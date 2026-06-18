อดีตเพื่อนร่วมงานปะทะ “ฟารีดา” ฉะเคยโกหกเรื่องท้อง ทีแฉคนอื่นดี๊ด๊า แต่ตัวเองชอบรับบทเหยื่อ

“ตี๋” อดีตเพื่อนร่วมงานซัด “ฟารีดา” เล่นบทเหยื่อหลังถูกแฉเคยโกหกเรื่องท้องในอดีต สุดท้ายจนมุมยอมรับกลางรายการ อ้างเป็นความเข้าใจผิด
เป็นคนที่ออกมาอัดคลิปโต้ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที”หลังจากที่ได้ฟังฟารีดา ยืนยันว่าไม่ได้โกหกใครอีกเรื่องท้อง นอกจากกุเรื่องท้องกับ “โฟล์ค ไมค์ทองคำ” ในรายการโหนกระแส โดย “ตี๋” อดีตเพื่อนร่วมงานได้เผยว่าเจ้าตัวเคยบอกกับตนว่าท้อง ตอนที่ใช้ชื่อว่าลูกปัด พร้อมซัดชอบทำตัวเป็นเหยื่อ
คุณออกมาโพสต์อะไร?
ตี๋ : ผมออกมาทำคลิปพูดถึงเรื่องในกอง คือติดตามน้องมาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว ตั้งแต่โหนกระแสตั้งแต่ตอน 1 มีหลายอย่างที่เขาพยายามยืนยันว่าเขาพูดจริงๆ นะ ค่อนข้างมั่นใจเลยด้วยซ้ำว่าไม่เคยโกหกใครเลยว่าท้อง ตอนอยู่กับผมชื่อลูกปัด ขออนุญาตเรียกชื่อที่คุ้นเคย หนูยืนยันมั้ยว่าหนูไม่ได้โกหกใครเลยว่าท้อง
ฟารีดา : พี่มีหลักฐานมั้ยคะ
ตี่ : หนูตอบพี่ก่อนสิ
ฟารีดา : พี่ตอบหนูก่อนค่ะ มีหลักฐานเป็นแชตหรืออะไรมั้ยคะ
ตี๋ : หนู มีคนรู้เรื่องนี้เป็นสิบคน
ทนายพัฒน์ : หนูตอบเฉพาะที่เขาถาม
ฟารีดา : หนูอยากเห็นหลักฐานเขาก่อนค่ะ
ตี๋ : ถ้าไม่มีหลักฐาน คุณจะบอกว่าคุณไม่ได้พูดต่อไปเรื่อยๆ
ใช่ครับ อุ้ย ไม่ใช่นะ หนูเคยบอกคนอื่นว่าหนูท้องมั้ย?
ฟารีดา : ถ้าตามประวัติตอนนั้นหนูคบกับอีกคนจริงๆ แต่หนูเลิกกันแล้ว
หนูเคยพูดว่าตั้งครรภ์กับคนอื่น?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
ตี๋ : เคยโพสต์กองผมให้เสียๆ หายๆ ว่ากองเราสองมาตรฐาน รักอีกคนมากกว่า ท็อกซิกมาก เรื่องนี้ไม่ใช่แค่โพสต์ คือมีโสพต์และเล่าให้กองอื่นฟังด้วย บางคนมาจากกองอื่น มีช่วงนึงรู้สึกว่าทำไมนักแสดงยากนะ จนมีพี่คนนึงเขายอมมา เขาเล่าว่าตอนแรกไม่อยากจะมาเพราะได้ยินว่ากองนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เขาบอกว่าฟาเล่าให้ฟัง เราเคยโพสต์มั้ย
ฟารีดา : เรื่องจริงค่ะ แล้วสิ่งที่พี่ทำ เรื่องจริงมั้ยล่ะคะ
