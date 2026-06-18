อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”

“ฟารีดา” ยันมั่นใจลูก “ติณติณ” “หนุ่ม กรรชัย” จี้ปมสมุดฝากครรภ์ ไทม์ไลน์ไม่ตรง สวมบทโคนันนั่งนับวันตกใจ ลุ้นผลชี้ชะตา 2 ก.ค. นี้ ใครพูดจริง
รายการโหนกระแส วันที่ 18 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที”วันนี้ไปตรวจ DNA พร้อมกับ “ติณติณ นิวคันทรี่”
หนูบอกจะโต้ด้วยความจริง ไหวนะ?
ฟารีดา : ไหวค่ะ
เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจมา คุณหมอว่าไง?
ฟารีดา : ตอนแรกเขาจะให้หนูตรวจเสียงหัวใจน้องเช็กร่างกาย ก็แข็งแรงดี และเช็กอายุครรภ์ ตอนนี้ 18 สัปดาห์กับ 5 วันค่ะ
หลังออกรายการโหนกระแสเป็นไงบ้าง?
ฟารีดา : รู้เพศน้องแล้วค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะ ตรวจจากเลือดหนูเลย
ตั้งชื่อหรือยัง?
ฟารีดา : ยังคิดไม่ออกค่ะตอนนี้ ต้องให้พี่หนุ่มช่วยตั้งค่ะ
อยากให้พ้องชื่อพ่อหรือชื่อแม่?
ฟารีดา : เอาชื่อหนูคนเดียวดีกว่าค่ะ
มีชื่อ ต. เอามั้ย?
ฟารีดา : ไม่เอาค่ะ
ให้พี่ตั้งด้วยเหรอ แค่นี้พี่ก็เหนื่อยมากแล้วลูกเรื่องของหนูเนี่ย?
ฟารีดา : (หัวเราะ)
ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ยินคำพูดฝั่งติณกับผู้จัดการมั้ย เขาบอกเราทำเป็นขบวนการ?
ฟารีดา : หนูไม่มีใครเลยค่ะ หนูตัวคนเดียว มีทีมแค่ไม่กี่คนค่ะ
เขาบอกสุดท้ายเรื่องออกมาอาจพลิกล็อกไปได้หมดเลย ลักษณะเขาพูดเหมือนว่าถ้าไม่ใช่ติณติณจริงๆ ประเด็นมันเกิด?
ฟารีดา : ค่ะ หนูค่อนข้างมั่นใจ เพราะหนูก็ไม่ได้มีอะไรกับคนอื่น นอกจากเขาค่ะ หนูตัวคนเดียว ไม่มีขบวนการ ไม่มีทีมอะไรเลย พี่เต่านี่เป็นญาติกัน เลยวานมาเป็นผู้ใหญ่ฝั่งหนูเฉยๆ ค่ะ เพราะหนูไม่มีทางสู้อะไรพวกเขาอยู่แล้ว หนูไม่ใช่เด็กค่ายใหญ่ ไม่มีค่ายแบบเขาค่ะ
ทนายพัฒน์ : ตั้งแต่เปิดเรื่องนี้มาวันแรก เราทำคนเดียว หรือคุยกับใคร
ฟารีดา : ทำคนเดียวค่ะ
มีปรึกษาใครมั้ย ก่อนมาไลฟ์ในติ๊กต๊อก?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ หนูทำคนเดียวเลยค่ะ ตัวคนเดียวเลย ไม่มีขบวนการ ไม่มีจริงๆ ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่อยู่ไหน?
ฟารีดา : อยู่ต่างจังหวัดค่ะ
เขารู้เรื่องทั้งหมดมั้ย?
ฟารีดา : รู้เรื่องค่ะ คุณพ่อทราบ แต่คุณแม่หนูไม่ทราบอยู่ที่ไหนตอนนี้ ไม่รู้คุณแม่รู้หรือยังค่ะ
คุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน ไม่ได้เจอคุณแม่ตั้งแต่เด็ก คุณพ่อดูแล?
ฟารีดา : คุณปู่คุณย่าดูแลค่ะ คุณพ่อเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่หนูเด็กๆ ตอนนี้ติดต่อฝั่งคุณพ่ออย่างเดียว คุณพ่อก็ทราบเรื่องนี้ค่ะ
เมื่อเช้ามีทีมงานโหนกระแสเป็นคนพาไป ลงไปด้วยกัน ชื่อนก เมื่อเช้าคนยกมือไหว้กันหมด คิดว่าเป็นคุณแม่ฟารีดา ไม่แปลกใจ เพราะเคยให้เขาไปรับรางวัลแทนผม เขาไปนั่งที่ผม ข้างๆ เป็นแพรรี่ แพรรี่หันกลับมาหาดร.นก พูดว่าคุณแม่ คุณกรรชัยเหรอคะ พูดง่ายๆ คือหนูไปคนเดียว ตัวคนเดียวเลย?
