xs
xsm
sm
md
lg

อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ฟารีดา” ยันมั่นใจลูก “ติณติณ” “หนุ่ม กรรชัย” จี้ปมสมุดฝากครรภ์ ไทม์ไลน์ไม่ตรง สวมบทโคนันนั่งนับวันตกใจ ลุ้นผลชี้ชะตา 2 ก.ค. นี้ ใครพูดจริง

รายการโหนกระแส วันที่ 18 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที”วันนี้ไปตรวจ DNA พร้อมกับ “ติณติณ นิวคันทรี่”

หนูบอกจะโต้ด้วยความจริง ไหวนะ?
ฟารีดา : ไหวค่ะ

เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจมา คุณหมอว่าไง?
ฟารีดา : ตอนแรกเขาจะให้หนูตรวจเสียงหัวใจน้องเช็กร่างกาย ก็แข็งแรงดี และเช็กอายุครรภ์ ตอนนี้ 18 สัปดาห์กับ 5 วันค่ะ

หลังออกรายการโหนกระแสเป็นไงบ้าง?
ฟารีดา : รู้เพศน้องแล้วค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะ ตรวจจากเลือดหนูเลย

ตั้งชื่อหรือยัง?
ฟารีดา : ยังคิดไม่ออกค่ะตอนนี้ ต้องให้พี่หนุ่มช่วยตั้งค่ะ

อยากให้พ้องชื่อพ่อหรือชื่อแม่?
ฟารีดา : เอาชื่อหนูคนเดียวดีกว่าค่ะ

มีชื่อ ต. เอามั้ย?
ฟารีดา : ไม่เอาค่ะ

ให้พี่ตั้งด้วยเหรอ แค่นี้พี่ก็เหนื่อยมากแล้วลูกเรื่องของหนูเนี่ย?
ฟารีดา : (หัวเราะ)
ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ยินคำพูดฝั่งติณกับผู้จัดการมั้ย เขาบอกเราทำเป็นขบวนการ?
ฟารีดา : หนูไม่มีใครเลยค่ะ หนูตัวคนเดียว มีทีมแค่ไม่กี่คนค่ะ

เขาบอกสุดท้ายเรื่องออกมาอาจพลิกล็อกไปได้หมดเลย ลักษณะเขาพูดเหมือนว่าถ้าไม่ใช่ติณติณจริงๆ ประเด็นมันเกิด?
ฟารีดา : ค่ะ หนูค่อนข้างมั่นใจ เพราะหนูก็ไม่ได้มีอะไรกับคนอื่น นอกจากเขาค่ะ หนูตัวคนเดียว ไม่มีขบวนการ ไม่มีทีมอะไรเลย พี่เต่านี่เป็นญาติกัน เลยวานมาเป็นผู้ใหญ่ฝั่งหนูเฉยๆ ค่ะ เพราะหนูไม่มีทางสู้อะไรพวกเขาอยู่แล้ว หนูไม่ใช่เด็กค่ายใหญ่ ไม่มีค่ายแบบเขาค่ะ

ทนายพัฒน์ : ตั้งแต่เปิดเรื่องนี้มาวันแรก เราทำคนเดียว หรือคุยกับใคร

ฟารีดา : ทำคนเดียวค่ะ

มีปรึกษาใครมั้ย ก่อนมาไลฟ์ในติ๊กต๊อก?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ หนูทำคนเดียวเลยค่ะ ตัวคนเดียวเลย ไม่มีขบวนการ ไม่มีจริงๆ ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่อยู่ไหน?
ฟารีดา : อยู่ต่างจังหวัดค่ะ

เขารู้เรื่องทั้งหมดมั้ย?
ฟารีดา : รู้เรื่องค่ะ คุณพ่อทราบ แต่คุณแม่หนูไม่ทราบอยู่ที่ไหนตอนนี้ ไม่รู้คุณแม่รู้หรือยังค่ะ

คุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน ไม่ได้เจอคุณแม่ตั้งแต่เด็ก คุณพ่อดูแล?
ฟารีดา : คุณปู่คุณย่าดูแลค่ะ คุณพ่อเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่หนูเด็กๆ ตอนนี้ติดต่อฝั่งคุณพ่ออย่างเดียว คุณพ่อก็ทราบเรื่องนี้ค่ะ

เมื่อเช้ามีทีมงานโหนกระแสเป็นคนพาไป ลงไปด้วยกัน ชื่อนก เมื่อเช้าคนยกมือไหว้กันหมด คิดว่าเป็นคุณแม่ฟารีดา ไม่แปลกใจ เพราะเคยให้เขาไปรับรางวัลแทนผม เขาไปนั่งที่ผม ข้างๆ เป็นแพรรี่ แพรรี่หันกลับมาหาดร.นก พูดว่าคุณแม่ คุณกรรชัยเหรอคะ พูดง่ายๆ คือหนูไปคนเดียว ตัวคนเดียวเลย?
ฟารีดา : ค่ะ