ตี๋ : อยากฟังความจริงในมุมผมมั้ยล่ะครับ เรื่องผมสั้นผมยาว ผมไม่ได้ติดเป็นการส่วนตัว แต่ตอนแคสการแสดง น้องส่งมาเป็นผมยาว ผมก็ชอบ ก็เลยเรียกน้องมา แต่พอน้องมาเป็นผมสั้น เราก็ไม่ได้อะไร มาแรกๆ น้องบอกโดนกองอื่นบูลลี่ ผมก็สงสารเหมือนกัน แต่อยู่ไปนานๆ คิดว่าสิ่งที่เขาพูดเริ่มโอเวอร์ พอทุกคนเริ่มรู้สึกว่าโอเวอร์ จากเราเคยเทคแคร์ ดูแลดีๆ เราก็ไม่อยากคุยกับเขาเท่าไหร่ เพราะรู้สึกเขาแปลกๆ ยิ่งชัดเจนตอนเรารับนักแสดงใหม่คนนึง เป็นไทป์ที่คนดูชื่นชอบ ลดบทบาทน้องจากนางเอกเป็นตัวร้าย ผมคิดว่าเขาไม่พอใจ ไปเห่อนักแสดงใหม่ ไม่สนใจเขา แต่จริงๆ มาจากนิสัยของเขา ที่แสดงกับทุกคนในกอง และเขาโกหกกับทุกคน
ฟารีดา : หนูไม่ซีเรียสเรื่องบทเลยนะคะว่าหนูจะเล่นบทอะไร เวลาไปแคสบทอะไรหนูไม่เคยเรียกร้องบทอะไร จะร้ายจะดีหนูแสดงได้หมด แต่เรื่องที่พี่เขาอาจคิดไปเองหนูขอโทษพี่ตี๋ด้วย ที่ทำให้พวกพี่คิดว่าหนูเป็นคนแบบนั้นค่ะ
ตี๋ : เอาจริงๆ ที่ทำคลิป พี่ไม่ได้อยากจะให้หนูหมดหนทางทำมาหากิน ไม่ได้อยากให้ทุกคนแอนตี้หนู
ฟารีดา : เหรอคะ
ตี๋ : ฟังนะ คนไทยพร้อมให้โอกาส แต่หนูต้องสำนึกผิดก่อน
ฟารีดา : หนูสำนึกผิดจริงๆ ค่ะ แต่แค่พี่ตี๋ดูไม่ออก
ตี๋ : หนูให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า หนูยังพูดว่ากลัวลูกมาเจอสิ่งที่เหมือนหนู จริงๆ ในมุมพี่ หนูควรพูดว่าหนูทำสิ่งนี้มา ถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ ไม่ใช่จะเป็นเหยื่อกับทุกเรื่องนะ
หมายถึงทำอะไร?
ตี๋ : คือโกหก ถ้าให้พูดตรงๆ ง่ายๆ คือโกหก เรื่องท้องประเด็นใหญ่สุด แต่ไม่ใช่ประเด็นแตกหักนะครับ ที่น้องถามหาหลักฐาน
ฟารีดา : พี่เอาประเด็นกองละครมาโจมตีหนูทำไม มันนานแล้วนะ
ตี๋ : แล้วที่น้องออกจากกองพี่ไป น้องไปโพสต์พูดกับกองอื่นๆ พี่ไม่เสียหายเลยเหรอ
ฟารีดา : แต่ไม่ได้มีหนูพูดคนเดียวไง หนูโพสต์จริงๆ ค่ะ และลบโพสต์นั้นไปแล้ว ตั้งแต่มีเรื่องตอนนั้นค่ะ
ตี๋ : ตอนนั้นแคปแล้วส่งลงกลุ่ม เพราะตอนเขาโพสต์ยังไม่ได้ตัดขาดจากองร้อยเปอร์เซ็นต์ เรื่องแกล้งท้อง พอทุกคนรู้ ยังไม่ได้อยากเอาออกนะ ยังอยากให้ทำงานต่อ แต่ประเด็นแตกหักจริงๆ เลยคือเรื่องโพสต์ต่อว่ากอง ซึ่งมันไม่ใช่ความจริง ถ้าพวกผมไม่ได้นิสัยดีกับคนอื่น หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น แล้วเขาเชื่อที่ฟารีดาโพสต์ ผมจะเสียหายมากแค่ไหนครับ
ฟารีดา : พี่บอกหนูทำตัวแปลกๆ หนูทำยังไงคะ
ตี๋ : เวลาหนูเล่นบทไม่ได้ เราบรีฟน้อง น้องบอกว่าหนูเล่นกองใหญ่ เล่นแบบนี้
ฟารีดา : หนูไม่เคยพูดค่ะพี่ตี๋
ตี๋ : พี่ไม่ได้อยู่คนเดียวในกองนะครับ
ฟารีดา : มีหลักฐานมั้ยคะ
ตี๋ : (ถอนใจ) พี่ไม่ได้ตั้งใจเก็บหลักฐานทุกอย่างเหมือนหนูนะครับ
ฟารีดา : แต่หนูไม่ได้พูดจริงๆ
ตกลงเคยพูดว่าเคยท้องกับคนอื่น ทั้งที่ไม่ได้ท้อง?
