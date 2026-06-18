พีกแล้วพีกอีก! “ฟารีดา” เปิดศึกทวงเงิน 6 พัน เจออดีตคนดูแลทวงค่าทำนม “กรรชัย” รับจบ จ่ายให้เอง

เดือดกลางโหนกระแส “พลอย” อดีตคนดูแลบุกแฉ “ฟารีดา” ให้เลิกโกหก แต่เจอทวงเงิน 6 พันสวนกลับ เรื่องบานปลายถึงปมทำร้ายร่างกายและหนี้ทำนมที่ยังเคลียร์ไม่จบ จน “หนุ่ม กรรชัย” ถึงกับกุมขมับ โทร.หาคลินิก ก่อนเจอเรื่องพีก ลั่นรับจบ จ่ายเงิน 6 พันให้เอง
เป็นอีกประเด็นเดือดๆ หลังจากที่ “พลอย” อดีตคนดูแล “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” ได้ออกมาซัดเดือดฟารีดา อยากให้เลิกโกหก งานนี้เลยเกิดการทวงเงิน พร้อมแฉอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย จนต้องออกมา โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ในฐานะพิธีกรรายการโหนกระแส ถึงขั้นหลุดพูด กูกำลังฟังเรื่องอะไรอยู่?
พลอย : จากที่จบไป 2-3 ปี ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลย ถ้าสิ่งที่ทำแล้วไม่ดีก็ปรับเถอะ เหมือนที่ฉันเคยสอนเธอ ถ้าจะดังให้ดังในทางที่ดี อย่าดังในทางที่ฉาว ฉันตกใจตลอดที่เห็นคลิปเธอ ฉันก็ได้แต่พูดว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรม วันนี้จะท้องจริงหรือไม่จริง ลูกใครพ่อใคร จำได้มั้ยเคยบอกว่ามึงท้องถ้าคลอดออกมาเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง ถ้ามึงเลี้ยงไม่ได้ ที่มึงเคยบอกกูครั้งนึง แล้วกูบอกมึงท้องจริงมั้ย มึงบอกมึงไม่ท้อง น้องเขาเคยมีอาการแพ้ท้อง แต่เป็นเหตุการณ์นานแล้ว ไม่ได้มาโยงน้องท้องลมหรืออะไรนะ แต่หนูพูดว่าถ้าท้องจริงไม่ต้องสนใจเรื่องพ่อ เงียบ ให้มาตรวจกันว่าเป็นใคร แต่ ณ ตอนนี้หนูยังช็อกว่าปล่อยให้ท้องเหรอ ท้องจริงหรือเปล่า เราไม่เคยติดต่อกันเลย 2-3 ปีที่ผ่านมา หนูไม่ได้คิดจะโจมตีน้องนะ แต่แค่คิดว่าจริงหรือเปล่า แต่พอเจอวันที่ออกสื่อ ทุกคนทักมาถามหลังบ้านตลอดว่าใช่เด็กพี่มั้ย
หลังออกโหนกระแสไป มีคนพูดถึงฟาเยอะมาก ตอนแรกกังวลใจว่าจะเอายังไงดี สุดท้ายเธอบอกว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เธอต้องเดินไปหา ฉะนั้นต่อให้หลบออกมาก็ต้องถูกต่อว่าต่อขานจากคนที่รู้จักในอดีตอย่างเดิมนั่นแหละ อดีตอาจทำสิ่งไม่ถูกไม่ควรไว้หลายเรื่อง อาจทำเรื่องไม่ถูกใจใคร วันนี้หนูก็อยากพูดเรื่องราวเหล่านั้นใช่มั้ย?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ ถึงเป็นเรื่องราวในอดีต แต่อดีตพวกนั้นเป็นตอนเด็ก หนูยังคิดน้อยอยู่ ถ้าอดีตตอนนั้นหนูทำไม่ดีกับใคร หนูขอโทษจริงๆ นะคะอดีตเป็นอดีต มันแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะ
บุ้งคือคนให้โอกาสแรกๆ เลยที่ฟารีดาไปอยู่ พลอยคือคนที่พาไปหาบุ้ง?
พลอย : ทำงานด้วยกันค่ะ เขาบอกมีน้องสวยๆ มั้ย ส่งมาให้พี่สิ พลอยมีน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้าน ก็เลยเอาไปแคส แล้วน้องแคสผ่าน
มีอะไรจะโต้แย้งมั้ยในสิ่งที่เขาพูดออกมา?