มั่นใจอยู่แล้วว่าลูกเป็นของติณติณแน่ๆ?
ฟารีดา : ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

มีเรื่องที่สงสัยเรื่องนึง ขอดูสมุดชมพูกับใบตรวจ วันนั้นพี่ไม่ได้ถามหนู ตั้งใจจะถามถ้ามาออกรายการอีกครั้ง พี่ไม่เข้าใจประวัติการตั้งครรภ์ครั้งนี้ วันแรกของระดูครั้งสุดท้าย 8 ก.พ. 69 นั่นหมายความว่ามีประจำเดือนครั้งสุดท้าย 8 ก.พ.?
ฟารีดา : มันขาดตั้งแต่วันนั้นไปแล้วค่ะ หนูจำไม่ได้ เลยปรึกษาคุณหมอที่คลินิก เขาเลยเอาที่เคยมา แต่มันไม่มาแล้ว หนูเลยเขียนวันที่นี้ลงไป

พูดง่ายๆ มีเมนส์ครั้งสุดท้าย 8 ก.พ. ทำให้เกิดความสับสนได้นะ รู้มั้ยเรื่องอะไร?
ฟารีดา : เรื่องการนับวีกค่ะ

เพราะหนูบอกกับทุกคนว่ามีสัมพันธ์กับติณติณ 5 ก.พ. ครั้งเดียว วันที่ 12 และ 20 มันไม่ได้มีอยู่จริงใช่มั้ย ที่บอกมีสัมพันธ์กัน?
ฟารีดา : วันที่ 12 กับ 20 ก็มีค่ะ

ทนายพัฒน์ : ข้อเท็จจริงยังโต้แย้งกันอยู่ สรุปว่าเรายืนยันว่ามีความสัมพันธ์กัน 3 ครั้ง วันที่ 5 12 และ 20

ฟารีดา : ค่ะ

8 ก.พ.ที่ใส่ไป วันแรกของระดูครั้งสุดท้าย ถ้านับย้อนกลับไปขึ้นไป วันที่ 5 ก็สามวันก่อนมีประจำเดือน ถ้าตามที่ติณติณบอกมี 5 ก.พ. ครั้งเดียว วันที่ 8 มีประจำเดือน มันไม่ได้ ไทม์ไลน์ไม่ตรง ไม่มีทางท้องกับติณติณได้เลยถ้าเป็น 8 ก.พ.?
ฟารีดา : หนูอาจจำคลาดเคลื่อน อาจเป็นความผิดพลาดของหนูเองด้วย

วันที่ 2 ผลจะออก เราจะรู้แล้ว ถ้าออกมาเป็นติณติณ อันนี้ก็ไม่มีปัญหา ตามที่หนูพูดเลย แต่ปัญหาคือหนูพลาดที่ไปลงวันนี้ กับวันที่ 20 ก.พ. ติณติณมีความสัมพันธ์อีกครั้ง มันเป็นการพิสูจน์อะไรหลายอย่างที่จะออกมา เพื่อความเป็นธรรมของเธอและติณติณ ทางนี้ยืนยันมีสัมพันธ์ติณติณ 5 12 20 ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้าย 8 ก.พ. วันที่ 5 มีสัมพันธ์กับติณติณไม่มีทางตั้งครรภ์แน่ๆ 12 ก็แทบไม่มีโอกาส จะมีอีกทีคือ 20 แต่ทางนี้บอกมี 3 วัน แต่ติณติณบอกมีวันเดียวแน่ๆ เราเห็นตั้งแต่วันก่อนแต่ไม่ได้หยิบมาเป็นประเด็น เพราะอยากดูว่าน้องจะไปตรวจดีเอ็นเอหรือเปล่า วันนี้น้องก็ไปตรวจแล้ว ตัวนี้สำคัญ ทีมงานมีการถามคุณหมอโดยหนูก็ไม่ได้รู้ด้วย ถ้าตัวเลขนี้ 8 ก.พ. มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายจริงๆ ถ้าติณติณยืนยันว่ามีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวคือวันที่ 5 แสดงว่าไม่ใช่ของติณติณ แต่ถ้าเป็นของติณติณจริงๆ แสดงว่าไม่ใช่วันที่ 5 ที่มีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียว?
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้โต้เถียงกันอยู่ที่ 1 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ฝั่งฟาบอกว่ามี 3 ครั้ง ส่วนติณติณยอมรับว่ามีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวคือวันที่ 5

