“ฮอนัมจุน” เผยชีวิตก่อนเข้าวงการ เคยทำงานก่อสร้างจนหัวหน้าชวนย้ายไซต์ตามไปด้วย

“ฮอนัมจุน” นักแสดงดาวรุ่งเกาหลีใต้ เปิดใจถึงช่วงชีวิตก่อนเข้าวงการว่าเคยรับจ้างทำงานสารพัดเพื่อเลี้ยงตัวเอง รวมถึงงานก่อสร้างที่ทำให้หัวหน้าไซต์ประทับใจจนถึงขั้นขอเบอร์โทรศัพท์ หวังชวนไปทำงานด้วยกันในโครงการอื่น
“ฮอ นัมจุน” นักแสดงดาวรุ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากซีรีส์ My Royal Nemesis สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชม หลังเปิดเผยเรื่องราวในอดีตก่อนเดบิวต์ผ่านรายการ You Quiz on the Block ว่าเคยทำงานก่อสร้างเพื่อหาเลี้ยงชีพระหว่างไล่ตามความฝันในการเป็นนักแสดง
ในตัวอย่างตอนใหม่ของรายการ “ยูแจซอก” พิธีกรชื่อดังได้เล่าถึงเรื่องที่ได้ยินมาว่า หัวหน้าคนงานก่อสร้างเคยบอกว่าฮอ นัมจุนดูเป็นคนที่แบกอิฐเก่ง จนอยากชวนไปทำงานตามไซต์อื่นด้วย เมื่อได้ยินเช่นนั้น นักแสดงหนุ่มก็หัวเราะก่อนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง พร้อมเผยว่าหัวหน้าคนงานถึงกับขอเบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้ เพื่อจะได้ติดต่อชวนไปทำงานหากมีการย้ายโครงการในอนาคต
ฮอ นัมจุนยังเล่าย้อนถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง โดยเขาเคยทำงานพาร์ตไทม์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร้านเบียร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายรองเท้า และงานก่อสร้าง เพื่อหาเงินประทังชีวิตระหว่างเดินหน้าสานฝันด้านการแสดง
นอกจากนี้ เขายังเล่าเรื่องขำขันระหว่างถ่ายทำซีรีส์ My Royal Nemesis ร่วมกับ “อิมจียอน” โดยเผยว่า ทุกครั้งที่ผู้กำกับสั่งคัต นักแสดงสาวมักจะบอกให้เขาดูเท่กว่านี้ ทำให้เขาตอบกลับแบบติดตลกว่า “ผมพยายามเต็มที่แล้วนะ”
ปัจจุบัน ฮอ นัมจุนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากบทบาทใน My Royal Nemesis ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีจากผู้ชม และช่วยตอกย้ำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองของเกาหลีใต้ โดยแฟน ๆ จะได้ฟังเรื่องราวเส้นทางชีวิตของเขาแบบเต็ม ๆ ในรายการ You Quiz on the Block ที่มีกำหนดออกอากาศวันที่ 25 มิถุนายนนี้