ฟารีดา : ค่ะ
มั่นใจอยู่แล้วว่าลูกเป็นของติณติณแน่ๆ?
ฟารีดา : ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
มีเรื่องที่สงสัยเรื่องนึง ขอดูสมุดชมพูกับใบตรวจ วันนั้นพี่ไม่ได้ถามหนู ตั้งใจจะถามถ้ามาออกรายการอีกครั้ง พี่ไม่เข้าใจประวัติการตั้งครรภ์ครั้งนี้ วันแรกของระดูครั้งสุดท้าย 8 ก.พ. 69 นั่นหมายความว่ามีประจำเดือนครั้งสุดท้าย 8 ก.พ.?
ฟารีดา : มันขาดตั้งแต่วันนั้นไปแล้วค่ะ หนูจำไม่ได้ เลยปรึกษาคุณหมอที่คลินิก เขาเลยเอาที่เคยมา แต่มันไม่มาแล้ว หนูเลยเขียนวันที่นี้ลงไป
พูดง่ายๆ มีเมนส์ครั้งสุดท้าย 8 ก.พ. ทำให้เกิดความสับสนได้นะ รู้มั้ยเรื่องอะไร?
ฟารีดา : เรื่องการนับวีกค่ะ
เพราะหนูบอกกับทุกคนว่ามีสัมพันธ์กับติณติณ 5 ก.พ. ครั้งเดียว วันที่ 12 และ 20 มันไม่ได้มีอยู่จริงใช่มั้ย ที่บอกมีสัมพันธ์กัน?
ฟารีดา : วันที่ 12 กับ 20 ก็มีค่ะ
ทนายพัฒน์ : ข้อเท็จจริงยังโต้แย้งกันอยู่ สรุปว่าเรายืนยันว่ามีความสัมพันธ์กัน 3 ครั้ง วันที่ 5 12 และ 20
ฟารีดา : ค่ะ
8 ก.พ.ที่ใส่ไป วันแรกของระดูครั้งสุดท้าย ถ้านับย้อนกลับไปขึ้นไป วันที่ 5 ก็สามวันก่อนมีประจำเดือน ถ้าตามที่ติณติณบอกมี 5 ก.พ. ครั้งเดียว วันที่ 8 มีประจำเดือน มันไม่ได้ ไทม์ไลน์ไม่ตรง ไม่มีทางท้องกับติณติณได้เลยถ้าเป็น 8 ก.พ.?
ฟารีดา : หนูอาจจำคลาดเคลื่อน อาจเป็นความผิดพลาดของหนูเองด้วย
วันที่ 2 ผลจะออก เราจะรู้แล้ว ถ้าออกมาเป็นติณติณ อันนี้ก็ไม่มีปัญหา ตามที่หนูพูดเลย แต่ปัญหาคือหนูพลาดที่ไปลงวันนี้ กับวันที่ 20 ก.พ. ติณติณมีความสัมพันธ์อีกครั้ง มันเป็นการพิสูจน์อะไรหลายอย่างที่จะออกมา เพื่อความเป็นธรรมของเธอและติณติณ ทางนี้ยืนยันมีสัมพันธ์ติณติณ 5 12 20 ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้าย 8 ก.พ. วันที่ 5 มีสัมพันธ์กับติณติณไม่มีทางตั้งครรภ์แน่ๆ 12 ก็แทบไม่มีโอกาส จะมีอีกทีคือ 20 แต่ทางนี้บอกมี 3 วัน แต่ติณติณบอกมีวันเดียวแน่ๆ เราเห็นตั้งแต่วันก่อนแต่ไม่ได้หยิบมาเป็นประเด็น เพราะอยากดูว่าน้องจะไปตรวจดีเอ็นเอหรือเปล่า วันนี้น้องก็ไปตรวจแล้ว ตัวนี้สำคัญ ทีมงานมีการถามคุณหมอโดยหนูก็ไม่ได้รู้ด้วย ถ้าตัวเลขนี้ 8 ก.พ. มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายจริงๆ ถ้าติณติณยืนยันว่ามีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวคือวันที่ 5 แสดงว่าไม่ใช่ของติณติณ แต่ถ้าเป็นของติณติณจริงๆ แสดงว่าไม่ใช่วันที่ 5 ที่มีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียว?
