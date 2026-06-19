อิ่มเอมหัวใจ!! “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” เรียงร้อยโมเมนต์บนภาพความทรงจำที่แสนงดงาม

ปิดฉากลงอย่างงดงามและอบอวลไปด้วยความทรงจำ สำหรับ “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่รวบรวมบทเพลงประกอบภาพยนตร์และซีรีส์จากค่าย GTH และ GDH มาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบออร์เคสตราครั้งยิ่งใหญ่ โดยจัดขึ้น 2 รอบการแสดง ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา ณ ONE BANGKOK FORUM ท่ามกลางแฟนๆ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางผ่านเรื่องราว ความผูกพัน และความทรงจำร่วมกัน แถมงานนี้กระแสตอบรับยังมาแรงจนส่งให้ #GDHโตมาด้วยกันคอนเสิร์ต พุ่งขึ้น X TRENDS อันดับ 1 ของประเทศไทย อีกด้วย
ทันทีที่เสียงดนตรีบทแรกดังขึ้น บรรยากาศภายในฮอลล์ก็ถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความคิดถึงผ่านการเปิดฉากด้วยภาพโลโก้ GDH และเสียงบรรเลงจากวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ พาผู้ชมย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ GTH และ GDH ผ่านภาพจำจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ มากมาย ก่อนนำส่งเข้าโชว์เปิดตัวจากแก๊งพระเอก นำโดย “เต๋อ ฉันทวิชช์”, “ต่อ ธนภพ”, “ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์”, “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” และ “เจ้านาย จินเจษฎ์” สร้างเสียงกรี๊ดตั้งแต่วินาทีแรกของการแสดง จากนั้น “บิวกิ้น” ส่งต่อความอบอุ่นผ่านบทเพลง “สวยงามเสมอ” จากภาพยนตร์ “หลานม่า” ก่อนเข้าสู่พาร์ต LOVE RETRO ที่รวมแก๊งนางเอกอย่าง “โฟกัส จีระกูล”, “หนูนา หนึ่งธิดา”, “เจนเย่ เมธิกา”, “มิว นิษฐา” และ “คริส หอวัง” ร่วมถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำไม่ว่าจะเป็น “รักคือฝันไป”, “ประตูใจ” จาก “แฟนฉัน”และ “มองได้แต่อย่าชอบ” จาก “ATM เออรัก…เออเร่อ” พร้อมเซอร์ไพรส์ความน่ารักจาก “อาม่าแต๋ว อุษา” ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับโชว์ จากนั้นบรรยากาศแห่งความคิดถึงดำเนินต่อผ่านคลิปจาก “กวน มึน โฮ” ก่อนส่งต่อให้ “หนูนา” ถ่ายทอดเพลง “รักไม่ต้องการเวลา”และเพลง “ฤดูที่แตกต่าง” จาก “Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย” โดยมี “ป๊อด ธนชัย” ร่วมถ่ายทอดบทเพลงพร้อมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษ
ก่อนเชื่อมเข้าสู่เรื่องราวจาก “เพื่อนสนิท” ผ่านเพลง “ช่างไม่รู้เลย” ที่ขับร้องโดยคอรัสกว่า 16 ชีวิต และคลิปพิเศษ ที่ทำให้แฟนๆ ได้เห็น “ซันนี่”, “นุ่น”, “เอ๋” ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ก่อนอิ่มเอมอารมณ์ไปกับบทเพลงเพราะซึ้งจาก “อิ้งค์ วรันธร” ในเพลง “อยากหยุดเวลา”จาก “พี่มาก..