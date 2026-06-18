ใจเหลวเป็นน้ำ! “82MAJOR” ส่งคลิปอ้อน “ขอคนเข้าใจ แล้วเจอกันนะ” ล็อคคิวระเบิดความมันส์คอนเสิร์ตแรกในไทย 4 ก.ค. นี้

นับถอยหลังอีกไม่ถึงอึดใจ บรรยากาศความตื่นเต้นของเหล่า 82DE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ก็พุ่งทะยานสู่จุดพีค เมื่อ 6 หนุ่มบอยกรุ๊ปสุดฮอต 82MAJOR
อย่าง “นัมซองโม” (Nam Seongmo), “พัคซอกจุน” (Park Seokjoon), “ยุนเยชาน” (Yoon Yechan), “โชซองอิล” (Cho Seongil), “ฮวังซองบิน” (Hwang Seongbin)
และ “คิมโดกยุน” (Kim Dogyun)
อดใจไม่ไหวที่จะได้เจอแฟนๆ แท็กทีมส่งคลิปวิดีโอส่งตรงจากเกาหลีมาอ้อนแฟนชาวไทย ตอกย้ำความพร้อมขั้นสุดก่อนบินลัดฟ้ามาเปิดฉากความมันส์ใน “82MAJOR CONCERT in BANGKOK” คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกำลังจะระเบิดความสนุกขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค (IDEA LIVE, BRAVO BKK)
โดย หนุ่มๆ 82MAJOR ได้เผยความตื่นเต้นและการซุ่มซ้อมอย่างหนักเพื่อแฟนไทย พร้อมทั้งส่งข้อความชวนให้อมยิ้มว่า "สวัสดีครับพวกเรา 82MAJOR ครับ 82DE ชาวไทยทุกคนครับ เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนแล้วนะครับ ที่พวกเราจะได้เจอกัน พวกเรากำลังเตรียมตัวกันอย่างหนัก เพื่อคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในไทยครับ ทั้งตื่นเต้น และคาดหวังมากๆ อยากไปสนุกกับทุกคนแล้วครับ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ที่ IDEA LIVE, BRAVO BKK เตรียมตัวไปพบกันที่งาน 82MAJOR CONCERT in BANGKOK นะครับ เตรียมพร้อมจะไปสนุกกับพวกเราแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ต อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ขอคนเข้าใจ แล้วเจอกันนะ 82DE ไทย บ๊ายบาย ขอบคุณครับ"
งานนี้บอกเลยว่าหนุ่มๆ เขาเดินหน้าเสิร์ฟความเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อวอร์มอัพความสนุกให้แฟนไทย แบบไม่ปล่อยให้พักหายใจ! โดยเฉพาะช็อตฟีลลิ่งอ้อนแรง ด้วยประโยคภาษาไทยเด็ดในคลิปอย่าง “ขอคนเข้าใจ แล้วเจอกันนะ” ที่สาดความน่าเอ็นดูมาเต็มพิกัดจนทำเอา 82DE ไทยใจเหลวเป็นน้ำไปตามๆ กัน นอกเหนือจากความคิวท์แล้ว พวกเขายังเปิดสเปซชวนแฟนๆ มาร่วมสปอยล์ความตื่นเต้น ด้วยการคอมเมนต์ ไอเดียสเตจหรือโชว์ที่อยากเห็นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ใต้คลิปอีกด้วย
สำหรับ 82DE คนไหนที่ยังไม่มีบัตรในมือ หรือกำลังลังเลอยู่ บอกเลยว่านี่คือ ‘โอกาสสุดท้าย’ ของคุณแล้ว! บัตรเหลือให้จับจองอีกไม่มาก ไม่อยากพลาดจนต้องมานั่งเสียดายทีหลัง รีบพุ่งตัวไปกดบัตรด่วนที่ www.imethai.com แล้วเตรียมตัวไปเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตสุดร้อนแรง ที่รับประกันความมันส์ แรปดุเดือดสเตจไฟลุก และโมเมนต์ความสุขแบบจัดเต็มจากผู้จัด “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) ล็อคคิวให้พร้อมแล้วมาสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกัน! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th