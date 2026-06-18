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สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตอิ่มเอมหัวใจไปตามๆ กัน เมื่อนางเอกสาวหน้าหวาน “มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์” ได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดประทับใจ ผ่านการโพสต์ภาพจดหมายลายมือสุดน่ารักที่เขียนมาจากน้องๆ นักเรียนในอุปการะ

โดยจดหมายดังกล่าวเป็นข้อความแสดงความขอบคุณจากใจของเด็กๆ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งสาวมุกและพี่ชาย “เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์” ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและดูแลเรื่องเรียนให้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด งานนี้สาวมุกได้ระบุแคปชั่นสุดอบอุ่นใจไว้ว่า

“จดหมายจากเทอมที่แล้ว ลงไว้เป็นที่ระลึก ขอให้เด็กๆ ที่มุกเมฆดูแลเติบโตอย่างสวยงามนะคะ”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจบุญของคู่พี่น้อง “มุก-เมฆ” กันอย่างล้นหลาม
























สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ
สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ
สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ
สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ
สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ
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