ฟารีดา : ค่ะ
เอาแค่ตรงนี้ คุณพูดทำไม?
ฟารีดา : ตอนนั้นหนูเข้าใจผิด หนูตรวจแล้วมันขึ้น แต่พอหนูไปหาหมอ แล้วมันไม่ได้มีน้องค่ะ
ตี๋ : หนูไม่ได้ไปหาหมอด้วยซ้ำ
ฟารีดา : พี่รู้ได้ไงว่าหนูไม่ได้ไปหาหมอ
ตี๋ : ตอนนั้นเราอยู่โคราชครับ
ฟารีดา : แต่ก่อนหน้านั้นหนูไปค่ะ
ตี๋ : แต่ตอนไปโคราช หนูยังบอกว่าท้อง กินมะม่วงแล้วไม่เปรี้ยว กินกะปิไม่ได้กลิ่นอยู่เลย พอเค้นถามมากๆ หนูบอกว่าไม่ได้ท้อง หนูตกใจมันเลยขึ้นสองขีด
ฟารีดา : พี่ตี๋ ถ้าพี่ไม่พอใจอะไรหนู หนูขอโทษด้วยนะคะ
ตี๋ : มันก็วนมาว่าใครไม่พอใจอะไรหนูอีก
ฟารีดา : หนูอยากจบเรื่องนี้แล้วจริงๆ
ตี๋ : หนูเปิดประเด็นเอง ก็ต้องรับให้ได้ครับ
ฟารีดา : วันนี้หนูมาพูดเรื่องจริงค่ะ หนูมาขอโอกาสกับสังคม หนูไม่ได้อยากมาโต้อะไรใคร ไม่ต้องการเปิดประเด็นอะไรเพิ่ม พวกพี่ทำงานกันในกองก็เป็นเพื่อนกันใช่มั้ย แล้วหนูตัวคนเดียว
ตี๋ : แล้วเราเคยคิดมั้ยทำไมเราอยู่กองอื่นไม่ได้เลย
ฟารีดา : แต่กองอื่นไม่มีใครทำแบบนี้กับหนู
ธงตี๋ต้องการอะไร?
ตี๋ : ผมเห็นเขาโกหกแล้วผมรับไม่ได้ครับ แค่นั้นเลยครับ
เขาโกหกเรื่องอะไร?
ตี๋ : ที่พี่หนุ่มถามในรายการว่าเคยโกหกมั้ยว่าท้องกับคนอื่นก่อนหน้านักร้อง เขาตอบมั่นใจเลยว่าไม่
ทำไมตอบว่าไม่เคย แล้ววันนี้ตอบว่าเคย?
ฟารีดา : ตอนนั้นกลัวคนด่าหนู แล้วไปโยง
ก็เลยโกหก แต่วันนี้ยอมรับว่าเคยพูดจริงว่าเคยท้องกับคนอื่น แต่ไม่ได้ท้อง?
ฟารีดา : มันเป็นความเข้าใจผิดของหนูด้วยค่ะ
ทนายพัฒน์ : ไม่ได้กุเรื่องใช่มั้ย
ฟารีดา : ไม่ได้กุเรื่องค่ะ ไปหาหมอ หมอบอกว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อะไร เป็นความผิดพลาดของหนูเองด้วย แต่เรื่องในกองถ่ายหนูไม่คิดว่าพี่เขาคิดกันแบบนี้เลย เพราะไปกองถ่ายหนูก็ทำตัวปกติ กองถ่ายอื่นไม่มีใครว่าหนูแบบนี้ด้วยค่ะ (ร้องไห้) ตอนนั้นหนูประเด็นเยอะมาก เลยเลือกไม่พูดดีกว่า
ตี๋ว่าไง?