พลอย : หนูไปพูดอะไรกับพี่บุ้งบ้าง พี่ถามหน่อย ว่าพี่โกงค่าตัวโน่นนี่นั่น พี่ทำหนูอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ได้จะเปิดประเด็นดราม่านะ แต่อยากถามว่าสิ่งที่ทำกับสิ่งที่พูดมันตรงกันมั้ย
ฟารีดา : เมื่อไหร่พี่จะคืนเงิน 6 พันค่ะ ค่ารถพี่ค่ะ ย่าหนูก็รู้
พลอย : แล้วค่ารีวิวที่หนูต้องจ่ายให้พี่ หนูจ่ายให้พี่หรือยังลูก ค่าทำศัลยกรรมหน้าอก ที่หนูไปแคนเซิลเขา ที่หนูบอกว่าพี่ไปคุยให้หนูจาก 7.5 หมื่น จาก 5.5 หมื่น หนูเคลียร์ให้พี่หรือยังลูก
ฟารีดา : ถ้าตอนนั้นเป็นความคิดหนูตอนเด็ก หนูอาจทำให้พี่ไม่ดีพอ หนูก็ต้องขอโทษด้วย
พลอย : ฟังนะลูก เงิน 6 พันเราเคลียร์กันตั้งนานแล้ว
ฟารีดา : ยังไม่ได้เคลียร์ค่ะ
พลอย : แล้วหนูเคลียร์เงินเก่าพี่หรือยัง
ฟารีดา : มันเป็นเงินที่หนูจ่ายคลินิกนะคะ
พลอย : หนูจ่ายคลินิก แต่พี่ต้องจ่ายส่วนต่าง
ฟารีดา : มีด้วยเหรอคะ
ทนายพัฒน์ : เอาประเด็นแรก 6 พัน จ่ายหรือยัง
ฟารีดา : ยังไม่จ่ายค่ะ
ทนายพัฒน์ : คุณพลอยจ่ายหรือยัง
พลอย : จ่ายไปนานแล้วนะคะ
ฟารีดา : ยังไม่จ่ายค่ะ
พลอย : หักลบกลบหนี้ไปหมดแล้วค่ะ
ฟารีดา : ยังไม่จ่ายค่ะ ย่าหนูเป็นพยานได้
แต่มุมคุณบอกว่าทางนี้รีวิวหน้าอกหน้าใจแล้วปฏิเสธไป แล้วเขาไปทำหรือยัง?
พลอย : ทำไปแล้วค่ะแต่ไม่รีวิวค่ะ หน้าอกที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็หน้าอกที่หนูพาไปทำ
ฟารีดา : เขาไม่เคยพูดเรื่องค่าอันนั้นแม้แต่ครั้งเดียว
พลอย : ไม่พูดยังไง พี่บอกหนูไป 2-3 ปีแล้ว ถ้าส่วนต่างที่เหลือพี่ต้องรับผิดชอบเอง พี่จ่ายรายวันเอง พี่เคลียร์ปิดข่าวให้หนู ตั้งแต่วันที่หนูสร้างวีรกรรมมาทุกอย่าง พี่ปิดให้หนูหมด แม้แต่วันที่ออกโหนกระแสเทปแรก พี่ยังไม่เคยพูดเรื่องหนูเลย
ฟารีดา : หนูมีหลักฐานค่ะ หลักฐานเด็กของเขาโจมตีหนูในเฟซบุ๊ก
พลอย : ไม่มีใครโจมตีหนูเลย
พลอยมีหลักฐานอะไร?
พลอย : หนูมีคลิปเสียงที่เขาใส่ร้ายค่ะ แต่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่า มันหายไป
ฟารีดา : อ้าว ใส่ร้ายเรื่องอะไรคะ
พลอย : ใส่ร้ายเรื่องน้องคนนึง ขนม วันที่น้องประกวดนางงามเวทีนึง ไปบอกน้องว่าไม่ต้องเชื่อพี่นะ เพราะชอบทำให้เด็กทะเลาะกัน น้องเดินลงมาข้างล่าง น้องบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟัง ฟารีดาบอกว่าไม่ให้เชื่อพี่ เขาไม่อยากให้หนูประกวด ปีนั้นฉันส่งสองคน คือเธอและน้องอีกคน แต่ฉันบอกให้เธอพักก่อน ให้น้องไปก็ได้ แต่เธอไม่พอใจเด็ก
ฟารีดา : หนูไม่เคยพูดอย่างนั้นค่ะ
ไม่เป็นไร เหมือนขุดเรื่องเก่าๆ เอาเป็นว่าวันนี้สิ่งที่คุณมา คุณต้องการยืนยันข้อเท็จจริงว่าคุณเคยทำงานร่วมกับฟารีดา สิ่งที่เขาพูดมา คุณคิดว่าเขาพูดจริงมั้ย?
พลอย : มีจริงบางส่วน และไม่จริงบางส่วนค่ะ
เรื่องจริงคือเรื่องอะไร ไม่จริงคือเรื่องอะไร?
พลอย : เรื่องท้องหนูคิดว่าจริง แต่เป็นลูกนักร้องมั้ย หนูไม่คอนเฟิร์มให้แล้วกัน บางสิ่งบางอย่าง น้องรู้อยู่แก่ใจว่าพูดจริงหรือโกหก
อย่างเช่น?
พลอย : หลายๆ เรื่องค่ะ อย่างนอนกับผู้ชาย ไปหาผู้ชาย
ฟารีดา : มันเป็นเรื่องตอนเด็กหนู นานมาแล้ว
พลอย : ไม่เด็กแล้วนะ ตอนนั้นหนูอายุ 20 แล้ว
ฟารีดา : ก็นานแล้วนะคะพี่พลอย คืน 6 พันด้วยค่ะ
พลอย : ที่สื่อโจมตีหนู เพราะหนูไม่พูดความจริง แค่นั้นเอง
ความจริงอะไร ที่อยากให้เขาพูดความจริง?
พลอย : ทุกเรื่องค่ะ
บอกสักเรื่องได้มั้ย เรื่องอะไร?
พลอย : เช่นไปพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นซาแซง หนูว่าไม่ใช่ความจริง
ฟารีดา : ถ้าหนูทำอะไรให้พี่พลอยไม่พอใจในเรื่องอดีต หนูก็ขอโทษด้วยค่ะ
พลอย : พี่ไม่ซีเรียสเรื่องนั้น แต่ถ้าหนูพูดอะไรที่เป็นจริงก็ให้พูดออกมาเลย บางสิ่งที่ฟังแล้วมันไม่จริง ตัวน้องเองน้องรู้ พี่ไม่อยากออกมาพูดหรอก แต่อยากให้หนูพูดความจริงดีกว่า
ยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ความจริงเรื่องไหน?