พระโขนง” และ “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง” จาก “บุพเพสันนิวาส 2” จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศสู่ความน่ารักสดใสของ “เจ้านาย จินเจษฎ์”, “ตู ต้นตะวัน” และน้องหมาโคริ จาก “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” กับเพลง “Love Me Love My Dog” ต่อเนื่องด้วยเพลงแห่งความทรงจำ “จะได้ไม่ลืมกัน” จาก “ความจำสั้น แต่รักฉันยาว” โดย “ดา เอ็นโดรฟิน” ก่อนควงคู่กับ “เจฟ ซาเตอร์” ถ่ายทอดเพลงฮิตในความทรงจำ “ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ” จาก “สายลับจับบ้านเล็ก”แล้วส่งต่อให้ “เจฟ ซาเตอร์” โชว์พลังเสียงในเพลง “ฝันลำเอียง” จาก “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” รวมถึง “เหมือนวิวาห์” ที่ร้องคู่กับ “เก่ง หฤษฎ์” จาก “วิมานหนาม” เรียกว่าโมเมนต์ปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองคำเลยทีเดียว จากนั้นเข้าสู่ช่วงสร้างแรงบันดาลใจผ่านเพลง “ต้องสู้จึงจะชนะ” จาก “สงครามส่งด่วน” โดย “อิงฟ้า วราหะ” และเพลง “รอเธอหันมา” เวอร์ชันพิเศษภาษาไทย–จีน ที่ร้องร่วมกับ “พลัง โลกศิลป์” ก่อนยกระดับอารมณ์สู่ช่วงพิเศษ “Playlist Tribute to JIRA” ที่งานนี้ “เก้ง-จิระ มะลิกุล” ได้ขึ้นมาร่วมถ่ายทอดเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์คุณภาพอย่าง “15 ค่ำ เดือน 11” และ “มหา'ลัย เหมืองแร่” พร้อมเล่าถึงความตั้งใจในการสร้างดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่ทำหน้าที่มากกว่าการเติมเต็มอารมณ์ของเรื่องราว ซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาคนดูถึงกับฟูลฟีลมากเลยทีเดียว จากนั้นถึงคิวของ “แหลม สมพล” ที่คว้าไมค์มาถ่ายทอดเพลง “ไม่ต่างกัน” โดยมีฉากหลังเป็นการบรรยายภาพด้วยเสียงพรรณา จากเรื่อง “คิดถึงวิทยา”
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือหนังสั้นพิเศษที่สร้างสรรค์โดย “เก้ง จิระ” ซึ่งเลือกใช้การถ่ายทำด้วยฟิล์ม 16 มิลลิเมตร เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และกลิ่นอายของภาพยนตร์ในแบบคลาสสิก พร้อมได้ “ต่อ ธนภพ” มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการทำงานของนักตัดต่อ ผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย ก่อนพาผู้ชมเข้าสู่ช่วง “Experience Horror” ที่หยิบเอาภาพยนตร์สยองขวัญของ GTHและ GDH มานำเสนอผ่าน Sound Design, Visual Effect และการแสดงสดสุดตื่นตา เพื่อพาอารมณ์ผู้ชมหลุดเข้าไปอยู่ในฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่องโปรด ผ่านบทเพลง “ดวงใจ” จาก “เด็กหอ”, “หว่อเย วอยู พูนา ชรา” จาก “บ้านเช่า..บูชายัญ”, “กลัว” จาก “สี่แพร่ง”, “คนที่ฆ่าฉัน” จาก “5 แพร่ง” และ “ฝากไว้” จาก “ฝากไว้..ในกายเธอ” โดย “วี วิโอเลต” ก่อนจะต่อเนื่องด้วยโมเมนต์สุดประทับใจจาก “วี” และ “อ้อง สุรสีห์” ในเพลง “Walk You Home” จาก “ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้” และ “ความทรงจำสีจาง” จาก “แฟนฉัน”
