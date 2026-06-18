พูดเป็นลาง “โอลิเวอร์ ทรี” เผยเรื่องมรดกก่อน ฮ.ตก ไม่ยกเงินให้คนในครอบครัว แต่อุทิศให้ศิลปิน

“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังวัย 32 ปีที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันจนตกและเสียชีวิตยกลำที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุดมีการเปิดบันทึกสัมภาษณ์เจ้าตัวพูดถึงเรื่องสินทรัพย์ของตนเองหากเสียชีวิต คนในครอบครัวจะไม่มีใครได้เงินของเขาแม้แต่บาทเดียว
นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต The Life Goes On ได้เผยถึงความตั้งใจเรื่องการเงินในการให้สัมภาษณ์กับ The Zach Sang Show เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดยระบุว่า
“ผมไม่เชื่อว่าทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่ผมได้มันมาจากอาชีพนี้คือของของผม เพราะฉะนั้นเมื่อผมตาย ผมจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ พินัยกรรมของผมจะระบุว่า ครอบครัวของผม ไม่มีใครได้เงินของผมแม้แต่สตางค์เดียว“
โอลิเวอร์ ได้บอกด้วยว่า ถ้าเขามีครอบครัวก่อนจะเสียชีวิต พวกเขาก็จะไม่ได้เห็นเงินแม้แต่สตางค์เดียว แม้ว่าเขาจะยกเว้นเรื่องการส่งลูกเข้าเรียนไว้ก็ตาม โดยเจ้าตัวได้อธิบายถึงการตัดสินใจแบบนี้ว่า
“มันคือข้อตกลง พวกเขาจะไม่ได้มีชีวิตสุขสบาย จะไม่มีเรื่องการคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดใดๆทั้งสิ้น พวกเขาได้รับการดูแลเพราะพ่อของพวกเขาทำงานบางอย่างในช่วงปี 2000 แนวคิดก็คือ เมื่อผมตาย เงินทั้งหมดจะกลับคืนสู่ศิลปิน”
โอลิเวอร์ ทรี หากมีชีวิตอยู่เขาจะอายุครบ 33 ปีในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ ยังได้เผยว่า เขาได้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่เขาจะทิ้งไว้เป็นมรดกเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ในขณะที่แฟนๆ จะสามารถ "ลงคะแนน" ว่าใครจะได้รับเงินจากมรดกของเขา
“เมื่อผมตายไป งานศิลปะของผมก็จะยังคงสร้างรายได้ต่อไป และอาจมีมูลค่ามากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำ
ในที่สุดผู้คนก็จะชื่นชมวิดีโอหรือเพลงโง่ๆ ของผมเสียที นั่นแหละคือตอนที่ผู้คนชื่นชมคุณ ก็ต่อเมื่อเมื่อคุณไม่อยู่แล้ว
ผมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว และผมวางแผนที่จะทำมันในขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทุกคนจะลงคะแนนเสียงว่าเงินจะตกเป็นของใครในแต่ละปี”
เขาเผยว่า มรดกของเขาจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในวงการสร้างสรรค์ มูลนิธิของเขาที่ชื่อว่า Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses จะแจกจ่ายรายได้จากทรัพย์สินและค่าลิขสิทธิ์เพลงของเขาเพื่อช่วยเหลือศิลปินรุ่นใหม่ให้ไล่ตามความฝันของตนเอง
โอลิเวอร์ เป็น 1 ใน 6 คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศในริโอเดจาเนโรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงยูทูบเบอร์ กัสปี วัย 23 ปี และดีเจชาวบราซิล ลูคัส โฟรตา ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุอันน่าสลดนี้ด้วย