พลอย : เช่นน้องไปกุเรื่องกับนักร้อง
โฟล์ค เขาพูดไปแล้วนะ?
พลอย : ใช่ค่ะ เขาพูดไปแล้ว แต่หนูเคยได้ยินตอนเขาอยู่กับหนู เขาก็พูด เขาบอกเขาเคยคุยกับโฟล์ค ให้ไปส่งที่บ้าน โฟล์คชอบหนู ก็บอกว่าห่างๆ ได้ก็ดีนะ ถ้าเป็นข่าวใหญ่โตจะเสียหาย เคยเตือนไปแล้วรอบนึง เคยเตือนมั้ย
ฟารีดา : ตอนนั้นหนูไม่รู้จักโฟล์คค่ะ
พลอย : ไม่รู้จักได้ไง ถ่ายรายการด้วยกันอยู่
ฟารีดา : หนูเพิ่งถ่ายรายการช่วงไทม์ไลน์ที่พี่บุ้งบอกค่ะ หนูเพิ่งรู้จักน้อง
พลอย : ใช่เหรอ
ฟารีดา : หนูยืนยันได้ค่ะ
พลอย : ใช่ก็ใช่
ฟารีดา : หนูไม่รู้ว่าพี่พลอยรู้สึกยังไงกับหนู แต่หนูยังเคารพพี่เหมือนเดิม
พลอย : พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนูเลย แค่พี่เห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้อง ก็พูดไปตามที่ไม่ถูกไม่ต้องเฉยๆ หนูพูดไปเรื่อย แล้วชอบใส่ร้ายคนโน้นคนนี้ พี่ปั้นหนูตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่วันแรกยังไม่มีใครรู้จัก จนทุกวันนี้คนทั้งประเทศรู้จัก พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูเลย ถ้าพี่รังเกียจโจมตีหนู พี่ขุดหนูตั้งแต่วันแรกที่ออกไปจากบ้าน แล้วไปประจานหนูตามค่ายต่างๆ ดีกว่า ที่ต้องมานั่งรอพี่เป็นแบบนี้ แต่พี่หวังดีว่าหนูควรหยุดในพฤติกรรมที่หนูเคยเป็น
ที่คุณมาวันนี้ คุณแค่อยากบอกว่าอะไรก็ตามแต่ ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็อย่าทำเลย ในฐานะที่คุณดูแลเขามาก่อน วันนี้เป็นห่วงถึงอยากออกมาพูด?
พลอย : ใช่ค่ะ ห่วงค่ะ ไม่ได้อยากได้กระแสหรืออยากได้แสงนะคะ ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขา เพียงแต่ว่า ถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องไปพูด อย่าพูดไปเรื่อย
ทางนี้ว่าไง?
ฟารีดา : คืนเงิน 6 พันหนูด้วยค่ะ
พลอย : ถ้าคืนเงิน 6 พัน น้องคืนเงินที่น้องติดพี่มาด้วยค่ะ
ฟารีดา : หนูไม่เคยติดพี่ค่ะ มีแต่พี่ติดหนู
พลอย : แน่ใจ
เขาติดค่าอะไร?
พลอย : ค่าเดินทางไปกลับชลบุรี-ประจวบ หนูออกให้ทั้งหมดค่ะ
ฟารีดา : หนูเป็นคนออกค่าน้ำมันเองทุกอย่างค่ะตอนนั้น
พลอย : หนูเป็นคนจ่ายให้ซัปพอร์ตให้
ตอนนี้ออกไปไกลแล้ว?
ทนายพัฒน์ : ออกทะเลแล้วครับ
พลอย : ถ้าพูดเรื่องเงินหนูไม่ได้ซีเรียสนะคะ แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ บางสิ่งบางอย่างพูดให้หนูเสื่อมเสีย พูดให้เด็กในค่ายเสื่อมเสียว่าโจมตีนาง ซึ่งไม่มีใครโจมตีนางเลย ทุกคนเอ็นดูนางหมด
เขาอยากมาเตือนสติ แต่กลายเป็นอีกประเด็นไปเลย สรุปหนูบอกเขาติดเงินหนูนะ?
ฟารีดา : ติดค่ะ ยังไม่จ่ายเลยสักบาท แล้วที่เขาบอกว่าค่าเดินทางไปชลบุรี-ประจวบฯ หนูออกค่าน้ำมันเองทุกอย่างค่ะ
คุณเคยบอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย คนนี้เคยทำคุณมั้ย?
ฟารีดา : เคยสองรอบค่ะ ตอนประกวดมิสแกรนด์ยะลา
เขาทำอะไรคุณ?
ฟารีดา : จิกหัวตี ต่อหน้าช่างแต่งหน้า ทำผม ต่อหน้านางงามทุกคนด้วยค่ะ หนูไม่ทราบเขาโมโหอะไรมา แล้วมาลงที่หนู รอบที่สองทำในบ้านเขา
ทำให้คุณต้องออกมา?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ อันนี้ย่าหนูก็รู้เห็นเหมือนกัน
แน่นอนหลังเขามาออกรายการ ก็มีประเด็นต่อมา ผมบอกว่าฟาเวลาพูดอะไรออกมา มันมีคนออกมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้นะ อย่างตี๋ที่คุณเคยทำงาน บอกว่าคุณเคยพูดเรื่องท้องกับเขาด้วยซ้ำ แต่เอาเรื่องพลอยให้จบ คุณยืนยันว่าพลอยติดเงินคุณ 6 พันและเขาเคยทำร้ายร่างกายคุณ?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
พลอยว่าไง?
