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พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังวัย 32 ปีที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันจนตกและเสียชีวิตยกลำที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุดมีการเปิดบันทึกสัมภาษณ์เจ้าตัวพูดถึงเรื่องสินทรัพย์ของตนเองหากเสียชีวิต คนในครอบครัวจะไม่มีใครได้เงินของเขาแม้แต่บาทเดียว

นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต The Life Goes On ได้เผยถึงความตั้งใจเรื่องการเงินในการให้สัมภาษณ์กับ The Zach Sang Show เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดยระบุว่า

“ผมไม่เชื่อว่าทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่ผมได้มันมาจากอาชีพนี้คือของของผม เพราะฉะนั้นเมื่อผมตาย ผมจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ พินัยกรรมของผมจะระบุว่า ครอบครัวของผม ไม่มีใครได้เงินของผมแม้แต่สตางค์เดียว“

โอลิเวอร์ ได้บอกด้วยว่า ถ้าเขามีครอบครัวก่อนจะเสียชีวิต พวกเขาก็จะไม่ได้เห็นเงินแม้แต่สตางค์เดียว แม้ว่าเขาจะยกเว้นเรื่องการส่งลูกเข้าเรียนไว้ก็ตาม โดยเจ้าตัวได้อธิบายถึงการตัดสินใจแบบนี้ว่า

“มันคือข้อตกลง พวกเขาจะไม่ได้มีชีวิตสุขสบาย จะไม่มีเรื่องการคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดใดๆทั้งสิ้น พวกเขาได้รับการดูแลเพราะพ่อของพวกเขาทำงานบางอย่างในช่วงปี 2000 แนวคิดก็คือ เมื่อผมตาย เงินทั้งหมดจะกลับคืนสู่ศิลปิน”

โอลิเวอร์ ทรี หากมีชีวิตอยู่เขาจะอายุครบ 33 ปีในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ ยังได้เผยว่า เขาได้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่เขาจะทิ้งไว้เป็นมรดกเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ในขณะที่แฟนๆ จะสามารถ "ลงคะแนน" ว่าใครจะได้รับเงินจากมรดกของเขา

“เมื่อผมตายไป งานศิลปะของผมก็จะยังคงสร้างรายได้ต่อไป และอาจมีมูลค่ามากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำ

ในที่สุดผู้คนก็จะชื่นชมวิดีโอหรือเพลงโง่ๆ ของผมเสียที นั่นแหละคือตอนที่ผู้คนชื่นชมคุณ ก็ต่อเมื่อเมื่อคุณไม่อยู่แล้ว

ผมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว และผมวางแผนที่จะทำมันในขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทุกคนจะลงคะแนนเสียงว่าเงินจะตกเป็นของใครในแต่ละปี”

เขาเผยว่า มรดกของเขาจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในวงการสร้างสรรค์ มูลนิธิของเขาที่ชื่อว่า Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses จะแจกจ่ายรายได้จากทรัพย์สินและค่าลิขสิทธิ์เพลงของเขาเพื่อช่วยเหลือศิลปินรุ่นใหม่ให้ไล่ตามความฝันของตนเอง

โอลิเวอร์ เป็น 1 ใน 6 คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศในริโอเดจาเนโรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงยูทูบเบอร์ กัสปี วัย 23 ปี และดีเจชาวบราซิล ลูคัส โฟรตา ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุอันน่าสลดนี้ด้วย














พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน
พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน
พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน
พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน
พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน
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