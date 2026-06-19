พี่สาวดาร่า พร้อมมาแจกความสดในแฟนคอนครั้งแรก “SANDARA PARK ‘REPRISM’ 2026 FAN-CON ASIA TOUR IN BANGKOK” 15 ส.ค. นี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

Sandara Park ประกาศคัมแบ็คพร้อมซิงเกิ้ลอัลบั้มใหม่ ‘REPRISM’ พร้อมแฟนคอนระดับเอเชียให้แฟนๆ หายคิดถึง SANDARA PARK ‘REPRISM’ 2026 FAN-CON ASIA TOUR เตรียมคิกออฟที่กรุงโซลในเดือนกรกฎาคมนี้ ต่อด้วยมาเก๊า โตเกียว กรุงเทพฯ และฮ่องกง แฟนๆ ชาวไทยรอไปเจอกันแบบใกล้ชิดให้หายคิดถึงในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ เปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซล 2 กรกฎาคมนี้
หลังจากเมื่อปี 2567 และ 2568 Sandara ได้รียูเนี่ยนกับเพื่อนสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน 2NE1 อย่าง CL, Bom, และ Minzy ในทัวร์คอนเสิร์ต Welcome Back’ World Tourในปีนี้เธอกลับมาพร้อมกับ ‘REPRISM’ ซึ่งจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ภายใต้ ‘ARADNAS’ ต้นสังกัดอิสระที่Sandara ขึ้นแท่นบริหารเอง โดยอัลบั้มนี้จะใส่ทั้งตัวตนด้านเสียงเพลงลงไป พร้อมสะท้อนการเติบโตทางด้านดนตรีของเธอ นำโดยไตเติ้ลแทร็กอย่าง ‘FESTIVAL’ (Reprism Ver.) ที่พร้อมปล่อยให้แฟนๆ ได้ฟังกันในวันที่ 20 มิถุนายนนี้
สำหรับแฟนคอนเสิร์ต SANDARA PARK ‘REPRISM’ 2026 FAN-CON ASIA TOUR IN BANGKOK แฟนๆ ชาวไทยเตรียมเจอกันพร้อมฟังเพลงจากอัลบั้มใหม่เร็วๆ นี้ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซล ไลฟ์ เนชั่น เทโร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคมนี้ เวลา 12.00 – 22.00 น. สมัครสมาชิกฟรีเพื่อรับสิทธิ์พรีเซลที่ livenationtero.co.th/register และเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง ticketmaster.co.th เท่านั้น