พลอย : จริงค่ะ วันที่ทำร้ายร่างกาย วันประกวด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้องพูดจาโกหก แล้วก็ปั่นคนในกองค่ะ ซึ่งมีน้องคนนึงบอกว่าโดนฟารีดาปั่น หนูถามว่าพูดอะไรกับน้องคนนั้น น้องบอกว่าไม่ได้พูด แต่น้องคนที่เล่าให้ฟัง เขาบอกว่าพูดแม่ แล้วปั่นคนในกองให้ทะเลาะกัน เกลียดกันเยอะมาก ซึ่งในกองไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ แต่น้องเป็นคนพูด ซึ่งหนูตบจริงค่ะ เพราะหนูบอกว่าจะพูดทำไมในเมื่อไม่ใช่เรื่องของเรา
ฟารีดา : หนูไม่เคยปั่นให้ใครทะเลาะกันนะคะ ทุกวันนี้กับคนนั้นหนูก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะ
พลอย : แน่ใจ
ทนายพัฒน์ : ทำกี่ครั้งครับ
ฟารีดา : 2 ครั้งค่ะ ที่บ้านเขากับที่กองประกวดค่ะ
พลอย : ที่บ้านน้องเอาเรื่องส่วนตัวที่บ้านหนูเอาไปพูดในที่สาธารณะค่ะ ไปพูดกับพี่หนอนบุ้ง พูดกับคนที่ทำงานค่ะ พูดเรื่องส่วนตัวของหนู หนูถามว่าพูดจริงมั้ย น้องบอกว่าไม่ได้พูด แต่มีคนเอาหลักฐานมาบอกว่าน้องพูด
ฟารีดา : ขอดูหลักฐานได้มั้ยคะ
พลอย : เธอบล็อกฉันไปแล้วจ้ะ ฉันให้เธอดู แต่เธอบอกไม่ได้พูด
ฟารีดา : ตอนนี้ยังมีอยู่มั้ยคะหลักฐาน
พลอย : เธอเปิดแชตเธอสิ
ฟารีดา : เมื่อกี้พี่พูดว่าหนูบล็อกพี่ไปแล้ว
พลอย : เธอบล็อกฉัน ฉันไม่ได้บล็อกเธอ ตั้งแต่เธอออกไป เธอก็บล็อกไอจี บล็อกทุกอย่าง ซึ่งก็ไม่ได้ติดตาม ไม่ได้ติดต่ออะไรอีก
ฟารีดา : ถ้าพี่ยังไม่บล็อกหนู สามารถเข้าดูแชตได้ค่ะ
พลอย : พี่ไม่ได้บล็อกหนู แต่หนูบล็อกพี่ เมื่อกี้นั่งไล่ดูหลักฐานแต่ไม่เคยเจอ หนูไม่เคยมีปัญหากับน้องค่ะ ถ้าหนูทำหรือหนูสั่งสอน หนูก็จบตรงนั้นเลย ไม่เคยไปพูดลับหลังหรือนั่งพูดต่อให้คนอื่นฟังในเรื่องเสียหาย แต่ครั้งที่สองที่ทำ เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ทนายพัฒน์ : เรามีปัญหาอะไรกับพี่เขามั้ย
ฟารีดา : แค่เรื่องเงิน 6 พันค่ะ ยังไม่คืนเลย
พลอย : ที่ 6 พัน น้องไม่ได้จ่ายค่าส่วนต่างคลินิกที่น้องไม่รีวิวให้อีก 2.5 หมื่นนะคะ ซึ่งพี่เป็นคนรับผิดชอบให้
ฟารีดา : แต่เขาไม่เคยพูด
พลอย : ทำไมจะไม่พูด วันที่หนูทำศัลยกรรมเสร็จ หมอตรวจนมครบ 14 วัน หนูบอกคุณหมอและพี่เป็นเซลล์ว่าหนูไม่ถ่ายได้มั้ย กลัวปู่กับย่ารู้ว่าแอบทำนม
ฟารีดา : มีหลักฐานมั้ยคะ
พลอย : ตอนทำนมปู่กับย่าก็ยังไม่รู้ วันพาไปหาปู่กับย่าที่ทะเลาะกันรอบที่สอง ปู่ย่าบอกว่าถ้าทำนมก็บอกเขา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งฟาไม่มีประเด็นติณติณ เราจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดมั้ย?
พลอย : ไม่ค่ะ
พอมีเรื่องนี้คุณเลยต้องออกมาพูดเหรอ?
พลอย : ใช่ค่ะ หนูเงียบมาสักพักแล้วค่ะพี่ เขาพูดเรื่องหนูเยอะมาก พูดกับกองอื่นเยอะมาก
หนูเลยตบเลยใช่มั้ย?
พลอย : หนูจับได้แล้วหนูก็ตบเลยค่ะ หนูไม่พูด
ยอมรับว่าตบเลย ตบที่ไหนบ้าง?
พลอย : ตบหน้าค่ะ จิกหัวค่ะ ตีหัวค่ะ คือหนูสั่งสอนค่ะ
เขาทำอะไรผิดคุณถึงทำเขาขนาดนั้น?
