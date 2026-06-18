“ทราย สมุทร” แฉคลิปเสียงเจรจาสัญญาปิดปาก 10 ล้าน! ลั่นมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว (คลิป)

เป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากที่ “ทราย สมุทร” ออกมาเผยคลิปเสียง พร้อมเล่าเหตุการณ์เมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งเป็นวันที่ตัดสินใจนำความจริงไปบอกครอบครัว แต่กลับมีการพูดคุยเรื่องข้อตกลงและการเซ็นสัญญาปิดปาก
ทรายระบุว่าในคลิปเสียงเป็นช่วงที่มีการเจรจาเรื่องเงินเยียวยา โดยมีข้อเสนอให้เงินก้อนแรกจำนวน 10 ล้านบาท และหลังจากนั้นจะจ่ายต่อเนื่องปีละ 5 ล้านบาท ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าสมาชิกในครอบครัว และเป็นวันที่เจ้าตัวตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าว เพราะตนเองมีแค่ความจริง ส่วนเขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว
“ในวันนั้น (ที่เซ็นสัญญาปิดปากพร้อมหน้ากับครอบครัว) ทรายไม่ได้มีเสียง/หรืออำนาจในการต่อรองเรื่องความไม่ยุติธรรม... ทรายยังไร่บ้านที่ภาคใต้และบินมาเจอครอบครัวเพื่อเล่าทุกๆ อย่างให้เขาฟังเพื่อหวังว่าจะได้ความรักความเข้าใจ ในมือเรามีความจริงแต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว.. เขามีข้อมูลมากกว่าเรา เราทำได้ดีที่สุดคือตัดสินใจในสิ่งที่จะช่วยประคองชีวิต- อะไรๆ ก็ดีกว่าที่มันเป็นตอนนั้น ทรายได้แค่อดทนและเอาความจริงเก็บในใจจนถึงวันที่เราจะปกป้องและเป็นเสียงให้ตัวเองได้”
อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีคนเข้ามาให้กำลังใจทรายเป็นจำนวนมาก พร้อมฟาดฝั่งแม่ว่าคุยกับลูกเหมือนคุยเรื่องธุรกิจ ขอให้ทรายผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้ในเร็ววัน