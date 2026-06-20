“ทอม ฮอลแลนด์–เซนดายา” ปิดตำนานรัก Spider-Man คู่แรกที่ไปถึงงานแต่ง จากเคมีหน้ากล้องสู่ชีวิตคู่จริง

จากรักในจอสู่ชีวิตจริง! “ทอม ฮอลแลนด์” ยืนยันทางอ้อมว่าได้เข้าพิธีแต่งงานกับ “เซนดายา” แล้ว ส่งผลให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่รัก Spider-Man คู่แรกในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ที่ลงเอยด้วยการใช้ชีวิตคู่จริงนอกจอ
ตลอดกว่า 20 ปีของภาพยนตร์ Spider-Man ความรักของปีเตอร์ ปาร์กเกอร์กับหญิงสาวข้างกายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในจอ แต่ยังลามออกมาสู่ชีวิตจริงของนักแสดงนำแทบทุกยุค ตั้งแต่โทบีย์ แม็กไกวร์กับเคิร์สเตน ดันสต์, แอนดรูว์ การ์ฟิลด์กับเอ็มมา สโตน จนถึงทอม ฮอลแลนด์กับเซนดายา แต่คู่หลังสุดกลายเป็นคู่แรกที่พาความสัมพันธ์จากกองถ่ายไปไกลถึงพิธีแต่งงานจริง
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังทอม ฮอลแลนด์ให้สัมภาษณ์ถึงภาพแต่งงานที่สร้างด้วย AI ซึ่งแพร่ในโลกออนไลน์ และทำให้ญาติบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นภาพจริง เมื่อถูกถามว่าต้องอธิบายกับครอบครัวหรือไม่ เขาตอบสั้น ๆ ว่า “ไม่ เพราะทุกคนอยู่ที่นั่น” กลายเป็นคำยืนยันทางอ้อมว่าพิธีแต่งงานระหว่างเขากับเซนดายาเกิดขึ้นแล้วจริง แม้เจ้าตัวจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องวันเวลาและสถานที่
ความรักของทั้งคู่เริ่มจาก Spider-Man: Homecoming ก่อนเติบโตไปพร้อมกับ Spider-Man: Far From Home และ Spider-Man: No Way Home จากข่าวลือ ความสนิทสนม และภาพหลุดยืนยันความสัมพันธ์
ในปี 2021 ทั้งสองเลือกปกป้องชีวิตส่วนตัวอย่างมาก ไม่ขายความรักเป็นกระแส และแทบไม่ใช้พรมแดงเป็นพื้นที่โชว์สถานะคู่รัก
สิ่งที่ทำให้กรณีนี้ถูกพูดถึงมากกว่าแค่ข่าวแต่งงานดารา คือประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์ Spider-Man เอง เพราะนักแสดงนำชายทั้งสามยุคล้วนเคยมีความสัมพันธ์กับนางเอกคู่ขวัญในชีวิตจริง โทบีย์ แม็กไกวร์เคยคบกับเคิร์สเตน ดันสต์ ระหว่างยุค Spider-Man ของแซม ไรมี่
ส่วนแอนดรูว์ การ์ฟิลด์กับเอ็มมา สโตน ก็กลายเป็นคู่รักที่แฟนหนังจดจำจาก The Amazing Spider-Man แต่สุดท้ายทั้งสองคู่ต่างแยกทางกัน เหลือเพียงทอม ฮอลแลนด์กับเซนดายาที่เดินทางจาก “คู่รัก Spider-Man” ไปสู่ “คู่ชีวิต”
ในมุมแฟนหนัง นี่จึงเหมือนบทสรุปโรแมนติกนอกจอที่แฟรนไชส์ Spider-Man ไม่เคยมีมาก่อน ความสัมพันธ์ของปีเตอร์กับเอ็มเจในจออาจเต็มไปด้วยการจากลา ความเสี่ยง และความทรงจำที่ถูกลบเลือน
แต่ในชีวิตจริง ทอมกับเซนดายากลับเลือกสร้างความมั่นคงเงียบ ๆ ท่ามกลางแรงกดดันจากชื่อเสียงระดับโลก
ก่อนหน้านี้ ข่าวแต่งงานลับของทั้งคู่เริ่มถูกพูดถึงตั้งแต่ลอว์ โรช สไตลิสต์คนสนิทของเซนดายาให้สัมภาษณ์ว่า “งานแต่งเกิดขึ้นแล้ว พวกคุณพลาดไปแล้ว” ขณะที่เซนดายาเองเคยเลี่ยงตอบคำถามอย่างมีชั้นเชิง โดยชี้ว่าภาพแต่งงานที่คนพูดถึงจำนวนมากเป็นภาพ AI ไม่ใช่ภาพจริง ยิ่งทำให้สถานะของทั้งคู่กลายเป็นปริศนาที่แฟน ๆ เฝ้าจับตา
คำตอบของทอม ฮอลแลนด์จึงเปรียบเหมือนการปิดข่าวลือด้วยประโยคเดียว ไม่หวือหวา ไม่เปิดภาพ ไม่เล่ารายละเอียด แต่เพียงพอจะยืนยันว่าเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาได้เกิดขึ้นไปแล้ว โดยมีครอบครัวอยู่ร่วมเป็นพยาน
จากรักในกองถ่ายสู่ชีวิตสมรส ทอม ฮอลแลนด์และเซนดายาจึงไม่ใช่แค่คู่รักคนดังของฮอลลีวูด แต่เป็น “คู่รัก Spider-Man คู่แรก” ที่ข้ามพ้นคำว่าข่าวลือและเคมีโปรโมตหนัง ไปสู่ความสัมพันธ์จริงที่ยืนระยะได้ในโลกบันเทิงที่ทุกอย่างถูกจับตามองตลอดเวลา