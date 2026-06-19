ดีเอสไอให้ความเป็นธรรม “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด แต่ต้องเข้ามาชี้แจง

เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงและสังคมไทยอีกครั้ง เมื่อปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างเครือข่ายแชร์ลูกโซ่และ Forex ข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการเปิดเผยรายชื่อคนดังระดับประเทศเข้ามาพัวพัน โดยหนึ่งในคนที่ถูกจับจ้องมากที่สุดคือ อดีตพระเอกและนักแสดงชื่อดัง “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์”
โดยวันนี้ (19 มิถุนายน) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แท็กทีมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งโต๊ะแถลงผลปฏิบัติการปูพรม 24 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทลายเครือข่ายโบรกเกอร์ Forex เถื่อนนอกระบบ ยึดของกลาง ทั้งเงินสด รถหรู นาฬิกาแบรนด์เนม และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมมูลค่านับร้อยล้านบาท
งานนี้การขยายผลจากเส้นทางการเงินและโครงสร้างเครือข่าย DSI พบหลักฐานความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมีการระบุชื่อของ “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” นักแสดงชื่อดังอย่างชัดเจน ซึ่งฟิล์ม รัฐภูมิ มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษา” แก่บริษัท Eterwealth ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มโบรกเกอร์เถื่อน ที่เปิดระบบชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศนอกระบบ
ซึ่งนอกจากฟิล์ม รัฐภูมิ ยังพบเส้นทางการเงินโยงไปถึงนักการเมืองอย่าง “นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่มีเงินโอนเข้าบัญชีกว่า 28 ล้านบาทภายในวันเดียวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ได้ย้ำเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกพาดพิงทุกฝ่ายว่า ในขณะนี้ทั้ง ฟิล์ม รัฐภูมิ และ สส.ภาวุธ ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ ฟิล์ม รัฐภูมิ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง นำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองมีส่วนรู้เห็นกับการหลอกลวงประชาชนครั้งนี้หรือไม่