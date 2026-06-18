ไม่ได้แซะ! โมเดลลิ่งเก่าแหก “ฟารีดา” ร้องไห้เก่ง ไม่เคยรู้มาก่อนชอบผู้ชาย เจ้าตัวลั่นหนูได้สองเพศ!

“บุ้ง” โมเดลลิ่งเก่า เคลียร์ใจ “ฟารีดา” ในโหนกระแส เล่าสาเหตุต้องตีตัวออกห่าง ชี้เก่งเรื่องการแสดง ร้องไห้เก่งมาก ยืนยันไม่ได้แซะแค่พูดความจริง พร้อมเผยไม่เคยรู้มาก่อนฟารีดาชอบผู้ชาย เจ้าตัวลั่นหนูได้สองเพศ ร้องไห้บอกยังนับถือเรียกพ่อเหมือนเดิม
เคลียร์เรียงตัวเลยทีเดียว สำหรับ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” เพราะอยากจบทุกประเด็นดรามา งานนี้ “บุ้ง” โมเดลลิ่งที่ฟารีดาเคยทำงานด้วย ได้ออกมาเผยผ่านรายการโหนกระแส ที่มี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นผู้ดำเนินรายการ เล่าสาเหตุตีตัวออกห่าง ระบุุว่าฟารีดาร้องไห้เก่งมาก โดยยืนยันไม่ได้แซะผู้หญิง แต่เป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้ว
เคยอยู่ในโมเดลลิ่งคุณบุ้ง สนิทกับเขามั้ย?
ฟารีดา : หนูไม่รู้ว่าเขาเคยสนิทกับหนูหรือเปล่า (หัวเราะ) หนูก็สนิทกับเขาระดับนึงค่ะ
คุณบุ้ง สนิทกับน้องมั้ย?
บุ้ง : น้องทำงานกับผมตั้งแต่ปี 67 ก็สนิทครับ น้องเรียกผมว่าพ่อ ผลงานน้องในเฟซฯ เกือบทั้งหมดคือผมหมดเลยครับ น้องจุดเริ่มต้นมากับพลอย แล้วพลอยส่งมาให้ผม ก็เริ่มหางานให้น้องปี 67 ไม่ได้เซ็นสัญญา ฟรีแลนซ์ทั่วไปจ่ายรายวันนี่แหละครับ หางานให้น้อง อยู่มาเรื่อยๆ สักพักเขาบอกว่าพลอยโกงเงินหรืออะไรสักอย่าง ทำไม่ดีกับเขา ผมก็เอาเรื่องเอาราวเป็นตุเป็นตะ แต่พลอยคือคนทำงานให้ผมมาก่อน หาเด็กเอ็กซ์ตร้ามาให้ผม ผมก็ย้อนถามพลอย สุดท้ายไม่เหมือนที่ฟารีดาพูด ผมก็เลยตีตัวออกห่างแล้วหายไปเกือบปี กลับมาต้นปี 68 รอบที่แล้วยังน่ารัก รอบนี้กลับมาก็น่ารักแหละ กลับมาเวอร์ชั่นผอม แต่น้องพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนิดนึง น้องเก่งเรื่องการแสดง เรื่องร้องไห้น้องเก่งมาก
อุ้ยตาย แอ็กติ้งงี้เหรอ?
บุ้ง : ผมพูดความจริงได้ใช่มั้ยครับ
ได้สิครับ ที่ผ่านมาคุณพูดโกหกตลอดเหรอ?
บุ้ง : ขออนุญาตคลายเครียดครับ เขาเอาไปพูดกับคนอื่นว่าฉันเซ็นสัญญากับอันนี้ เจอใครสวยกว่าไม่ได้ ฉันสวยกว่า ฉันคือฟารีดาลูกครึ่งอิหร่าน มีคนบอกฟารีดาไปคุยกับคนโน้นคนนี้ ผมก็ป้องกันตัวผม ค่อยๆ ตีตัวออกห่างตั้งแต่ 5 ต.ค. จริงๆ น้องเอาชื่อของรายการที่ผมทำไปใส่ช่องทางโซเชียลตัวเอง แล้วบอกติดต่องานได้ ผมก็กลัวคนเห็นแล้วจะเข้าใจผิด เพราะน้องไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้เป็นนักแสดงประจำ แต่ก็ยังทำงานอยู่จนสุด ถึง 5 ต.ค. แล้วหนูก็ทักมา พี่ก็ไม่ได้ตอบ น้องก็หายไป แล้วก็ไม่ได้ติดต่อน้องอีกเลย จนมาเป็นข่าวนี่แหละครับ เพราะพี่หนุ่มพูดชื่อผมอีพีที่แล้ว ผมเลยต้องมา แต่น้องเขาเก่งร้องไห้ ผมเลยให้งานเขาพวกละครเพลง
จะบอกว่าที่เขามาร้องไห้ เป็นแอ็กติ้งหรือเปล่า?