ตี๋ : ไม่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่ แต่ตอนหนูเปิดคนอื่นเขาตั้งแต่ต้นเรื่อง หนูดี๊ด๊าดีใจมาก แต่พอคนอื่นเปิดหนูคืน หนูเล่นบทเหยื่ออีกแล้ว
ฟารีดา : มันใช่เรื่องของพี่มั้ยคะ
อุ้ยตาย?
ตี๋ : ไม่เป็นไรครับ
ฟารีดา : หนูไม่ได้เล่นบทเหยื่อค่ะ เป็นความรู้สึกของหนูจริงๆ หนูผู้หญิงตัวคนเดียวด้วย ไม่ได้มีทีม ไม่ได้มีอะไร หนูขอโทษพี่ตี๋จากใจถ้าพี่เข้าใจหนูแบบนั้น
คุณตี๋ติดใจเรื่องอะไรอีก?
ตี๋ : ไม่ได้ติดใจอะไรครับ ผมก็ออกมาพูดแค่นั้นแหละ ส่วนเรื่องให้โอกาสเขา ให้โอกาสได้ น้องมีข้อดีตรงที่น้องขยัน และตั้งใจทำงานมาก ผมยืนยัน ส่วนเรื่องให้โอกาส ถ้าน้องคิดได้และสำนึกจริงๆ ผมยินดีครับ
ก่อนมาเขาไลฟ์ให้เห็นว่าฟารีดาโกหกในโหนกระแส บอกว่าไม่เคยพูดกับคนอื่นว่าท้อง ตี๋เลยไลฟ์ว่าไม่จริง ผมนี่แหละ บอกพี่หนุ่มเอง และมานั่งอยู่ในรายการด้วย วันนี้เลยเชิญมาเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในมุมเขา ฟารีดาบอกว่าวันนั้นโกหกเพราะกลัวคนลากไปเกี่ยวกับการท้องครั้งนี้ ตี๋ก็แค่อยากให้รู้ว่าจะมาโกหกที่นี่ไม่ได้ เพราะคุณเคยพูดจริงๆ ว่าท้อง?
ตี๋ : จริงๆ ผมอาจจะเสียงดัง แต่ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรน้องนะครับ
ฟารีดา : แล้ววันนั้นพี่เอาเพื่อนๆ มารุมด่าหนูทำไมคะ
ตี๋ : พี่ไปหรือเปล่าครับ
ฟารีดา : ไม่ได้ไปค่ะ
ตี๋ : แล้วรุมด่าเรื่องอะไรครับ นี่หนูเปิดเองนะ พี่อุตส่าห์ไม่เปิด
ฟารีดา : หนูอยากรู้ความจริงเหมือนกันค่ะ
ทนายพัฒน์ : ด่าที่ไหน ด่าเมื่อไหร่ เปิดได้เลยครับ (หัวเราะ)
ตี๋ : มันไม่ใช่ผมครับประเด็นนี้
ฟารีดา : เขาไม่ได้ไปค่ะ เพื่อนเขาด่าหนู ก่อนหนูออกจากช่องเขาค่ะ
ตี๋ : พี่ดูแล้วกัน จะจบยังไง ผมกะจบสวยๆ อยู่แล้ว น้องก็มาเปิดประเด็นอีก
ฟารีดา : หนูอยากเคลียร์ให้จบ ให้เป็นอีพีสุดท้ายของหนูด้วย
ตี๋ : พี่ตั้งใจมาพูดแค่เรื่องนี้ ไม่อยากพูดเรื่องอื่นๆ แผลหนูเยอะนะ หนูทำอะไรไว้บ้างในกอง
ฟารีดา : งั้นพี่ก็บอกเพื่อนพี่ด้วยว่าให้หยุดทำ
ตี๋ : ห๊ะ!
