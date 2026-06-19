ลองจินส์ เผยโฉมป๊อปอัพลุคใหม่ล่าสุด HydroConquest New Pop-up Store at Central World

LONGINES (ลองจินส์) แบรนด์นาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ เผยโฉมป๊อปอัพสโตร์ ปรับลุคใหม่ “Longines HydroConquest New Pop-up Store at Central World” เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงและสัมผัสถึงเรื่องราวความเป็นมาของนาฬิกา สุดไอคอนิกอย่าง “Longines HydroConquest” คอลเลกชันที่ผสานดีไซน์สปอร์ตเข้ากับความสง่างามอย่างลงตัว โดยมีคนดัง นำโดย ตรี-ภรภัทร ศรีขจรเดชา, เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล, โอม-สาริศ ทินราช และ เฟิร์ส-ฉลองรัฐ นอบสำโรงมาร่วมสะท้อนนิยาม “Elegance is an Attitude” ตามแบบฉบับของแบรนด์ ณ ลองจินส์ ป๊อปอัพ ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์
ธภัทร กุลสิรินันท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ลองจินส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “คอลเลกชัน Longines HydroConquest เจเนอเรชันใหม่นี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทั่วโลก หลังจากเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับ Longines HydroConquest New Pop-up Store at Central World ป๊อปอัพที่มอบประสบการณ์การบริการที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสนาฬิกาคอลเลคชั่น HydroConquest ที่ผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับประสิทธิภาพอันแม่นยำ โดยขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติเฉพาะจากลองจินส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ”
Longines HydroConquest New Pop-up Store at Central World พื้นที่ป๊อปอัพสุดโดดเด่นนี้ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้บุกเบิกของแบรนด์ ผ่านรายละเอียดในโทนสีน้ำเงินเรียบหรูที่แทรกอยู่ทั่วพื้นที่ ด้วยมุมมองร่วมสมัยผสานความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ของแบรนด์
พร้อมชวนผู้หลงใหลในเรือนเวลาร่วมสัมผัสกับLongines HydroConquest ที่ถูกนำมาตีความใหม่ทั้งคอลเลกชัน โดยนำเสนอกลไกอัตโนมัติในสองขนาดที่ใช้งานได้หลากหลาย ตัวเรือนสเตนเลสสตีลขนาด 39 มม. และ 42 มม. โดดเด่นด้วยหน้าปัดดีไซน์ใหม่ 4 สี คือ สีน้ำเงิน สีดำ สีเขียว และสีน้ำเงินซันเรย์ พร้อมขอบตัวเรือนเซรามิกสีสันสะดุดตาถึง 5 สี ไม่ว่าจะเป็นสีดำคลาสสิก สีน้ำเงิน และสีเทาสเลท (Slate Grey) ซึ่งประกบคู่มากับสองเฉดสีใหม่สุดโดดเด่นอย่างสีเขียวและสีน้ำเงิน รวมทั้ง เติมเต็มความสมบูรณ์แบบด้วยสายนาฬิกานวัตกรรมใหม่ ด้วยสายถัก Milanese สแตนเลสสตีลคุณภาพสูงที่เพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรก กับเจเนอเรชันใหม่นี้ซึ่งสะท้อนความประณีตอันโฉบเฉี่ยว พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์”
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนักแสดงชื่อดังชาวไทย ตรี-ภรภัทร ศรีขจรเดชา, เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล, โอม-สาริศ ทินราช และ เฟริสท์-ฉลองรัฐ นอบสำโรง มาร่วมงาน
พบกับคอลเลกชัน Longines HydroConquest จากแบรนด์ลองจินส์ได้แล้ววันนี้ ที่ Longines HydroConquest New Pop-up Store at Central World ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.longines.co.th