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“อ๊อฟ ปองศักดิ์” เดือดสนั่น เพจวิจารณ์หน้า “หญิง รฐา” ลั่นเพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว ไปหิวแสงที่อื่น!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวเน็ตเสียงแตกเลยทีเดียว หลังจากเพจที่ชอบวิจารณ์เรื่องต่างๆ นานา ได้หยิบยกประเด็น “หญิง รฐา โพธิ์งาม” ในบท “ทนายจิตตรี” ในซีรีส์ทนายปีศาจ มาแสดงความคิดเห็นให้ลูกเพจได้ร่วมวงวิจารณ์ 

โดยเพจเขียนทำนองว่าหญิงควรพัฒนาเรื่องการขยับของกล้ามเนื้อบนใบหน้า ซึ่งอาจเป็นผลจากการทำโบท็อกซ์ จนทำให้การแสดงอารมณ์ทางใบหน้าถูกจำกัดอยู่แค่บริเวณแววตาและมุมปาก ถือเป็นอุปสรรคในแง่ของการแสดง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา มีทั้งคนเห็นด้วยและคนเห็นต่าง

งานนี้เพื่อนสนิทหญิง รฐา อย่าง “อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์” ไม่ปล่อยผ่าน ได้โพสต์สตอรี่ไอจีส่วนตัวปกป้อง ลั่นไม่อยากให้ค่าเท่าไหร่ แต่มันอดไม่ได้ รวมทั้ง “เพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว จำไว้” เขียนข้อความแสบอีกทีว่า ไปหิวแสงที่อื่น!  








“อ๊อฟ ปองศักดิ์” เดือดสนั่น เพจวิจารณ์หน้า “หญิง รฐา” ลั่นเพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว ไปหิวแสงที่อื่น!
“อ๊อฟ ปองศักดิ์” เดือดสนั่น เพจวิจารณ์หน้า “หญิง รฐา” ลั่นเพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว ไปหิวแสงที่อื่น!
“อ๊อฟ ปองศักดิ์” เดือดสนั่น เพจวิจารณ์หน้า “หญิง รฐา” ลั่นเพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว ไปหิวแสงที่อื่น!
“อ๊อฟ ปองศักดิ์” เดือดสนั่น เพจวิจารณ์หน้า “หญิง รฐา” ลั่นเพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว ไปหิวแสงที่อื่น!