“คิมการัม” อดีตสมาชิก LE SSERAFIM เซ็นสัญญาต้นสังกัดใหม่ เตรียมเดบิวต์ในฐานะนักแสดง

“คิมการัม” อดีตสมาชิกวง LE SSERAFIM ที่เคยถอนตัวจากวงท่ามกลางประเด็นร้อนเมื่อปี 2022 กลับสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง หลังเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ พร้อมตั้งเป้าเดบิวต์ในเส้นทางนักแสดงอย่างเต็มตัว
Management Koo ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนว่า ได้เซ็นสัญญาดูแล “คิมการัม” อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป LE SSERAFIM อย่างเป็นทางการ โดยเธอเตรียมเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะนักแสดง
ต้นสังกัดระบุว่า ได้ติดตามกิจกรรมของคิมการัมบน YouTube มาอย่างต่อเนื่อง และประทับใจในศักยภาพ รวมถึงความมุ่งมั่นของเธอในการพัฒนาตัวเองเพื่อไล่ตามความฝัน จึงตัดสินใจร่วมงานกันในที่สุด
คิมการัมเดบิวต์กับ LE SSERAFIM ในปี 2022 แต่ไม่นานหลังเปิดตัว เธอถูกกล่าวหาว่าเคยมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งเพื่อนสมัยเรียนมัธยมต้น ส่งผลให้ต้องพักกิจกรรม ก่อนถอนตัวออกจากวงและยุติสัญญากับต้นสังกัด Source Music ในเวลาต่อมา
หลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย คิมการัมเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เธอได้เปิดช่อง YouTube ส่วนตัว เพื่อแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวัน รวมถึงคลิปฝึกฝนการแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันช่อง YouTube ของคิมการัมมีผู้ติดตามมากกว่า 260,000 คน และการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของเธอในการหวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในบทบาทนักแสดงเต็มตัว หลังห่างหายจากงานในวงการมานานหลายปี.