เสียงกรี๊ดดังสนั่นอีกครั้งในช่วง “Hormones วัยว้าวุ่น” ที่พาผู้ชมย้อนกลับไปยังซีรีส์แห่งยุค ผ่านการรวมตัวของทีมนักแสดง นำโดย “ต่อ ธนภพ”, “พีช พชร”, “ปันปัน สุทัตตา”, “เก้า สุภัสสรา”, “เบลล์ เขมิศรา”, “ฝน ศนันธฉัตร”, “ไมเคิล ศิรชัช”, “ตั้ว คณิศร”, “ท็อป ณภัทร”, “แพรวา ณิชาภัทร”, “ฟรัง นรีกุล”, “แบงค์ ธิติ”, “สกาย วงศ์รวี”, “อัด อวัช”, “ต้าเหนิง กัญญาวีร์”, “โอบ โอบนิธิ”, “มาร์ช จุฑาวุฒิ”, “แพรว นฤภรกมล”, “พี สาริษฐ์”, “เจมส์ ธีรดนย์”, “กันต์ ชุณหวัตร” และ “ต้นหน ตันติเวชกุล” ร่วมถ่ายทอดเพลงฮิตอย่าง “แตกต่างเหมือนกัน” และ “ไม่บอกเธอ” ปลุกความทรงจำวัยรุ่นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ความสนุกเดินหน้าต่อแบบไม่มีพักกับช่วง “SuckSeed ห่วยขั้นเทพ” ที่รวมตัวนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องดัง ทั้ง “พีช พชร”, “เก้า จิรายุ”, “เอิร์ธ ธวัช”, “ต้นหน ตันติเวชกุล”, “แนท ณัชชา” และ “ท็อป ณภัทร”มาร่วมถ่ายทอดเพลง “ซักซี้ดนึง”, “เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง” และ “บุษบา” โดยมี “ป๊อด ธนชัย” มาร่วมแจมบนเวที สร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพตลอดโชว์ ก่อนส่งต่อความสนุกผ่านเมดเลย์เพลงฮิตจาก “แจ็คกี้ ชาเคอลีน”, “ปิงปอง ธงชัย”, “นินิว เพชรด่านแก้ว”, “นุนิว ชวรินทร์”, “เก่ง หฤษฎ์”, “พีค ภัทรศยา” และ “เต๋อ รัฐนันท์” ในเพลง “คอนเสิร์ตคนจน”, “ปูหนีบอีปิ”, “ไหน ไหน”, “อัศศะจอรอหัน”, “มันส์มากคุณน้า” และ “ABC ชักกระตุก” พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษจากผู้กำกับ “เติ้ล กิตติภัค” ที่เรียกเสียงฮาได้สนั่นฮอลล์
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของค่ำคืนกับ “Greatest Hits (The OST)” ที่รวบรวมบทเพลงประกอบภาพยนตร์และซีรีส์สุดประทับใจ GTH และ GDH มาร้อยเรียงเป็นเมดเลย์สุดพิเศษ เริ่มต้นด้วยเพลง “ทิ้งแต่เก็บ” จาก “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” ต่อด้วยเพลง “รักแรกพบ” จาก “ซองแดงแต่งผี” โดย “บิวกิ้น” ตามด้วยเพลง “Vacation Time” ที่ร้องร่วมกับ “วี” จากนั้นบรรยากาศถูกเติมเต็มด้วยความสนุก เมื่อ “ไอซ์ พาริส” และ “แพรวา ณิชาภัทร” ชวนคนดูลุกขึ้นโยกตามจังหวะเพลงฮิต “รักติดไซเรน” จากซีรีส์ “My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน” ก่อนพาทุกคนย้อนความรู้สึกผ่านเพลง “โปรดส่งใครมารักฉันที” จาก “รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ” และเพลง “ยินดีที่ไม่รู้จัก” จาก “กวน มึน โฮ” ที่ถ่ายทอดโดย “แหลม สมพล” และ “ดา เอ็นโดรฟิน” ความประทับใจยังดำเนินต่อกับเพลง “แสงสุดท้าย” จาก “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน” และเพลง “อย่างน้อย” จาก “ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น” ที่ร้องโดย “เจฟ ซาเตอร์”, “แหลม สมพล” และ “ดา เอ็นโดรฟิน” ก่อนปิดท้ายด้วยเพลง “ทุ้มอยู่ในใจ” ที่ศิลปินทุกคนขึ้นเวทีร่วมกัน ท่ามกลางเสียงร้องตามดังกึกก้องจากผู้ชมทั่วทั้งฮอลล์ เรียกว่าเป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำจบลงอย่างสมบูรณ์แบบกับบทสรุปของการเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง ผ่านการถักทอเรื่องราวไปพร้อมกับทุกโมเมนต์ของความประทับใจบนพื้นที่แห่งความทรงจำ ความผูกพัน และความสุขของผู้ชมที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อิ่มทั้งใจ ได้ทั้งบุญ เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร จำนวน 5,000,000 บาท จะมอบให้กับมูลนิธิดวงใจใหม่ เพื่อผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วน จำนวน 111 ดวง