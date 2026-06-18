“SHEEP 555” ถ่ายทอด 3 คอนเซ็ปต์ ผ่านดีไซน์-สินค้าและประสบการณ์ พร้อมเปิดคอลเลคชันใหม่ TOY STORY 5 ส่งต่อความสนุกที่เป็นมากกว่าเคส

SHEEP แบรนด์เคสและแก็ดเจ็ตสัญชาติไทยที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและรายละเอียด จัดงาน “SHEEP 555” ถ่ายทอดแนวคิดของแบรนด์ผ่านเลข5 ใน 3 มิติ ตั้งแต่ Brand identity การพัฒนาสินค้า ไปจนถึงคอลเลคชั่นใหม่ TOY STORY 5 ต่อยอดดีไซน์สู่แก๊ดเจ็ตของเล่น ครั้งแรก นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด กล่าวว่า “แนวคิดของงาน SHEEP 555 เกิดจากความตั้งใจที่อยากนำเสนอ 3มิติของแบรนด์ไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่ตัวตนของ SHEEP ผ่าน BRAND ELEMENT การต่อยอดสู่สินค้า Original Design และการสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านคอลเลคชั่น TOY STORY 5
เริ่มจาก “5” ตัวแรก เปิดตัว “SHEEP BRAND ELEMENT” เปิดตัว Monogram ลายเส้นประจำแบรนด์ สื่อถึงตัวตนของแบรนด์ SHEEP นำตัวอักษร S มาตีความเป็นเลข 5 โดยใช้เส้นโค้ง ความยาว และจังหวะของเส้นที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนความหลากหลายของผู้คน ความคิด และตัวตนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเวลา ลายเส้นเอกลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในงานออกแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง งานกราฟิค เว็บไซต์ และการสื่อสารแบรนด์ในอนาคต เพื่อสร้างความจดจำให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ต่อเนื่องด้วย “5” ตัวที่สอง เปิดตัว “SHEEP Chromatic Canvas” เกิดจากเสียงเรียกร้องจากลูกค้าที่ต้องการ ตัวเลือกที่เรียบง่ายมากขึ้น ในแบบ SHEEP Original Design ที่ไม่ได้เกิดจากการคอลแลปกับลิขสิทธิ์หรือพาร์ตเนอร์รายใด เราจึงพัฒนาเคสสีพื้นดีไซน์เรียบง่าย ทั้งแบบผิวเงาและผิวด้าน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความมินิมอลแต่ยังคงความแฟชั่น โดยเปิดตัวทั้งหมด 5 สีหลัก ได้แก่ สีขาว, สีดำ, สีน้ำเงิน,สีชมพู,และสีม่วง เคสคอลเลคชั่นนี้ช่วยเน้นสีสันของตัวเครื่องมือถือให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ทำออกมารองรับ iPhone รุ่น 13–17 และ Samsung Galaxy S25 Ultra–S26 Ultra
และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือ “5” ที่สาม เปิดตัว “คอลเลคชั่น TOY STORY 5 “ซึ่งถือเป็นคอลเลคชั่นใหญ่ของ SHEEP ในปีนี้ และเป็นความร่วมมือครั้งที่5 ระหว่าง SHEEP และTOY STORY หลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้ว4 ครั้ง ตั้งแต่คอลเลคชั่นก่อนๆที่SHEEPเคยทำ อาทิ Buzz Lightyear, Toy Story, Lotso และ Ariel
คอลเลคชั่น TOY STORY 5 ยกเครื่องอัพเกรดหลายอย่าง เป็นเคส Chromatic Canvas พร้อมแนวคิด “Unplug. BE you” หรือ “วางทุกอย่างลง แล้วหยิบตัวเองขึ้นมา” ซึ่งสื่อความหมายได้ 2 มิติ อย่างแรก คือการปลดปล่อยตัวเองจากความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าที่จะเป็นตัวเอง และทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ มิติที่สอง คือการชวนผู้คนออกจากโลกโซเชียลและหน้าจอ เพื่อกลับมาสัมผัสความสนุกแบบเรียบง่าย ผ่านการเล่น การจินตนาการ และความสุขในแบบเด็ก ๆ โดยคอลเลคชั่นนี้ SHEEP อัพเกรดลูกเล่นใหม่ ๆ มาผสานเข้ากันอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นแบบเขย่าได้ หมุนได้ กางปีกได้ ในลักษณะ อินเทอร์แอกทีฟที่ช่วยเพิ่มความสนุกในการใช้งาน
และคอลเลคชั่นนี้เปิดตัวในช่วงเวลาการกลับมาของภาพยนตร์ TOY STORY 5 เพื่อชวนแฟนๆกลับมาเอ็นจอยและใกล้ชิดกับคาแรกเตอร์ผ่านสินค้าของแบรนด์ คอลเลคชั่น TOY STORY 5 เปิดตัวทั้งหมด 4 ลวดลายด้วยกัน รองรับ iPhone รุ่น 11–17 และ Samsung Galaxy S23 Ultra–S26 Ultra พร้อมอุปกรณ์เสริมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น SHEEP Phone Wallet, SHEEP Phone Grip, SHEEP Phone Charm และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย
ในวันเปิดตัว ได้คอลเลคชั่นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ SHEEP เติ้ล – มติมันท์ ศรีบุญรือง และ เฟิร์สวัน – วรรณกร เรืองรัตน์ มาร่วมสวมบทบาท SHEEP Cowboy และ SHEEP Ranger พร้อมชวนแขกรับเชิญนักแสดงรุ่นใหม่ จากซีรีส์ Shades ปุยฝ้าย – ธาราทิพย์ ใบแสง และ พลอย – จุฑามาศ ปกรณ์วรวงศ์ ร่วมถ่ายทอดความสนุก สดใส และพลังแห่งการผจญภัยของJessie พร้อมร่วมถ่ายทอดเคสคอลเลคชั่นใหม่เช่นกัน
งาน SHEEP 555 ไม่เพียงเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อในความแตกต่าง ความเป็นตัวของตัวเอง และการสร้างความสุขผ่านงานออกแบบที่ผสานแฟชั่น เทคโนโลยี และความสนุกกับการใช้ชีวิตในแบบตัวเอง
ปัจจุบัน SHEEP เดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ของแบรนด์ผ่านช่องทางร้านค้าและออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึง สินค้าไลฟสไตล์ของแบรนด์ได้มากขึ้น โดยมีทั้งหมด 11 สาขาด้วยกัน ร้าน SHEEP Flagship Store 3 สาขา ที่ขายเฉพาะสินค้าแบรนด์SHEEP เซ็นทรัลเวิลด์,เมกะบางนาและฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ร้าน AppleSheep 8 สาขา ที่ขายสินค้าในรูปแบบ Multi-Store โดยจะมีทั้งสินค้าแบรนด์SHEEP และแบรนด์อื่น ๆให้เลือกซื้อ ซึ่งจะมีทั้งสินค้า Gadget และไลฟ์สไตล์ ได้แก่สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ,แฟชั่นไอแลนด์ , เซ็นทรัลลาดพร้าว , เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ , เซ็นทรัลขอนแก่น ,เซ็นทรัลหาดใหญ่ หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.applesheepth.com, Line: @applesheep, Facebook: AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา, Instagram: applesheepth, Tiktok: applesheepth