เราไม่ได้พูดว่าเด็กคนนี้เป็นของใครนะ ประเด็นกำลังดูว่ามีเรื่องการคบกันแบบไหน เพราะติณติณพยายามยืนยันว่าเป็นวันไนท์สแตน แต่ทางนี้ยืนยันว่า 3 ครั้ง คบกันแบบแฟน ตัวเลขนี้ก็อาจเป็นตัวเลขที่บอกได้?
ทนายพัฒน์ : ทุกอย่างต้องรออย่างเดียว

วันนี้ไปตรวจครรภ์แล้ว จริงๆ เป็นที่เดิมนั่นแหละ แต่ตรวจสอบแล้ว ทีนี่เป็นแล็ป สบายใจได้เป็นกลางอยู่แล้ว ผลจะออกวันที่ 2 ก.ค. จะได้รู้ว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ แต่ที่หยิบมาถามคือวันที่ฟารีดามีประจำเดือนครั้งสุดท้าย วันที่เท่าไหร่ เพราะในบันทึกฝากครรภ์ ระบุว่าวันแรกที่มีระดูครั้งสุดท้าย คือ 8 ก.พ. ฉะนั้นตรวจก็เรื่องของตรวจไป แต่อันนี้ถ้าติณติณบอกว่ามีสัมพันธ์วันที่ 5 ก.พ. วันเดียว วันไนน์สแตนอย่างที่ติณติณบอก คุณมีเมนส์ 8 ก.พ. คุณท้องไม่ได้ วันที่ 5 ได้กัน วันที่ 8 คุณมีเมนส์ ถูกมั้ย ติณติณบอกไม่มีอะไรอีกเลย ถ้าไม่มีอะไรอีกเลย เท่ากับครรภ์นี้ไม่ใช่ของติณติณ แต่ในขณะเดียวกัน ฟารีดายังยืนยันกับเราและผู้ชมว่าเขาไม่ได้มีวันเดียว เขามีอีกวันคือ 12 และ 20 คุณยืนยันคำเดิม ฉะนั้น ถ้านับไปวันที่ 12 อีก 4 วันต่อมา ถามคุณง่ายๆ ติณติณฝ่าไฟแดงเหรอ?
ฟารีดา : ตอนนั้นประจำเดือนหมดแล้วค่ะ หนูมาวันสองวันก็หาย ฮอร์โมนไม่ปกติอยู่แล้วค่ะ

อันนี้คุณตอบเองนะ ผมก็ไม่รู้ ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่คุณพูดนะ จากนั้นคุณบอก 12 เมนส์หมดไปแล้ว มีสัมพันธ์อีกครั้งกับติณติณ ถ้าเป็นแบบนั้นนะ 12 ก็ไม่ท้อง ผมไม่ใช่หมอนะแต่จากประสบการณ์แต่ถ้าไล่ไป 8-20 ไปอีก 12 วัน ถึง 13 วัน คุณบอกมีสัมพันธ์อีกครั้ง 20 ก.พ. ฉะนั้นวันนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ คำตอบก็จะอยู่ตรงนี้ว่าถ้าผลทุกอย่างออกมา แล้วเป็นของติณติณจริงๆ แล้ววันที่ 8 ก.พ. 69 ถ้าหนูไม่ได้ให้ข้อมูลแบบผิดพลาด เป็นวันนี้จริงๆ เท่ากับติณติณต้องมีอะไรกับหนูมากกว่า 1 ครั้ง ตามที่หนูพูด แต่ถ้าออกมาแล้วผลไม่ใช่ของติณติณ หนูจบ?
ฟารีดา : ค่ะ

เผลอๆ อาจโดนดำเนินคดีด้วย ตรงนี้ที่สำคัญ ไม่ได้อยู่ที่ครรภ์ของใครแล้วนะ ประเด็นจะเปลี่ยนทันที ถ้าหากกลายเป็นว่าครรภ์นี้เป็นของติณติณ มันก็ต้องไปดูกัน แต่ต้องดูด้วย ว่า 8 ก.พ. หนูให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงหรือเปล่า หรือบอกเขาพลาดหรือเปล่า อันนี้พี่ตอบไม่ได้ แต่ถ้ายึดจากก 8 ก.พ. ก็มีอะไรให้ต้องไปพิสูจน์กันอีก คือตกลงคุณคบกันแบบไหน วันไนท์สแตน หรือ 3 วัน อันนี้ตอบไม่ได้ ไม่รู้?












อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”
อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”
อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”
อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”
อีพีสาม! “หนุ่ม กรรชัย” ยิ่งกว่าโคนัน ไล่ไทม์ไลน์วันตกไข่ “ฟารีดา”
+1