พลอย : ครั้งแรกปั่นป่วนคนในกองค่ะพี่ ให้คนทะเลาะกัน นางงาม 30 กว่าคนไม่ถูกกันเพราะนางคนเดียว
ฟารีดา : ไม่เคยทำค่ะ อันนี้ยืนยันได้
ผมเข้าไปดู คนบอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ย กูจะบ้า แล้วบอกพลอย 6 พัน แต่คนที่หนักคือคนที่ดูกับคนนั่งสัมภาษณ์นี่แหละ ก็ยังนั่งฟังอยู่นะ พลอยตบเขาเพราะเขาเอาเรื่องในบ้านไปพูดให้เสียหาย มันต้องทำโทษ มันทำได้เหรอแบบนี้ เป็นกฎกติกาในบ้านเหรอ?
พลอย : หนูไม่อยากจะทำพี่ แต่นางเอาไปพูดหลายรอบ
ฟารีดา : เรื่องอะไรบ้างคะ หนูลืมไปหมดแล้ว
พลอย : โอ้ย หนูจะลืมได้ไง หนูพูดเองนะ
ฟารีดา : พอดีไม่ได้สนใจ และไม่ได้คุยกับพี่มา 2 ปีกว่าแล้วค่ะ
พลอย : เรื่องส่วนตัวแล้วกันค่ะ
ฟารีดา : เรื่องอะไร
คุณทำร้ายเขาที่กองประกวดเลยเหรอ?
พลอย : กองประกวดหนูเป็นพี่เลี้ยงค่ะ หนูส่งนางประกวดเองค่ะพี่
แล้วไปตบเขาทำไมที่กองประกวด?
พลอย : วันนั้นหนูสอนนาง นางไปพูดกับเด็กหนูอีกคนที่หนูส่ง พูดทำนองว่าเขาไม่ดูแลเธอหรอก ดูฉันคนเดียว เขาไม่แต่งให้หรอก จะแต่งก็ไปแต่งที่อื่น เขาจะแต่งแค่คนเดียว คนเดียวก็จะไม่ทันอยู่แล้ว หนูบอกว่าจะพูดทำไม เราก็ส่งทั้งคู่ ดูแลเท่ากันเต็มที่ทั้งคู่ จะพูดให้เขาเสียใจทำไม ว่าตัวเองเก่งกว่า ตัวเองเดินดีกว่า อีกคนไม่มีความเป็นนางงาม ตัวเองมีความเป็นนางงามกว่า หนูก็ถามว่าจะพูดให้เขาเสียใจทำไม เขาบอกหนูไม่ได้พูด ถ้าไม่พูดน้องมันจะมาพูดได้ไง
กูฟังเรื่องอะไรอยู่เนี่ย?
พลอย : หนูก็ทุบตรงนั้นเลย แค่นั้นค่ะ หนูก็จบ บอกอย่าทำอีก รอบที่สอง ก็เอาเรื่องหนูไปพูดในที่ทำงาน ในกองถ่าย
เจตนาที่มาวันนี้คืออะไร?
พลอย : ในฐานะที่เป็นผู้จัดการเก่าก็สงสารและเอ็นดู สองอยากให้พูดความจริงทุกอย่าง คนไทยทั้งประเทศเขาอยากจะรู้ แค่นั้นแหละ หนูมีแค่นี้ เขาอยากดัง ก็เลยออกมาพูดซะเลย อยากให้เห็นถึงพฤติกรรมไม่ดี เช่นชอบพูดไปเรื่อยค่ะ ชอบใส่ร้ายคนอื่น สองประเด็นนี้เลยหลักๆ หนูอยากให้เขาหยุด
ฟารีดา : คืน 6 พันด้วยค่ะ
พลอย : หักลบกลบหนี้จาก 2.5 หมื่นค่ะลูกที่หนูไม่จ่ายกับการรีวิวกับคลินิกทำนมค่ะลูก
ฟารีดา : อย่าให้หนูโทรไปถามคลินิกทำนมนะคะ เดี๋ยวหนูไปถามเองดีกว่าว่าจริงมั้ยเรื่องที่เขาพูด จริงๆ หนูเป็นคนออกเอง 5 หมื่นค่ะ
พลอย : นมจริงๆ 7.5 หมื่นค่ะ ถ้ารีวิวอยู่ที่ 5 หมื่นค่ะ แต่น้องไม่ได้แผลใต้ราวนม เลยเพิ่มอีก 5 พัน เป็น 5.5 หมื่นค่ะ แต่ทีนี้ต้องถ่ายรีวิวให้คลินิก คลินิกถึงจะลดให้ 2.5 หมื่น ยอดที่น้องจ่ายไปแล้ว 5.5 หมื่น แต่พอถึงเวลาตรวจแผล ตรวจนม น้องบอกว่าไม่ขอถ่ายได้มั้ย หนูเลยไปดีลหลังบ้านว่าหนูจะรับผิดชอบให้ อันนี้ถือว่าช่วยแล้วนะ น้องบอกขอบคุณค่ะ เราก็บอกว่าถ้ามีหน้าอกแล้วทำดีๆ
ฟารีดา : หนูคาใจนิดนึง พี่มีเงินจ่ายคลินิก 2.5 หมื่น แต่ทำไม 6 พันพี่ไม่จ่ายหนู
ทนายพัฒน์ : วันนี้จ่ายกันเลยมั้ย 6 พัน
ฟารีดา : จ่ายเงินสดนะคะ วันนี้ด้วย
จะตบกันมั้ย?