ฟารีดา : หนูยอมรับความจริงทุกอย่างทุกเรื่อง พี่ไปบอกทีมพี่ด้วยว่าไม่ต้องมาขุดคุ้ยอะไรเรื่องหนูแล้ว หนูต้องการจบ และใช้ชีวิตเดินหน้าต่อ หนูมีลูก พี่ต้องเห็นใจหนูตรงนี้ด้วย หนูไม่ได้ตัวคนเดียว
ตี๋ : ที่หนูมีลูกพี่เข้าใจ พี่เห็นใจ แต่พี่อยากให้ยอมรับสักที ว่าเรื่องมาถึงทุกวันนี้มันเป็นเพราะตัวหนูเอง
ฟารีดา : หนูยอมรับแล้วไงพี่
ตี๋ : แต่หนูเปิดประเด็นไปทั่ว พี่อยากเปิดประเด็นเดียว หนูก็เปิดประเด็นเพิ่มอีก คนจะสงสัยว่าใครกันนะ แล้วลากเขามาเกี่ยวอีก ก็ต้องมาออกอีก หนูต้องการอะไร
พอเถอะ ที่จะมาออกอีก เอางี้ดีกว่า จะบอกว่าหนูท้อง ขอโอกาสหนูเถอะ ที่ผ่านๆ มาถ้าทำผิดพลาดไปหนูยังไง?
ฟารีดา : หนูขอโทษจากใจจริงค่ะ ทั้งเรื่องอดีตและปัจจุบันด้วยค่ะ
ตี๋ว่าไง?
ตี๋ : ถ้าน้องคิดได้และสำนึกจริงๆ ผมรับคำขอโทษไว้ครับ
แต่อยากบอกว่าไม่ต้องขุดอะไรแล้ว ขุดอะไรมาก็ขอโทษ หรือยังไง?
ฟารีดา : ถ้าเรื่องจริงหนูขอโทษ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง หนูจะใช้กฎหมายค่ะ ไม่ได้หมายถึงพี่ตี๋ หมายถึงคนอื่นค่ะ
ทำอะไรไม่ดีไว้ ก็ขอโทษ ทะเลาะกับตี๋ บุ้ง ก็แล้วแต่ ก็ขอโทษ พี่พลอยขอโทษ แต่ 6 พัน?
ฟารีดา : คืนด้วยค่ะ ขอวันนี้นะคะ หนูยังนับถือพี่ๆ สามคนเหมือนเดิม
งงมากคนดูในยูทูป 3 แสน ดูอะไร เต๋ามานั่งทำอะไร?
เต๋า : ผมตกใจเรื่องเงิน 6 พันมากกว่า (หัวเราะ) ไม่คิดว่าจะได้ฟังการทวงเงินกันผ่านรายการ (หัวเราะ)
สุดท้ายตี๋ว่าไง?
ตี๋ : คิดอยู่ว่าจะฝากอะไร (หัวเราะ) น้องลูกปัด พี่เตือนใจจริงเลยนะ ถ้าอันไหนคนอื่นเขาเตือนมาแล้วรู้ว่ามันไม่ดี พยายามลดละเลิกมันให้ได้ ทุกวันนี้ที่เป็นแบบนี้ เพราะแต่ก่อนหนูได้ไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ ปัจจุบันมันเกิดจากสิ่งที่หนูทำในอดีต อย่าให้อนาคตต้องแย่เพราะปัจจุบันที่ทำตอนนี้
ฟารีดา : ค่ะ หนูขอพี่อย่างนึง ให้พวกพี่ลบคลิปได้มั้ย หนูอยากจบแล้ว
ตี๋ : ได้ครับ พี่ไม่ได้ตั้งใจหาแสงอยู่แล้ว พี่ลบช่องติ๊กต๊อกยังได้เลย
ฟารีดา : ลบแค่คลิปพอค่ะ
ตี๋ : อยากแก้ข่าวว่ากองเราไม่ได้สองมาตรฐานอะไรนะครับ เราดูแลดีทุกคนครับ
ฟารีดา : ขอโทษพี่ตี๋ค่ะ