สภากาชาดไทย ขอบคุณทุกเสียงตอบรับคอนเสิร์ตการกุศล “The Giving Concert : 3 Generation 1 Heart” เพิ่มรอบพิเศษ “SING MEMORIES เพลงหวานในความทรงจำ” 4 ก.ค.นี้

หลังจากได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบแรก DONATION HUB สภากาชาดไทย และเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนพลังแห่งการแบ่งปันครั้งสำคัญอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประกาศเปิดการแสดง"รอบพิเศษ" ในคอนเสิร์ตการกุศลเชื่อมหัวใจ 3 GEN “The Giving Concert 3 Generations 1 Heart” คอนเสิร์ตที่ 2 “SING MEMORIES เพลงหวานในความทรงจำ” คอนเสิร์ตที่ไม่ใช่เพียงมอบความสุขความบันเทิงผ่านเสียงเพลงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีเพื่อขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยตระหนักถึงพลังของการแบ่งปัน สนับสนุนภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริจาคผ่านเสียงเพลงแทนคำขอบคุณ ที่จะช่วยเชื่อมโยงความผูกพันและสร้างรอยยิ้มให้กับคนทุกเจเนอเรชันร่วมกันอย่างยั่งยืน
ความพิเศษของคอนเสิร์ตในรอบพิเศษนี้ มาในรูปแบบ “คอนเสิร์ตนั่งเล่าเรื่อง” ที่จะชวนทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสกับความทรงจำแสนพิเศษและเรื่องเล่าของความรักที่จะพาหัวใจของคุณเต้นแรงอีกครั้ง ผ่านบทเพลงฮิตสุดคลาสสิกในตำนานที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจ โดยได้รับเกียรติจากศิลปินระดับตำนานอย่าง“วงเฉลียง” มาร่วมพาย้อนวันวานอย่างอบอุ่น พร้อมด้วยทัพศิลปินรับเชิญสุดพิเศษชุดใหม่ที่จะมาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะอย่างคับคั่ง นำโดยดีวาสาวทรงพลัง “ปาน ธนพร แวกประยูร”, ไอคอนความหวานยุค 90s “แหม่ม พัชริดา วัฒนา”, พิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดี“ซูโม่กิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ” และนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ “อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ” ที่จะมาร่วมถ่ายทอดสุนทรียภาพทางดนตรีและความสุขแบบเต็มอิ่มให้กับผู้ชม
คอนเสิร์ตการกุศล “SING MEMORIES เพลงหวานในความทรงจำ” รอบพิเศษ มีกำหนดการจัดแสดงขึ้นใน วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ SiamPic Hall ชั้น 7 สยามสแควร์วัน
ทั้งนี้ สภากาชาดไทยขอขอบพระคุณในพลังแห่งการให้ที่ทุกท่านมอบให้เสมอมา และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความรักและความห่วงใย เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เพื่อนมนุษย์
โดยจะเปิดให้ร่วมบริจาคเพื่อรับบัตรชมคอนเสิร์ตพร้อมกันใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.iredcross.org ทุกการร่วมบริจาค 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,000 และ 2,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @iredcross หรืออีเมล iredcross@redcross.or.th
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