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้โต้เถียงกันอยู่ที่ 1 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ฝั่งฟาบอกว่ามี 3 ครั้ง ส่วนติณติณยอมรับว่ามีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวคือวันที่ 5
เราไม่ได้พูดว่าเด็กคนนี้เป็นของใครนะ ประเด็นกำลังดูว่ามีเรื่องการคบกันแบบไหน เพราะติณติณพยายามยืนยันว่าเป็นวันไนท์สแตน แต่ทางนี้ยืนยันว่า 3 ครั้ง คบกันแบบแฟน ตัวเลขนี้ก็อาจเป็นตัวเลขที่บอกได้?
ทนายพัฒน์ : ทุกอย่างต้องรออย่างเดียว
วันนี้ไปตรวจครรภ์แล้ว จริงๆ เป็นที่เดิมนั่นแหละ แต่ตรวจสอบแล้ว ทีนี่เป็นแล็ป สบายใจได้เป็นกลางอยู่แล้ว ผลจะออกวันที่ 2 ก.ค. จะได้รู้ว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ แต่ที่หยิบมาถามคือวันที่ฟารีดามีประจำเดือนครั้งสุดท้าย วันที่เท่าไหร่ เพราะในบันทึกฝากครรภ์ ระบุว่าวันแรกที่มีระดูครั้งสุดท้าย คือ 8 ก.พ. ฉะนั้นตรวจก็เรื่องของตรวจไป แต่อันนี้ถ้าติณติณบอกว่ามีสัมพันธ์วันที่ 5 ก.พ. วันเดียว วันไนน์สแตนอย่างที่ติณติณบอก คุณมีเมนส์ 8 ก.พ. คุณท้องไม่ได้ วันที่ 5 ได้กัน วันที่ 8 คุณมีเมนส์ ถูกมั้ย ติณติณบอกไม่มีอะไรอีกเลย ถ้าไม่มีอะไรอีกเลย เท่ากับครรภ์นี้ไม่ใช่ของติณติณ แต่ในขณะเดียวกัน ฟารีดายังยืนยันกับเราและผู้ชมว่าเขาไม่ได้มีวันเดียว เขามีอีกวันคือ 12 และ 20 คุณยืนยันคำเดิม ฉะนั้น ถ้านับไปวันที่ 12 อีก 4 วันต่อมา ถามคุณง่ายๆ ติณติณฝ่าไฟแดงเหรอ?
ฟารีดา : ตอนนั้นประจำเดือนหมดแล้วค่ะ หนูมาวันสองวันก็หาย ฮอร์โมนไม่ปกติอยู่แล้วค่ะ
อันนี้คุณตอบเองนะ ผมก็ไม่รู้ ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่คุณพูดนะ จากนั้นคุณบอก 12 เมนส์หมดไปแล้ว มีสัมพันธ์อีกครั้งกับติณติณ ถ้าเป็นแบบนั้นนะ 12 ก็ไม่ท้อง ผมไม่ใช่หมอนะแต่จากประสบการณ์แต่ถ้าไล่ไป 8-20 ไปอีก 12 วัน ถึง 13 วัน คุณบอกมีสัมพันธ์อีกครั้ง 20 ก.พ. ฉะนั้นวันนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ คำตอบก็จะอยู่ตรงนี้ว่าถ้าผลทุกอย่างออกมา แล้วเป็นของติณติณจริงๆ แล้ววันที่ 8 ก.พ. 69 ถ้าหนูไม่ได้ให้ข้อมูลแบบผิดพลาด เป็นวันนี้จริงๆ เท่ากับติณติณต้องมีอะไรกับหนูมากกว่า 1 ครั้ง ตามที่หนูพูด แต่ถ้าออกมาแล้วผลไม่ใช่ของติณติณ หนูจบ?
ฟารีดา : ค่ะ
เผลอๆ อาจโดนดำเนินคดีด้วย ตรงนี้ที่สำคัญ ไม่ได้อยู่ที่ครรภ์ของใครแล้วนะ ประเด็นจะเปลี่ยนทันที ถ้าหากกลายเป็นว่าครรภ์นี้เป็นของติณติณ มันก็ต้องไปดูกัน แต่ต้องดูด้วย ว่า 8 ก.พ. หนูให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงหรือเปล่า หรือบอกเขาพลาดหรือเปล่า อันนี้พี่ตอบไม่ได้ แต่ถ้ายึดจากก 8 ก.พ. ก็มีอะไรให้ต้องไปพิสูจน์กันอีก คือตกลงคุณคบกันแบบไหน วันไนท์สแตน หรือ 3 วัน อันนี้ตอบไม่ได้ ไม่รู้?