บุ้ง : ไม่ใช่นะครับ พี่หนุ่มพูดเองนะ ผมไม่เกี่ยวเด้อ แต่อีกอย่างที่เก่ง น่าจะเขียนบทเก่ง
คุณอยากพูดในมุมคุณบ้าง?
บุ้ง : ใช่ครับ ผมก็ให้งานเขาปกติเลย เอ็นดูเลยให้งาน ผมเคยคุยกับย่าเขา ผมไม่ได้มีน้องฟาแค่คนเดียว มีเด็กเป็น 10-20 ที่หาเงินส่งตัวเองเรียน
เราไม่ได้แซะเขาอยู่?
บุ้ง : ผมพูดความจริงครับ 150 เปอร์เซ็นต์
คุณเคยทำอะไรให้เขาโกรธเคืองหรือเปล่า?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ หนูยังนับถือเป็นพ่อเหมือนกัน
บุ้ง : น้องเขาโพสต์ขอบคุณพ่อบุ้งนะ วันก่อนผมเลยโพสต์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ต.ค. แล้ว
วันนี้คุณอยู่ฝั่งเขามั้ย?
บุ้ง : ไม่อยู่ครับ ผมเป็นกลาง ไม่อยู่ฝั่งไหนครับ ผมอยู่ข้างคนชนะครับ
พลอย มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขา?
พลอย : พลอยเคยดูน้องตั้งแต่ 16-17 ค่ะ ตั้งแต่น้องยังไม่ดัง น้องก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เรื่องเป็นข่าวหนูเพิ่งมาเห็นช่วงเริ่มแมสในติ๊กต๊อก มีคนส่งมาให้ดูทุกวัน เราบอกว่าเป็นเด็กเก่าเรา แต่ใม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว จบไปแล้ว เราไม่รู้ว่าน้องไปอะไรกับใคร แต่ส่วนของหนู มีแค่เรื่องทำศัลยกรรมแค่นั้นค่ะ แต่เรื่องการแสดง ผลงาน เรื่องต่างๆ น้องโอเคค่ะ แต่จริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์เอา
บุ้ง : เป็นนักแสดงฮอลลีวูดจริงมั้ย
ฟารีดา : ไม่จริงค่ะ
บุ้ง : ฝันไป
ฟารีดา : เคยเป็นตัวประกอบในหนังต่างชาติเฉยๆ แต่ไม่เคยพูดว่าเป็นฮอลลีวูด
บุ้ง : เขาเคยบอกว่าเขาคนเดียวโปรไฟล์ดีกว่าลูกสาวผมทั้งโมเดลลิ่งเลย เขาเคยพูดกับซาแซง
ฟารีดา : หนูพูดจริง แต่พูดเล่นกับเพื่อน ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ ถ้าพี่บุ้งไม่สบายใจ หนูก็ขอโทษพี่บุ้งจริงๆ ค่ะ
บุ้ง : โอเค เจริญพรจ้า
คุณพูดกับใคร?
ฟารีดา : คนนั้นแหละค่ะ
บุ้ง : ซาแซง รถบัสหรือรถอะไร
คุณเลยพูดให้รถเมล์ฟัง ว่าคุณเองโปรไฟล์ดีกว่านักแสดงที่อยู่ในค่ายบุ้ง?