ฟารีดา : มาเลยค่ะ หนูมีบอดี้การ์ดมาด้วย (หัวเราะ)
พลอยเอาไง เขาจะเอา 6 พันแล้วเนี่ย?
พลอย : ก็หักลบกลบหนี้แล้วไงคะ 2.5 หมื่น
ฟารีดา : ไม่เกี่ยวค่ะ คนละส่วนกัน
คนดูก็จะให้ถามคลินิกทำนม ใจคอร้ายกับกูจริงๆ ตกลงจะเอายังไงเรื่องนี้?
ฟารีดา : หนูรอ 6 พันมาเป็นปีแล้วค่ะ
คุณจ่ายค่านมให้แล้วเหรอ?
พลอย : ค่ะ ในส่วนต่างเขาก็เก็บจากหนูค่ะ
โทรหาร้านทำนมนะ คุณจ่ายค่านมเขาหรือยัง?
พลอย : ส่วนต่างจ่ายไปแล้วค่ะ
ชีวิตวันๆ ไม่รู้ทำอะไร คุยเรื่องท้องอยู่ดีๆ มาเรื่องทำนมแล้ว ทางโน้นยืนยันว่าจ่ายไปแล้ว 2.5 หมื่น?
ฟารีดา : ไม่รู้จริงหรือเปล่า อยากเห็นสลิปโอนเงินด้วยค่ะ
มีสลิปโอนเงินมั้ย?
พลอย : อุ้ยพี่ มันหลายปีแล้วค่ะ ไม่มีแล้วค่ะ ลบทิ้งไปแล้วค่ะ
ฟารีดา : 6 พันต้องคืนค่ะ วันนี้ด้วย
มีหลักฐานมั้ย?
ฟารีดา : หนูเล่าให้ย่าฟังตลอดค่ะ หนูไม่มีหลักฐานค่ะ
พลอย : ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วพูดได้ไงลูก
ฟารีดา : แล้วพี่ยืมหนูจริงมั้ยคะ
พลอย : หลักฐานที่หนูถาม 2.5 หมื่น กับ 6 พันหนูล่ะ
ฟารีดา : ไม่เกี่ยว พี่ต้องตอบของหนูก่อนดิ พี่พูดกับหนูเองนะว่าจะเอาเงิน 6 พันไปดาวน์รถ แต่คืนได้มั้ย 6 พัน
ทนายพัฒน์ : มีอีกมั้ยนอกจาก 2.5 หมื่นกับ 6 พัน จะได้เคลียร์ทีเดียว
พลอย : ไม่มีแล้วค่ะ
จะขอโทษเขามั้ยเรื่องตบ?
พลอย : ก็ขอโทษค่ะ จริงๆ หนูก็ขอโทษไปตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะ
ฟารีดา : ไม่เคยขอโทษค่ะ มีแต่ด่าทออย่างเดียว
พลอย : แน่ใจเหรอว่าพี่มีแต่ด่าทอหนู
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
พลอย : งั้นเอาตรงนี้เลย พี่ขอโทษนะที่ทำหนู แต่หนูก็ต้องขอโทษพี่ ในสิ่งที่พี่ไม่ได้ทำด้วย
เช่นอะไร?
พลอย : เอาเรื่องครอบครัวของพี่ไปพูดที่กองถ่าย
ฟารีดา : เรื่องอะไรคะจะได้แก้ต่างให้
พลอย : บอกฉันไม่สนใจเธอ ไม่ดูแลเธอเลย
ฟารีดา : แล้วมันจริงมั้ย
พลอยใจบางขนาดนั้นเลยเหรอ?
พลอย : มันไม่ใช่เรื่องเดียว มันหลายเรื่องค่ะ บางเรื่องหนูพูดออกสื่อไม่ได้เป็นเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูค่ะ
ฟารีดา : พูดได้ค่ะ
ทนายพัฒน์ : ถ้าไม่จ่ายขอให้จบๆ ไปได้มั้ย
ฟารีดา : ไม่ได้ค่ะ หนูรอค่ะ
คลินิกดูอยู่ เขาบอกไม่ให้ข้อมูล ลูกค้าอยู่นี่ ลูกค้าถามเอง เพื่อความเป็นธรรมของเขา ถ้าเขาจ่าย 2.5 หมื่นแล้วคุณทำยังไง หัก 6 พัน?
ฟารีดา : มันหักล้างกันได้ด้วยเหรอ
โทรหาคลินิก คนดูก็ไม่ท้อ ก็ยังจะดู เชื่อเลยจริงๆ คนดูเขาอยากให้พิสูจน์?
