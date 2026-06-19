“หนุ่ม กรรชัย” สวนกลับ ตุ๊ดส์review หลังวิจารณ์โหนกระแส ลั่นอย่าเปิดดูเลย

หลังจากที่โดนเพจ ตุ๊ดส์review วิจารณ์ว่าอยากให้รายการโหนกระแสไปไกลกว่านี้ อยากให้เป็นสติปัญญาให้ประชาชน หลังจากเทป “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” ได้ไปถึง 3 อีพี โดยเผยอย่างมั่นใจว่าคนไม่ได้อยากรู้เรื่องราวฟารีดาขนาดนั้น
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย เข้าไปคอมเมนต์สวนทันควัน ลั่นอย่าเปิดดูเลย ไปใส่ใจเรื่องที่อยากใส่ไป
“รายการโหนกระแสถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ครับ เชื่อพี่นะครับ อย่าเปิดดูเลยครับ หรือไปใส่ใจเรื่องที่น้องอยากใส่ใจดีกว่า สบายใจกว่าครับ ไม่ใช่ว่าพี่รับคำวิจารณ์ไม่ได้นะครับ
เพียงแต่รู้สึกว่าชีวิตคนเรา แม่xจะมีแต่ไฟเขียวคงไม่ใช่ มันต้องมีไฟเหลือง ไฟแดงบ้างครับ ... อ๋อ เรื่องดีๆ อื่นๆ พี่ก็เคยทำนะครับ แต่ไม่เห็นคุณพูดถึง
แล้วรายการโหนกระแสไม่ต้องไปไกลกว่านี้หรอกครับ อยู่แค่นี้พี่ก็พอใจแล้ว ขอบคุณสำหรับความหวังดีนะครับ อีกอย่าง ถ้าอยากดูรายการที่ประเทืองปัญญา แนะนำครับ ดูรายการคนดีศรีบ้านด่านนะครับ
ปจ. น้องๆทนายความที่เป็นผู้หญิงหลายคนที่ขึ้นศาลว่าความ ฉีดโบท็อกซ์เยอะแยะนะครับ พี่ไม่เคยเห็นว่าผู้พิพากษาท่านจะอ่านสีหน้าไม่ออกนะครับ อิอิ”