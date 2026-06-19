ประกาศความติ่ง! ให้โลกรู้แบบสุดปัง เมื่อ ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ชวนเหล่าศิลปินดัง พร้อมกันออกมาชูป้ายไฟ เปิดใจโชว์ความติ่ง เพื่อตอกย้ำคอนเซปต์ 'หูววว...ตัวจริง ติ่งกันเอง!'

หลังจากค่ายเพลงไทยแท็กทีมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พร้อมกันทั้งไทม์ไลน์ ร้องหูววว…กันยกค่าย เพื่อเป็นการต้อนรับ ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ก็เริ่มสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวคลิปวิดีโอและโปสเตอร์รวมไลน์อัปศิลปินระดับไอคอนิกจากทุกค่าย และทุกแนวเพลง เพื่อเตรียมนับถอยหลังสู่งานประกาศรางวัลของคนวงการดนตรีครั้งแรกของเมืองไทย ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ รางวัลของคนดนตรี โดยคนดนตรี เพื่อคนดนตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ที่ One Bangkok Forum
โดยมีศิลปินและคนดนตรีตัวจริงเสียงจริงจากทุกสังกัดทุกแนวเพลง ไม่ว่าจะเป็น BILLKIN, MILLI, ฮาย อาภาพร, THREE MAN DOWN, URBOYTJ, เจ้านาย, PAE ARAK, แบงค์ ศรราม, MAX JENMANA, อิมเมจ, PHUM VIPHURIT, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, โบ-จ๊อยซ์ TK (Triumphs Kingdom), บอย ตรัย, Moving and Cut, แพร ชนา และ Polycat พร้อมใจกันเปิดโสตประสาทหู ชูป้ายไฟ ตอกย้ำคอนเซปต์สุดจึ้ง 'หูววว...ตัวจริง ติ่งกันเอง!' เปิดเผยให้แฟนๆ ได้รู้กันไปเลยว่า แต่ละคนกำลังเป็น ‘ติ่ง’ ศิลปินคนไหน!
นอกจากกระแสความปังบนโลกออนไลน์แล้ว งานนี้ ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ขอส่งคำเชิญถึงเหล่าแฟนด้อมและคนรักเสียงเพลง มาร่วมเช็กอินและสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน ‘Hall of หูววว’ (Experiential Exhibition) ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดใจ เปิดหู พร้อมฟังเพลย์ลิสต์ลับไปกับเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ สามารถเข้าร่วมสนุกได้ ฟรี! ณ Lido Connect ตั้งแต่วันที่ 20- 22 มิถุนายนนี้
สำหรับแฟนเพลงและเหล่าแฟนด้อมทั่วประเทศ เตรียมเปิดโสตประสาทหูและเตรียมชูป้ายไฟ เพื่อประกาศความติ่งไปพร้อมกัน กับงานรางวัลดนตรีสุดติ่งแห่งปี! อย่าลืมล็อกคิวปักหมุดในวันพุธที่ 24 มิถุนายนนี้ ไปกับงานประกาศรางวัล ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ถ่ายทอดสดจาก One Bangkok Forum พร้อม LIVE ให้ลุ้นผล ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube : SOT Music Awards
ติดตามรายละเอียดได้ทาง
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#SOTMusicAwards
#SoundOfThailand