“เติ้ล-เฟิร์สวัน” ขับ Sport Car ธีม Buzz Lightyear เปิดตัวเคสคอลเลคชั่น TOY STORY 5 ด้าน SHEEP เปิดพื้นที่รวมพลแฟนคลับสร้างโมเมนต์สุดพิเศษ ในงาน SHEEP 555

สร้างความคึกคักให้กับแฟนๆตั้งแต่วินาทีแรก เมื่อสองหนุ่มคู่จิ้นแห่งปีเติ้ล-เฟิร์สวัน ร่วมงาน SHEEP 555 เปิดตัวเคสคอลเลคชั่นใหม่ TOY STORY 5 ของSHEEPแบรนด์เคสและแก็ดเจ็ตสัญชาติไทย พร้อมด้วยพลอยและปุยฝ้าย นักแสดงจากซีรีส์ Shades มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ไฮไลท์สำคัญเริ่มต้นเมื่อ “เติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง” และ “เฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์” คอลเลคชั่นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ SHEEP โดยเติ้ลปรากฏตัวในลุค SHEEP Ranger ขณะที่เฟิร์สวันมาในลุค SHEEP Cowboy พร้อมถือเคส Chromatic Canvas สีม่วงและสีน้ำเงิน ที่ใช้เฉพาะกับมือถือ Samsung ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ผ่านแฟชั่นดีไซน์ ได้อย่างโดดเด่น พร้อมขับ Sport Car คันพิเศษที่ถูก Wrap ด้วยลวดลายพิเศษธีม Buzz Lightyear ในโทนสีม่วงและสีเขียว ท่ามกลางเสียงฮือฮาจากคนที่อยู่บริเวณนั้นมารอชมอย่างคับคั่ง ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ระหว่างช่วงอยู่ในรถทั้งคู่ยังถ่ายทอดบทเพลง “กลิ่นฝน” เพลงที่แฟนๆด้อมติดฝนคุ้นเคย สร้างบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติก พร้อมส่งโมเมนต์ผ่านการไลฟ์ให้แฟนๆได้ติดตามร่วมชมไปพร้อมๆ กัน
หลังจากลงจากรถ เติ้ล-เฟิร์ส วันได้เดินเข้างาน พร้อมเปลี่ยนเคสร่วมพูดคุยโชว์เคสคอลเลคชั่นใหม่ TOY STORY 5 ได้อย่างลงตัว ด้านนักแสดงสาวจากซีรีส์ Shades อย่าง ปุยฝ้าย-ธาราทิพย์ ใบแสง และ พลอย-จุฑามาศ ปกร์วรวงศ์ แปลงโฉมเป็นJessie ราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์Toy Story พร้อมร่วมโชว์เคส TOY STORY 5 สร้างสีสันและพลังของคอลเลคชั่นนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวา จากนั้น เติ้ล เฟิร์สวัน ร่วมเดินชม TOY Exhibition และโชว์ของสะสมของเล่นส่วนตัว ลูกบอลและตุ๊กตาหมา โดยสองหนุ่มเติ้ล-เฟิร์สวันยังได้เดินพรมแดง ร่วมงาน Thailand Gala Premiere ภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story 5 อีกด้วย
โดยงานนี้ นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด ร่วมเปิดเผยคอนเซ็ปต์ SHEEP 555 เกิดขึ้นจากแนวคิดการเชื่อมแบรนด์สินค้าและประสบการณ์เข้าด้วยกันผ่าน 3 คอนเซ็ปต์หลัก พร้อมส่งต่อความสนุกและการเป็นตัวของตัวเองผ่านคอลเลคชั่นล่าสุด ของแบรนด์ SHEEP
และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานครั้งนี้ ต้องยกให้กับโมนต์สุดพิเศษ ที่ SHEEP เปิดพื้นที่ให้แฟนคลับด้อมติดฝนของเติ้ล-เฟิร์สวัน ได้มารวมตัวและใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมรวมพล ภายในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมร่วมกิจกรรมบอร์ดเขียนความในใจให้ทุกคนเขียนส่งต่อความรักให้เติ้ลเฟิร์สวัน โซน Photo Booth ให้ถ่ายภาพเก็บความทรงจำ พร้อมกรอบรูป เติ้ล-เฟิร์สวัน ที่ผู้บริหาร แบรนด์ SHEEP เอามาโชว์ในงาน โดยสองหนุ่มร่วมสร้างโมเม้นต์สุดประทับใจผ่านการร้องเพลง “กลิ่นฝน” ที่แฟนๆ ร้องตามกันทั้งฮอลล์
นอกจากนี้ เติ้ล-เฟิร์สวัน ยังได้ร่วมพูดคุยตอบคำถามกับแฟนคลับแบบเป็นกันเอง ทำให้พื้นที่ของงานกลายเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆได้มาสร้างความทรงจำร่วมกัน ปิดท้ายงานด้วยภาพทะเลดาว จากมือถือของเติ้ล-เฟิร์สวันและแฟนคลับ พร้อมเสียงร้องเพลงกลิ่นฝน ที่ดังก้องไปทั่วงาน ท่ามกลางรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข กลายเป็นช่วงเวลาสุดประทับใจที่เติมเต็มค่ำคืนนี้อย่างสมบูรณ์กับงาน SHEEP 555
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