“MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026” แฟน ๆ ชาวไทยเจอ “มิลลิ” แน่! 3 ตุลาคมนี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์

“MILLI (มิลลิ)” แร็ปเปอร์สาวตัวจี๊ดแห่งยุคจากค่าย YUPP! ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวระดับเอเชีย ครั้งแรกในชีวิต “MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026 (มิลลิ จ๊ะเอ๋ เอเชียทัวร์ 2026)” ประเดิมกันแบบจุก ๆ 8 ประเทศแรก อินโดนีเซีย, ไทเป, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้ และประเทศไทย หลังจากเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ไวรัลข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที Coachella รวมไปถึงปล่อยอัลบั้ม BABB BUM BUM และ HEAVYWEIGHT ที่คว้ารางวัล Album of the Year ในระดับประเทศมา นับไม่ถ้วน โดยโชว์ที่ไทยมีกำหนดการแสดงวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ที่สามย่าน มิตรทาวน์ จัดโดย Live Nation Tero
นอกจาก “JAA EHH” จะเป็นหนึ่งในชื่อเพลงจากอัลบั้มชุดล่าสุด HEAVYWEIGHT แล้ว ชื่อนี้ ยังแฝงนัยยะของการเป็น “ภารกิจจ๊ะเอ๋ระดับเอเชีย” ที่ MILLI พร้อมจะโผล่ไปเซอร์ไพรส์เพื่อส่งมอบ พลังงานสุดเฮฟวีและแสบซ่าเหนือการคาดเดาให้กับแฟน ๆ ทั่วเอเชีย โดย “MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026” ถือเป็นการเดินทางครั้งสำคัญที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเวิลด์ทัวร์ที่ MILLI พร้อมที่จะก้าวไปปักธงทั่วโลกในอนาคต
เตรียมสัมผัสประสบการณ์ดิบ สด และทรงพลังจากแร็ปเปอร์หญิงไทยที่เป็นตัวแทนความพลุ่งพล่านแห่งเอเชีย ที่จะมาฉีกทุกกฎเกณฑ์ความมันที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนได้ใน “MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026” ผู้ถือบัตร Mastercard ในประเทศไทยรับสิทธิ์ซื้อบัตรพรีเซลได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 10.00 – 22.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.priceless.com/music
สมาชิก Live Nation Tero รับสิทธิ์ซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ 29 มิถุนายนนี้ 10.00 – 22.00 น. ทาง www.livenationtero.co.th
จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป30 มิถุนายนนี้ 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ “MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026” ได้ทาง https://www.milli.global, IG: @millijaaehhtour รวมถึงโซเชียลมีเดียของ MILLI ค่าย YUPP! และ Live Nation Tero
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