ฟารีดา : เคยพูดจริงค่ะ อันนี้ยืนยัน
บุ้ง : แต่ผมเข้าใจนะครับพี่หนุ่ม เขาไม่ได้ทำงานกับผมแล้ว เขาอาจไปพูดว่าเขาดีกว่า ก็ยอมรับเขาสวย เขาเก่งกว่า ไม่งั้นเขาไม่มานั่งตรงนี้ได้ 3-4 อีพี
จะบอกอะไรเขา?
ฟารีดา : นับถือเหมือนพ่อเหมือนเดิม ไม่อยากร้องไห้ ยอมรับว่าพูดจริงๆ แต่พูดเล่นกับเพื่อน แต่ไม่คิดว่าเพื่อนคนนั้นจะเอาแชตมาปล่อย เป็นการคุยเล่นกันเฉยๆ ไม่ได้คิดอะไร
บุ้ง : หนูต้องเข้าใจนะ คนอื่นก็มีความฝันเหมือนเรา
ฟารีดา : หนูก็ขอโทษพ่อด้วยที่หนูพูดวันนั้น
บุ้ง : พี่ดูข่าวก็เป็นห่วง แต่ถ้าเดินคุยกันกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่ ไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ มันดุ๊กดุ๋ย พี่เป็นห่วงจริงๆ นะ พี่เอ็นดูเหมือนเดิม ต่อไปนี้หนูตั้งสติ ถ้าอยู่กับพี่ พี่คิดว่าหนูไม่น่าเป็นแบบนี้ ตั้งสติดีๆ ก่อนพูด ต้องคิดถึงเด็กในครรภ์ด้วย นับตั้งแต่วินาทีนี้หนูพูดความจริงไปเลย คนดูเขาจะได้กลับมาเอ็นดูเรา น้องอยู่กับผม 3 ปี ผมไม่เคยห่วงน้องฟาเรื่องผู้ชายเลย เพราะผมรู้มาตลอด น้องเขาบอกว่าชอบผู้หญิงไง
ฟารีดา : หนูได้สองเพศ
บุ้ง : เราก็ไม่รู้เขาไปชอบผู้ชายยังไง พนักงานโมเดลลิ่งผมเป็นหญิงคบหญิง 4-5 คน ไม่รู้เขาพูดเพื่อให้ได้เข้าแก๊งหรือเปล่า แต่ที่รู้จักมา หนูไม่เคยบอกว่าชอบผู้ชายใช่มั้ยล่ะ
ฟารีดา : พูดออกสื่อเลยว่าหนูเป็นคนได้สองเพศ
บุ้ง : ต้องเป็นนักร้องมั้ย
ฟารีดา : ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังก็ได้ค่ะ ไม่ได้คิดจะจับใครอยู่แล้ว
บุ้ง : พวกดุ๊กดุ๋ยมีสิทธิ์
คุณไม่กลัวถูกว่าไปแซะผู้หญิงเหรอ?
บุ้ง : ไม่นะครับ ผมพูดตามความจริง ตอนอยู่กับน้องผมก็คุยแบบนี้ เวลาสอนอะไร น้องๆ ลูกๆ ผมก็พูดแบบนี้เหมือนกัน
เป็นคนปากพูดแบบนี้อยู่แล้ว อาจดูเหมือนแซะ แต่พูดจาแบบนี้?
บุ้ง : ใช่ครับ ผมก็สอนไปด้วย แต่ถ้ามองว่าผมแซะผมก็ขอโทษด้วยครับ
ที่พูดเพราะกังวลใจแทน เข้าใจว่าคุณกับฟารีดา เขาอาจเรียกคุณว่าพ่อ แต่เวลาออกสู่สาธารณะ คนอาจไม่เข้าใจ เดี๋ยวเขาอาจต่อว่าได้?
บุ้ง : ได้ครับ เดี๋ยวต้องเซฟมากกว่านี้ครับ
อยากบอกอะไรเขา?
บุ้ง: ผมมาดีแคร์ตามที่ผมพูดไปแล้ว ถ้าผมพูดแรงไม่ถูกใจใครก็ขอโทษแต่กับน้องฟา ผมเหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรกับน้องฟา
ฟารีดา : หนูยังนับถือเป็นพ่อเหมือนเดิม (ร้องไห้) หนูยังยกมือไหว้ กอดกันปกติที่เวิร์คพ้อยท์