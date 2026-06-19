“คิมม่อน-จื้อหลิง“ ถกประเด็นรักระหว่างครูกับนักเรียน เป็นเรื่องของศีลธรรมหรือสิทธิส่วนบุคคล

ถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอีกเช่นกันหลังจากที่ภาพยนตร์ SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน ตีแผ่มุมมืดสังคมในวัยเรียนความรักระหว่างครูกับนักเรียนเป็นเรื่องศีลธรรมหรือสิทธิส่วนบุคคล ด้านนักแสดงนำอยากคิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา ซึ่งรับบทบาทเป็นครูคิม ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักเรียน ได้เปิดเผยว่า
"แน่นอนมันผิดวินัย ผิดศีลธรรมจริยธรรมของความเป็นครูอย่างแน่นอนครับ เพราะผมก็จบครูมา การเป็นครูมีหน้าที่สั่งสอนนักเรียนไม่ได้มีหน้าที่ไปละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน ซึ่งถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังผิดกฎหมายด้วย เพราะว่าในเรื่องเป็นเด็กนักเรียนม. ปลาย แน่นอนว่าพวกเขายังเป็นเยาวชนอยู่ยังไงก็ถูกดำเนินคดี แต่ถ้ามองมุมกลับกันในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักนักเรียนกับครูก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากจะมีความรักมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องดูที่สถานะว่าตอนนั้นเรายังมีสถานะเป็นนักเรียนกับครูอยู่หรือเปล่า เพราะถ้าเป็นนักเรียนกับครูยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่ดี ซึ่งผมก็เคยได้ยินนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล เพราะว่าครูฝึกสอนกับนักเรียนอายุก็จะไล่เรียกกันต่างกันแค่ 4-5 ปี บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลก็ได้มันก็ถูกต้องครับถ้าคุณจะมีความรักในตอนนั้นคุณก็ต้องอดทนอดกลั้นและทำหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเดียวส่วนถ้าจะฝึกสอนเสร็จเด็กม. ปลายเรียนจบ แล้วจะไปคบหากันต่อผมมองว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล"
ด้านน้องจื้อหลิง ดลณพรรณ ศิริยานต์ เด็กนักเรียน gen z และรับบทเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า
"การที่นักเรียนคนนึงจะไปกรี๊ดหรือแอบชอบครูฝึกสอน หนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าครูฝึกสอน อายุก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเรา ปกตินักเรียนม.ปลาย เขาก็มีความรักกันอยู่แล้ว อาจจะเป็นความรักในวัยเดียวกัน หรืออาจจะแอบชอบรุ่นพี่ หรืออาจจะมีแฟนเป็นวิศวกร เพียงแต่ว่าแฟนเขาไม่ได้เป็นครู มันจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ผิด ในเรื่องของประเด็นความรักระหว่างครูกับนักเรียน หนูมองว่ามันเป็นเหรียญสองด้าน หากในสถานะที่ยังเป็นครูกับลูกศิษย์ มันก็ไม่สมควรที่จะมีความรักต่อกัน หรือถ้าจะรักกันมันก็ต้องแอบอ่ะค่ะ แต่ถ้าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมันเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้ว ต่อให้เด็กนักเรียนมีแฟนในรุ่นเราคราวเดียวกันแล้วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอยู่ดี หนูมองความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะ ความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรขวางกั้น ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียม ทุกวันนี้หนูยังมีแฟนเป็นทอมเลย จึงมองว่าความรักเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล แต่หากมีเรื่องของความรักระหว่างครูกับนักเรียน หนูมองในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าค่ะ ว่าเราไม่ควรเกินเลยไปกว่าความเป็นครูและลูกศิษย์"