ทนายพัฒน์ : จะได้รู้กันไปว่าใครโกหก สรุปเถียงกันเรื่อง 2.5 หมื่นกับ 6 พัน ติดใจเหรอ 6 พัน
ฟารีดา : ติดใจค่ะ เพราะทุกครั้งที่หนูทวงเขาชอบวีนใส่หนู แล้วยังไม่ได้คืนค่ะ
พลอย : คืนให้หนูเลยก็ได้ค่ะ
ทนายพัฒน์ : ไม่มีการคุยว่าเอาอันนี้มาหักจากตรงนี้
ฟารีดา : ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ เพิ่งได้ยินครั้งแรกที่รายการ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน
ทนายพัฒน์ : ประเด็นนึง น้องบอกรู้จักติณติณช่วงไหน
ฟารีดา : พ.ย. ปีก่อนค่ะ
ทนายพัฒน์ : กับพี่พลอย เลิกคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่
ฟารีดา : สองปีก่อนค่ะ
ทนายพัฒน์ : ทำไมเขาถึงรู้เรื่องว่าเรากับโฟล์คคบกัน เราได้ปรึกษาเรื่องโฟล์คกับทางพี่พลอยมั้ย
ฟารีดา : ไม่เคยค่ะ
พลอย : เขาเคยเล่าค่ะ เขาไม่ปรึกษา
ฟารีดา : มีหลักฐานมั้ยคะ ตอนนั้นหนูยังไม่ได้รู้จักโฟล์คเลยนะ
พลอย : แน่ใจ
ฟารีดา : ตอนโฟล์คโฟนอินมา ก็บอกว่าเพิ่งรู้จักหนูเมื่อปีก่อนนะ
ทนายพัฒน์ : เขาเล่าเมื่อไหร่
พลอย : ตอนเขาเข้าตึกย่านรังสิตใหม่ๆ ค่ะ ช่วงถ่ายรายการซิตคอมอะไรสักอย่าง
ฟารีดา : ตอนนั้นรู้จักพี่ฟอร์ม แต่ไม่รู้พี่ฟอร์มมีพี่น้อง ยังไม่รู้จักโฟล์ค ยืนยันได้ค่ะ หนูไม่ได้เล่าให้เขาฟังเลยค่ะ เขามีเงินคืนมั้ยคะวันนี้ เงินสดนะคะ ใส่ซองมาด้วย
โอนไม่ได้เหรอ?
ฟารีดา : หนูไม่กล้าให้เลขบัญชีเขาค่ะ
คุณไม่คำนึงถึงที่เขาส่งประกวดเลยเหรอ?
ฟารีดา : ก็คำนึงถึง แต่ทำร้ายร่างกายหนูขนาดนั้น หนูก็เจ็บ ฝังใจหนู
ทนายพัฒน์ : มองส่วนตัวก็เข้าใจนะว่าควบคุมเด็ก แต่เรื่องการทำร้ายร่างกาย เราก็ไม่สนับสนุน บางทีเราต้องดูตัวเองด้วยว่า ณ ชั่วโมงนั้นเราดื้อมั้ย กว่าจะมาถึงตรงนี้บางทีเราก็ต้องผ่านพี่ๆ บางทีเราเป็นเจนใหม่ กว่าจะมีวันนี้ก็ต้องผ่านผู้ใหญ่สองคน ที่เขาทำไปเชื่อว่าบางอย่างอาจเป็นอารมณ์ และบางอย่างอาจต้องควบคุมด้วย แต่เรื่องการทำร้ายร่างกายไม่สนับสนุนอยู่แล้ว ก็ต้องว่ากันไปในข้อที่ผิดและถูกด้วย สรุปว่าเงิน 6 พันคืน
พลอย : ขอจ่ายสิ้นเดือนค่ะ
ฟารีดา : ไม่ได้ค่ะ พี่ผัดหนูเยอะมาก จบรายการก็คืนหนูเลย
ทนายพัฒน์ : ตามหลักกฎหมายการกู้ยืม 2 พันต้องมีหลักฐานมาแสดง แต่ตอนนี้มันหมดไป ตอนนี้มันฟ้องร้องกันก็คงไม่ได้แล้ว ถ้าเขาจะให้คืนตอนไหนก็เอาเถอะ เรื่องดังกล่าวก็ 2-3 ปีผ่านมาแล้ว เราก็อย่าเยอะ
ฟารีดา : ถ้าในตอนนั้นหนูทำอะไรให้พี่พลอยไม่พอใจ หรือพูดไม่ดี ก็ขอโทษพี่จากใจเลยนะคะ หนูยังนับถือพี่อยู่
พลอย : ต่อแต่นี้ไปก็เดินดีๆ เดินให้ตรง ต่างคนต่างทำมาหากิน เราจะยังไงพี่ก็ดูอยู่ แต่ไม่ยุ่ง ดูเฉยๆ
ฟารีดา : หนูก็นับถือพี่เหมือนเดิมนะคะ
พลอย : จ้ะ พี่ก็นับถือหนู รักหนูเหมือนลูกเหมือนเดิม ต่อแต่นี้ไปถ้ามีน้องก็ดูแลน้องดีๆ อนาคตจะเป็นยังไง ก็อยู่ที่เราเลี้ยงน้องให้ดีที่สุด อะไรที่พลาดไปแล้วก็พลาดไป ฉันเองก็ไม่ใช่คนดี ฉันก็มีพลาดเหมือนกัน ที่ฉันเคยพลาดกับแกก็ขอโทษด้วย
เคสนี้เป็นเคสรีวิวของทางคลินิก รีวิวแล้วตกที่ 4 หมื่นกว่าบาท ไม่ถึง 5 หมื่น แต่มีค่าส่วนต่างอีกหมื่นกว่าบาท รวมแล้ว 5 หมื่นกว่าบาท 4 หมื่นกว่าบาท หมอบอกว่าเขาไม่ได้คิด เพราะเขาหักค่ารีวิวไปให้แล้ว แต่ถ้าส่วนต่างถ้าคุณไม่รีวิว ก็จ่ายอีกหมื่นกว่าบาท ไม่ถึง 2.5 หมื่นนะ แล้วหมื่นกว่าบาทนั้นเขาจ่ายไปหรือยัง?
คลินิก : ยังไม่ได้จ่ายค่ะ ตอนคุยกันเป็นเคสรีวิว
วันนี้ยังมีเงินค้างอยู่กับคลินิกอีกหมื่นกว่าบาท?
