรยากาศ กลิ่นอาย และขนมที่แสนอร่อยอย่างโฮต็อก มาถ่ายทอดลงบนดีไซน์เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังและความตื่นเต้นอันเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ในเกาหลีใต้ ข้อความพิเศษนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ระดับโลกที่แบรนด์โอรีโอสร้างขึ้นเพื่อแฟน ๆ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเขียนจดหมายของแฟนคลับ โอรีโอจึงชวนแฟน ๆ ของ OREO และ BTS มาร่วมสร้าง “Love Letters ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เพียงสแกน QR Code บนแพ็กเกจจิ้งของคุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น หรือเข้าไปที่ th.oreosea.com เพื่อเขียนความในใจถึง BTS เมื่อ Love Letters จากแฟน ๆ ทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามา ทุกคนจะสามารถอ่านข้อความของกันและกันได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงบนเวทีระดับโลก และร่วมชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก OREO และ BTS พร้อมติดตามสิ่งพิเศษที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้!
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคุกกี้ OREO & BTS ลิมิเต็ด เอดิชั่น ได้ที่เว็บไซต์ th.oreosea.com และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: Oreo TH, Instagram: Oreo_Thailand, TikTok: Oreo Thailand และ Line official: @Oreothailand
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