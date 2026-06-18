สิ้น “เดวี่ เชส” เจ้าของเสียงพากย์ “Lilo & Stitch” และผีสาว “The Ring” เสียชีวิตในวัย 35 ปี

วงการบันเทิงฮอลลีวูดสูญเสีย “เดวี่ เชส” นักแสดงและนักพากย์ชื่อดัง ผู้ให้เสียง “ลิโล” จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Lilo & Stitch หลังเสียชีวิตจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งลุกลามจนเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรง (Sepsis) ในวัยเพียง 35 ปี
“เดวี่ เชส” นักแสดงและนักพากย์ชาวอเมริกัน เจ้าของเสียงพากย์ตัวละคร “ลิโล” จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Lilo & Stitch ของดิสนีย์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยวัย 35 ปี สร้างความเศร้าให้กับแฟนภาพยนตร์และผู้ติดตามผลงานทั่วโลก
รายงานระบุว่า “รอย เฮอร์นานเดซ” แฟนหนุ่มของเธอ เปิดเผยกับสื่อว่า เชสเสียชีวิตจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งนำไปสู่ภาวะติดเชื้อรุนแรงหรือ Sepsis จนร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเธอเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะขาดสารอาหาร
เชสเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่อายุยังน้อย หลังได้รับบทพากย์เสียง “ลิโล เปเลไค” ในภาพยนตร์ Lilo & Stitch เมื่อปี 2002 รวมถึงซีรีส์ภาคต่อทางโทรทัศน์ ขณะที่แฟนอนิเมะยังจดจำเธอได้จากการให้เสียงพากย์ภาษาอังกฤษของ “จิฮิโระ” ในภาพยนตร์ Spirited Away
นอกจากงานพากย์เสียงแล้ว เธอยังฝากผลงานการแสดงอันโดดเด่นในบท “ซามารา มอร์แกน” ผีสาวจากภาพยนตร์สยองขวัญ The Ring ซึ่งทำให้เธอคว้ารางวัล MTV Movie Award สาขาวายร้ายยอดเยี่ยม รวมถึงร่วมแสดงใน Donnie Darko และภาคต่อ S. Darko
ตลอดเส้นทางอาชีพ เชสยังมีผลงานในซีรีส์ HBO เรื่อง Big Love ซึ่งเธอรับบท “รอนดา โวลเมอร์” ต่อเนื่องถึง 32 ตอน รวมถึงผลงานเรื่อง Beethoven's 5th, Sabrina the Teenage Witch, ER และ Mercy โดยผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายของเธอคือ American Romance เมื่อปี 2016