คลินิก : ถูกต้องค่ะ
ไม่ถึง 2.5 หมื่นนะ?
คลินิก : ไม่ถึงค่ะ
เขาบอกยังไม่ได้จ่ายนะ แล้วไม่ถึง 2.5 หมื่นด้วย พลอยยังไม่ได้จ่ายนะ?
พลอย : ค่ะ
ทนายพัฒน์ : แล้วใครจะจ่าย
เป็นหนี้คุณหมออยู่หมื่นกว่าบาทแน่ๆ ที่พลอยบอกจ่ายไปแล้ว ให้ทางนี้จ่ายคืนพลอยด้วย ไม่มีอยู่ ไม่ได้ต้องการหักหน้าพลอยนะ แต่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง คนดูบอกให้โทร พลอยก็ไปตกลงกันเองนะ?
พลอย : ค่ะ
ใครเป็นคนจ่ายไม่รู้?
ฟารีดา : ถ้าให้หนูกลับไปรีวิว หนูยินดีมากค่ะ ไปฟรีก็ได้ค่ะ
หักหมื่นกว่าบาท ต้องถามเขาก่อนนะเขาอยากให้รีวิวหรือเปล่า แต่ก็คิดว่าหมอโอเคแหละ เป็นเรื่องความสวยงาม พลอย ความจริงปรากฏออกมาแล้วนะ คุณยินดีจ่ายเขา 6 พัน ส่วน 2.5 หมื่นไม่ต้องจ่าย เพราะไม่มีอยู่จริง แล้วแค่หมื่นกว่าบาทเป็นค่าส่วนต่าง ค่าทำแผล
พลอยว่าไง?
พลอย : ต่อไปก็ใช้ชีวิตค่ะ
หมายถึงคุณ?
พลอย : น้องค่ะ ก็ดูน้องเติบโตต่อไปค่ะ
เขากำลังจะมีลูก ที่คุณบอกจะไปดูแลลูกเขา?
พลอย : ให้น้องเขาดูแลลูกเขาไปค่ะ ตอนนี้ไม่แล้วค่ะ
อยากบอกอะไร?
ฟารีดา : ไม่รู้เด็กในสังกัดพี่มีใครบ้าง แต่อยากให้พี่โฟกัสเด็กพี่มากกว่า เรื่องหนูพี่ไม่ต้องสนใจเลย เด็กของพี่คนไหนมาด่าหนู
พลอย : ไม่เป็นไร คนไหนด่าเดี๋ยวพี่จัดการเอง
ฟารีดา : อยากให้พี่โฟกัสเด็กพี่ เพราะทุกคนมีความฝันเดียวกัน
พลอย : ถ้าคนไหนว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้ คุยกับน้องให้ จะได้ไม่ต้องอะไรมากมาย หนูก็อยู่ของหนู พี่ก็อยู่ของพี่
ฟารีดา : หนูเชื่อว่าพี่จะปั้นเด็กของพี่ได้ อยากให้พี่โฟกัสเด็กพี่มากกว่า หนูเป็นอดีตเด็กเก่าแล้วกัน (ร้องไห้) หนูยังนับถือพี่เหมือนเดิม ถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีหนู
พลอย : พี่ก็ดีใจที่หนูมาได้ขนาดนี้ แต่ไม่คิดว่าจะมาแนวนี้
ฟารีดา : หนูก็ไม่คิดเหมือนกัน
แล้ว 6 พันล่ะ?
ฟารีดา : คืนด้วยค่ะ
ให้เขาไปไม่ได้เหรอ?
ฟารีดา : มันไม่ใช่เงินหนู เป็นเงินย่า หนูถามย่าก่อน
เดี๋ยวกูรับจบให้ พี่จ่ายให้ พี่จ่ายให้นะพลอย จะได้จบๆ ไม่ต้องค้างคากัน?
ฟารีดา : หนูถามย่าก่อนจะให้เขาคืนมั้ย
เดี๋ยวพี่จ่ายให้ก็ได้ บอกย่า เดี๋ยวพี่ให้ย่า
อยากขอโทษทนายมั้ย?
ฟารีดา : ขอโทษพี่ทนายกับพี่หนุ่มที่ทำให้ปวดหัวมา 3 อีพี
บอกแล้วไม่ต้องขอโทษพี่เลย พี่ชอบเสืxก ชอบฟังเรื่องของหนูมาก แต่บางเรื่องแค่คาดไม่ถึง อย่างเรื่องค่านม อันนี้สับสน เอาเป็นว่า 2 ก.ค. ผลออก วันที่ 3 หนูมาออกเลยได้มั้ย?
ฟารีดา : อีพี 4 เหรอคะ ได้ค่ะ
พูดในข่าวเที่ยงแป๊บๆ แล้วกลับไปก็ได้ วันที่ 2 จะบอกอะไรหลายๆ อย่างได้ ถ้าไม่ใช่ของติณติณก็จบเลยนะ ขอบคุณเต๋าด้วยมานั่งเป็นเพื่อน?
เต๋า : (หัวเราะ)
อยากกลับไปรีวิวให้คลินิก หลังคลอดแล้ว?
ฟารีดา : ตอนนี้ก็ได้ค่ะ
เอาไว้ให้ลูกกินนมให้เรียบร้อยก่อนดีมั้ย?
ฟารีดา : หนูพูดได้มั้ย กลัวมันยาน ลูกกินมแล้วจะยาน หนูต้องรีบรีวิวให้ก่อน เดี๋ยวมันไม่สวย