“หนุ่ม กรรชัย” ฟาดเดือด “บอย ตุ๊ดส์review” ดูถูกแขกรับเชิญโหนกระแส ซัดอย่าเปลี่ยนเป็น ส. ต่อไปนี้ไม่อยากคุยด้วย!

“หนุ่ม กรรชัย” ฟาดเดือดกลางจอถึง “บอย ตุ๊ดส์review”” หลังวิจารณ์โหนกระแสและดูถูกแขกรับเชิญ ลั่นรับไม่ได้ ไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนช่อง อย่ามายุ่งกับแขกของผม อย่าเปลี่ยนเป็น ส. บอกรีวิวตัวเองบ้าง ประกาศชัดต่อไปนี้ไม่อยากคุยด้วยแล้ว
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่า หลังจาก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ออกมาซัดกลับ “บอย”เจ้าของเพจ ตุ๊ดส์reviewหลังโพสต์วิจารณ์รายการโหนกระแส ไม่ใช่ทำแต่ข่าวใต้เตียงดารา อยากให้ทำเรื่องการเมือง เป็นปากเสียงเพื่อปากท้องประชาชน แล้วรายการจะไปได้ไกลกว่านี้ รวมทั้งโพสต์แซะแขกรับเชิญ ทำนองคนมาออกรายการโหนกระแสแล้วเป็นคนดีของสังคม โดยหนุ่มฟาดเดือดผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 19 มิ.ย. ยอมรับว่าไม่พอใจที่อีกฝ่ายดูถูกแขกรับเชิญ งานนี้ถึงขั้นลั่นวาจาผ่านจอ ต่อไปนี้ไม่อยากคุยด้วยแล้ว
“จริงๆ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปพิมพ์หรืออะไรหรอก แต่พออ่านแล้วรู้สึกว่ามีบางอันที่ผมต้องชี้แจงหรือพูดบ้าง อันดับแรกเชื่อว่าคนที่ดูรายการโหนกระแส อันนี้ฝากบอกคุณ บอย ตุ๊ดส์review ด้วยนะ ผมเองเคยคุยกับเขา ผมบอกเลย แต่ตอนนี้ผมไม่อยากคุยแล้ว ผมพูดทางนี้เลยแล้วกัน ในเมื่อเขาก็มีเบอร์ผม ไม่เห็นเขาจะติดต่อมาถามเอง ไปเขียนอะไรแบบนี้ ผมก็เข้าใจเขาแหละ เขาอยากเป็นครีเอเตอร์ซะเหลือเกิน ก็เป็นไป แต่ขณะเดียวกันต้องบอกแบบนี้นะว่าโหนกระแสอย่างที่ผมพูดเลย มันถูกออกแบบให้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรก
อันดับแรกชื่อรายการว่าโหนกระแส ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวกับคนดีศรีบ้านด่านต่างๆ นานา ฉะนั้นเราทำเรื่องราวชาวบ้าน อันดับที่สอง ผมพูดหลายครั้งหลายหน ว่าผมเป็นคนที่ไม่ถนัดการเมือง ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมือง ถามว่าทำได้ไหม ทำได้แค่นานๆ ครั้งนึง แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องการเมือง จะบอกว่าผมต้องทำเรื่องการเมือง ผมลำบากใจ ผมมักพูดเสมอว่าถ้าจะทำเรื่องการเมือง ให้พี่ยุทธ (สรยุทธ สุทัศนะจินดา) ทำดีกว่า เพราะเขาถนัด แต่ผมไม่ถนัด ให้พี่กิตติ (กิตติ สิงหาปัด) ทำดีกว่า เพราะผมไม่ถนัด คือมันไม่สามารถมีใครเป็นใครได้ พี่ยุทธอาจไม่ถนัดเรื่องแบบนี้ อาจมีคนตั้งคำถาม ทำไมพี่ยุทธไม่ทำเรื่องชาวบ้าน ใต้เตียงบ้าง พี่ยุทธก็อาจตอบว่าก็ผมถนัดเรื่องการเมือง แต่ของผมอาจเป็นลักษณะของผม ผมก็ทำแบบนี้ ก็อยากให้เข้าใจด้วย”
รับไม่ได้แซะแขกรับเชิญ ดูถูกคนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
