“JAY B” เริ่มต้นบทใหม่ กลับมาหาแฟนไทยอีกครั้งกับคอนเสิร์ต “2026 JAY B tape: roots bangkok” 11–12 ก.ค.นี้ ณ IMPACT ARENA

หลังจากปิดฉากซีรีส์คอนเสิร์ต TAPE ไปอย่างสวยงาม พร้อมทิ้งความทรงจำสุดพิเศษเอาไว้ในใจแฟน ๆ ชาวไทย ล่าสุด “JAY B” ศิลปินและโปรดิวเซอร์มากความสามารถ กลับมาอีกครั้งพร้อมบทใหม่ของเส้นทางดนตรี ภายใต้บ้านหลังใหม่อย่าง “528 Hz” หลังประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายจากอัลบั้มเต็มชุดแรก “Archive 1: [Road Runner]” ที่สามารถขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Top Albums ได้มากกว่า 34 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการเตรียมปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 “TR.EE” ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ยิ่งทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกต่างตั้งตารอที่จะได้สัมผัสเพลงใหม่แบบสด ๆ บนเวทีจริงอีกครั้ง และครั้งนี้ “JAY B”ก็พร้อมกลับมาสร้างความทรงจำครั้งใหม่กับคอนเสิร์ต “2026 JAY B tape: roots bangkok” ที่จะพาแฟน ๆ ชาวไทยดำดิ่งสู่โลกดนตรีและตัวตนของ “JAY B” ในมุมที่ลึกกว่าเดิม
จาก SEOUL สู่ BANGKOK “JAY B” เตรียมนำเรื่องราวและความรู้สึกทั้งหมด เดินทางต่อมายังประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความทรงจำกับแฟนชาวไทยโดยเฉพาะโดยชื่อคอนเสิร์ต “tape: roots” เปรียบเสมือนการย้อนกลับไปสู่ “ราก” ของตัวตน ความรู้สึก และดนตรีของ “JAY B” ผ่านโชว์ที่เชื่อมโยงช่วงเวลาที่ผ่านมากับอารมณ์ในปัจจุบัน ราวกับเทปบันทึกเสียงที่กำลังเล่นเรื่องราวชีวิตของเขาอีกครั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลาที่สดใส ความกังวล ความเจ็บปวด ไปจนถึงการเติบโตในฐานะศิลปินและมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งแฟน ๆ จะได้สัมผัสทุกอารมณ์เหล่านั้นผ่าน Stage Production และ Performance ที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดและจริงใจ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และตัวตนของเขาออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด
รับประกันได้เลยว่า ทั้งแสง สี เสียง Visual และบรรยากาศของโชว์ จะถูกจัดเต็มอย่างอลังการ สมกับการกลับมาของศิลปินที่ขึ้นชื่อเรื่อง Performance และงานดนตรีคุณภาพ ด้วยทีมผู้จัดที่รู้ใจแฟนคลับและศิลปินอย่าง “BEX” บริษัทอีเวนต์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ YJ PARTNERS และ PROUD2 ที่เคยร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งก่อน จนกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำสำคัญของเหล่าอากาเซ่ชาวไทย
สำหรับ “2026 JAY B tape: roots bangkok” จะจัดขึ้น 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 8,900 (SEATING PLATFORM) / 6,900 / 6,500 (STANDING) / 6,300 / 5,900 / 5,500 / 4,500 / 3,900 / 3,500 และ 2,900 บาท
พร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม อาทิ Sound Check, Friend Talk, Early Access to MD, Fast Lane, VIP Badge & Lanyard, Group Photo, 1:1 Photo, Signed Polaroid, Signed Poster รวมถึง Photocard Set และ Official Poster สำหรับผู้ซื้อบัตรทุกที่นั่ง โดยเปิดขายบัตรแล้วทาง THAITICKETMAJOR
จาก “เทปม้วนสุดท้าย” ในวันนั้น…สู่ “รากของทุกความรู้สึก” ในวันนี้ คอนเสิร์ตในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่เป็นอีกหนึ่งบทสนทนาระหว่าง “JAY B” และแฟน ๆ ที่จะถูกบันทึกไว้เป็นความทรงจำครั้งใหม่ร่วมกันอีกครั้ง แฟน ๆ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ X: @BEX_Concert
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