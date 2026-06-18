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“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากที่ “ทราย สมุทร” ออกมาเผยคลิปเสียง พร้อมเล่าเหตุการณ์เมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งเป็นวันที่ตัดสินใจนำความจริงไปบอกครอบครัว แต่กลับมีการพูดคุยเรื่องข้อตกลงและการเซ็นสัญญาปิดปาก

ทรายระบุว่าในคลิปเสียงเป็นช่วงที่มีการเจรจาเรื่องเงินเยียวยา โดยมีข้อเสนอให้เงินก้อนแรกจำนวน 10 ล้านบาท และหลังจากนั้นจะจ่ายต่อเนื่องปีละ 5 ล้านบาท ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าสมาชิกในครอบครัว และเป็นวันที่เจ้าตัวตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าว เพราะตนเองมีแค่ความจริง ส่วนเขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว 
 
“ในวันนั้น (ที่เซ็นสัญญาปิดปากพร้อมหน้ากับครอบครัว) ทรายไม่ได้มีเสียง/หรืออำนาจในการต่อรองเรื่องความไม่ยุติธรรม... ทรายยังไร่บ้านที่ภาคใต้และบินมาเจอครอบครัวเพื่อเล่าทุกๆ อย่างให้เขาฟังเพื่อหวังว่าจะได้ความรักความเข้าใจ ในมือเรามีความจริงแต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว.. เขามีข้อมูลมากกว่าเรา เราทำได้ดีที่สุดคือตัดสินใจในสิ่งที่จะช่วยประคองชีวิต- อะไรๆ ก็ดีกว่าที่มันเป็นตอนนั้น ทรายได้แค่อดทนและเอาความจริงเก็บในใจจนถึงวันที่เราจะปกป้องและเป็นเสียงให้ตัวเองได้”
 
อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีคนเข้ามาให้กำลังใจทรายเป็นจำนวนมาก พร้อมฟาดฝั่งแม่ว่าคุยกับลูกเหมือนคุยเรื่องธุรกิจ ขอให้ทรายผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้ในเร็ววัน




















“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)
“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)
“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)
“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)
“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)
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