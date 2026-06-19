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ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่อง Airport Look ของ มีน–นิชคุณ ขจรบริรักษ์ (@meennicha8) ก่อนออกเดินทางสู่นครมิลาน เพื่อเข้าร่วมชม Ralph Lauren Purple Label & Polo Ralph Lauren Spring 2027 Collections ณ Palazzo Ralph Lauren ในวันที่ 19 มิถุนายน 2026 เวลา 19.00 น. (ประเทศอิตาลี)

โดยมีนมาในโททัลลุคจาก Polo Ralph Lauren ถ่ายทอดสไตล์ Effortless ผ่านการเลเยอร์เสื้อ Half-Zip Cotton Sweater สีเขียวกับเสื้อลายทางคลาสสิก จับคู่กับ Heritage Straight Distressed Jean ที่โดดเด่นด้วยรายละเอียดงานปะผ้าและการฟอกสีสไตล์วินเทจ พร้อมคอมพลีตลุคด้วยกระเป๋า Polo Play Bag สี Navy สะท้อนความประณีตของงานฝีมือและเสน่ห์เหนือกาลเวลาตามแบบฉบับ Polo Ralph Lauren ได้อย่างลงตัว

@RalphLauren
@PoloRalphLauren

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#MFW









ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี
ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี
ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี
ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี
ส่อง Airport Look ของ ”มีน นิชคุณ“ ก่อนลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นที่อิตาลี