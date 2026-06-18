“อ๊อฟ ปองศักดิ์” เดือดสนั่น เพจวิจารณ์หน้า “หญิง รฐา” ลั่นเพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว ไปหิวแสงที่อื่น!

ชาวเน็ตเสียงแตกเลยทีเดียว หลังจากเพจที่ชอบวิจารณ์เรื่องต่างๆ นานา ได้หยิบยกประเด็น “หญิง รฐา โพธิ์งาม” ในบท “ทนายจิตตรี” ในซีรีส์ทนายปีศาจ มาแสดงความคิดเห็นให้ลูกเพจได้ร่วมวงวิจารณ์
โดยเพจเขียนทำนองว่าหญิงควรพัฒนาเรื่องการขยับของกล้ามเนื้อบนใบหน้า ซึ่งอาจเป็นผลจากการทำโบท็อกซ์ จนทำให้การแสดงอารมณ์ทางใบหน้าถูกจำกัดอยู่แค่บริเวณแววตาและมุมปาก ถือเป็นอุปสรรคในแง่ของการแสดง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา มีทั้งคนเห็นด้วยและคนเห็นต่าง
งานนี้เพื่อนสนิทหญิง รฐา อย่าง “อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์” ไม่ปล่อยผ่าน ได้โพสต์สตอรี่ไอจีส่วนตัวปกป้อง ลั่นไม่อยากให้ค่าเท่าไหร่ แต่มันอดไม่ได้ รวมทั้ง “เพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว จำไว้” เขียนข้อความแสบอีกทีว่า ไปหิวแสงที่อื่น!