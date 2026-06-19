ชวนร่วมเวทีเสวนาสาธารณะระดับชาติ "ท้องถิ่นพลิกระบบสุขภาพ เมื่อ รพ.สต. อยู่ใกล้บ้าน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ลองนึกภาพ...ยายวัย 80 ที่เคยต้องเหมารถหลักพันบาทลงจากดอยไปหาหมอ วันนี้ได้พบพยาบาลและรับคำปรึกษาเรื่องยาผ่านจอ—ที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไกลอีกต่อไป
นี่ไม่ใช่อนาคต แต่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วในพื้นที่ห่างไกลของลำปาง ลำพูน และกระบี่ เมื่อ "ท้องถิ่น" ลุกขึ้นมาพลิกระบบสุขภาพ ด้วยการถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ. ควบคู่กับระบบบริการสุขภาพทางไกลบูรณาการ (Telehealth)
ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ ภาคีเครือข่าย และทุกคนที่เชื่อว่า "สุขภาพดีต้องเข้าถึงได้ทุกคน"
มาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันว่า ท้องถิ่นจะดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมได้อย่างไร พร้อมบทเรียนจริง เครื่องมือที่ใช้ได้ และข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะทำให้ระบบนี้ยั่งยืน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบบสุขภาพที่ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 8.30–16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่) หรือร่วมออนไลน์ผ่าน Zoom และ Facebook Live สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