สวยหล่อใจบุญ “มุก วรนิษฐ์" อวดจดหมายสุดซึ้งจากเด็กในอุปการะ

ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตอิ่มเอมหัวใจไปตามๆ กัน เมื่อนางเอกสาวหน้าหวาน “มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์” ได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดประทับใจ ผ่านการโพสต์ภาพจดหมายลายมือสุดน่ารักที่เขียนมาจากน้องๆ นักเรียนในอุปการะ
โดยจดหมายดังกล่าวเป็นข้อความแสดงความขอบคุณจากใจของเด็กๆ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งสาวมุกและพี่ชาย “เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์” ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและดูแลเรื่องเรียนให้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด งานนี้สาวมุกได้ระบุแคปชั่นสุดอบอุ่นใจไว้ว่า
“จดหมายจากเทอมที่แล้ว ลงไว้เป็นที่ระลึก ขอให้เด็กๆ ที่มุกเมฆดูแลเติบโตอย่างสวยงามนะคะ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจบุญของคู่พี่น้อง “มุก-เมฆ” กันอย่างล้นหลาม