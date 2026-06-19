ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี

ส่อง Airport Look ของ มีน–นิชคุณ ขจรบริรักษ์ (@meennicha8) ก่อนออกเดินทางสู่นครมิลาน เพื่อเข้าร่วมชม Ralph Lauren Purple Label & Polo Ralph Lauren Spring 2027 Collections ณ Palazzo Ralph Lauren ในวันที่ 19 มิถุนายน 2026 เวลา 19.00 น. (ประเทศอิตาลี)
โดยมีนมาในโททัลลุคจาก Polo Ralph Lauren ถ่ายทอดสไตล์ Effortless ผ่านการเลเยอร์เสื้อ Half-Zip Cotton Sweater สีเขียวกับเสื้อลายทางคลาสสิก จับคู่กับ Heritage Straight Distressed Jean ที่โดดเด่นด้วยรายละเอียดงานปะผ้าและการฟอกสีสไตล์วินเทจ พร้อมคอมพลีตลุคด้วยกระเป๋า Polo Play Bag สี Navy สะท้อนความประณีตของงานฝีมือและเสน่ห์เหนือกาลเวลาตามแบบฉบับ Polo Ralph Lauren ได้อย่างลงตัว
@RalphLauren
@PoloRalphLauren
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