“จริงๆ ผมไม่ได้โกรธเลยนะ ผมรับได้กับการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ แต่ผมไม่พอใจอันเดียว อันนี้คุณบอยไม่ควรพูด ที่บอกว่าคุณฟารีดายืนหน่งชิงแชมป์ออกรายการโหนกระแสสูงสุด 3 วัน แต่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย พูดไปเรื่อย ผมไม่ชอบคำล่างสุดที่บอกว่า คนได้ออกโหนกระแสคือคนดีของสังคม อันนี้คุณพูดเพื่ออะไรความหมายคำนี้คืออะไร แดกดัน แซะ ไม่ได้แซะผมนะ แซะแขกรับเชิญ ที่ไม่ใช่ฟารีดาคนเดียว ผมถือว่าแซะแขกโหนกระแสทุกคน เพราะคุณใช้คำว่าได้ออกโหนกระแสคือคนดีของสังคม คำนี้ผมรับไม่ได้ เพราะมันเป็นการดูถูกแขกรับเชิญที่เขาไม่ได้รู้อิโหน่อิเหน่ แล้วเขามาออกรายการ วิญญูชนอ่านคำนี้แปลว่าอะไร คนได้ออกโหนกระแสคือคนดีของสังคม
เอาง่ายๆ ผมเตรียมมาให้ดู คุณบอย ตุ๊ดส์review ไอ้นี่เรียกว่ารีโมต คุณไม่ชอบ คุณกดได้ ช่องก็จะเปลี่ยน คุณก็จะไม่เห็นโหนกระแส หรือถ้าคุณเลื่อนไปดูเฟซบุ๊ก คุณเลื่อนไปปัดทิ้งไปปุ๊บ คุณจะเจออย่างอื่น มันมีช่องทางให้เลือกเยอะแยะมากมาย แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ ที่บอกว่าโหนกระแสอยากให้ไปไกลกว่านี้ ผมพอแค่นี้ ถ้าอยากดูอะไรที่มันประเทืองปัญญา อย่างที่ผมบอก อาจต้องไปดูรายการอื่น ผมรับได้วิพากษ์วิจารณ์แต่อย่าว่าแขกรับเชิญของผม ผมไม่โอเค ผมไม่ชอบ แยกแยะด้วย”
ไม่ถูกต้องโพสต์ถึง “หญิง รฐา โพธิ์งาม” หน้าผากตึงเพราะโบท็อกซ์
“การที่คุณโพสต์ถึงคุณญาญ่าญิ๋ง ผมเองก็รู้จักและรักน้องมัน ผมว่าน้องเขาก็เต็มที่กับการเล่นละครหรือซีรีส์ แต่ว่าผู้หญิง อย่างพี่หมวย (อริสรา กำธรเจริญ) ไม่ฉีดเหรอโบท็อกซ์ อ่านข่าวแสดงสีหน้าได้ไหม แล้วไง จะบอกว่าแสดงสีหน้าแล้วมันดูขัดๆ งี้เหรอ ผมจะบอกอะไรให้นะ ทนายความที่ผมรู้จักเยอะแยะมากมายก็ฉีดโบท็อกซ์ เวลาขึ้นศาล ผมก็เห็นท่านผู้พิพากษาท่านก็เข้าใจความหมายนะ คุณจะบอกว่าถ้าจะแสดงได้ดีต้องไม่ฉีดโบท็อกซ์ จะแสดงสีหน้าได้ดีขึ้นกว่านี้ ไม่ถูกต้องนะ”
ย้ำ “โหนกระแส” คือรายการสะท้อนปัญหาสังคม ไม่ใช่สะท้อนเรื่องของปัญญาชน ลั่นอย่าเปลี่ยนเป็น ส. รีวิวตัวเองบ้างนะ
“ผมฝากไว้อีก 2 เรื่องแล้วกัน ฝากถึงคุณบอย ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกัน อาจไม่เป็นธรรมกับคุณสักนิด เพราะคุณไม่ได้มีแอร์ไทม์เหมือนผม จริงๆ แล้วผมบอกเลยว่ารายการโหนกระแสที่คุณกำลังเข้าใจว่าเป็นรายการใต้เตียงดารา รายการผัวเมีย คุณรู้ไหมเขาไม่ได้เรียกแบบนี้หรอก ภาษาชาวบ้านที่คุณกำลังพูด ถ้าภาษาทางการ เขาเรียกว่ารายการสะท้อนปัญหาสังคมครับ แต่รายการที่คุณจะให้ผมทำ มันคือรายการสะท้อนเรื่องของปัญญาชน มันไม่เหมือนกัน คุณไปหาดูดีๆ สะท้อนปัญหาสังคมคือรายการโหนกระแสที่ทำอยู่ ถ้ารายการประเทืองปัญญา เรื่องการเมือง มันคงไม่ใช่แบบนี้
ที่สำคัญที่สุด ผมขอโทษนะ เลือกที่จะดูได้ เลือกดูเถอะครับ อย่าเปลี่ยน จาก ล. เป็น ส.เลยครับ เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนอื่นเหมือนกัน รีวิวตัวเองบ้างนะ”