บันเทิงรอบโลก "นิชคุณ" ตอบดราม่าน้ำหนักขึ้น! ลั่น “ผมแค่มีความสุข” ก่อนลดหุ่นรับงานใหม่

“นิชคุณ” สมาชิกวง 2PM ออกมาพูดถึงกระแสวิจารณ์รูปร่างที่เปลี่ยนไปในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเผยว่าปัจจุบันลดน้ำหนักลงแล้วเพื่อเตรียมโปรโมตผลงานใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากพอสมควร. เจ้าตัวยืนยันว่าช่วงที่น้ำหนักขึ้นเป็นการตัดสินใจของตัวเอง และมีความสุขกับบรรยากาศการถ่ายทำในเวลานั้น. นิชคุณยังขอบคุณแฟน ๆ ที่ส่งกำลังใจและบอกว่า “คนเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งมาก. เขามองว่าน้ำหนักเป็นสิ่งที่ลดได้เสมอ แต่ความสุขระหว่างการทำงานสำคัญกว่า. คำตอบแบบสบาย ๆ ของเขาได้รับคำชื่นชมจากแฟน ๆ ที่มองว่าเป็นทัศนคติเชิงบวกและจริงใจ
UAU ยูนิตจากวง Dreamcatcher ที่ประกอบด้วย จีอู ซูอา และยูฮยอน ปล่อยภาพทีเซอร์อัลบั้มมินิชุดที่สอง Playlist #Your Youth เรียกกระแสตอบรับจากแฟนเพลง. ภาพชุดใหม่มาในโทนสีฟ้าสดใส ถ่ายทอดบรรยากาศฤดูร้อนพร้อมลุคสบาย ๆ แต่ยังคงความมีสไตล์ของสมาชิกทั้งสามคน. อัลบั้มชุดนี้ต้องการพาผู้ฟังย้อนกลับไปหาความทรงจำและช่วงเวลาสำคัญในชีวิตผ่านดนตรี. ผลงานใหม่ถือเป็นการต่อยอดจากอัลบั้มเปิดตัว Playlist #You Are You ที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์. แฟน ๆ ต่างคาดหวังว่า UAU จะกลับมาพร้อมเพลงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังบวกในช่วงซัมเมอร์นี้
“เซธ โรเกน” ยืนยันว่าความสัมพันธ์ทางการงานกับ “เจมส์ ฟรังโก” ได้สิ้นสุดลงแล้ว และไม่มีแผนกลับมาร่วมงานกันในอนาคต. นักแสดงวัย 44 ปี เปิดเผยว่าไม่ได้พูดคุยกับฟรังโกมานาน และไม่ได้ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว. ทั้งคู่เคยเป็นหนึ่งในดูโอคอเมดี้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของฮอลลีวูด จากผลงานอย่าง Pineapple Express, This Is the End และ The Interview. จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังฟรังโกถูกกล่าวหาว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางเพศโดยอดีตนักเรียนการแสดงหลายคน และจบลงด้วยการยอมความคดีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านดอลลาร์. โรเกนยืนยันว่าจุดยืนของเขาไม่เปลี่ยนแปลง และบทพิสูจน์ก็คือทั้งสองไม่ได้ร่วมงานกันอีกเลย
“โอลิเวีย ไวลด์” ออกมาตอบโต้กระแสวิจารณ์เรื่องรูปร่าง หลังภาพจากงานพรมแดงเมื่อเดือนเมษายนกลายเป็นไวรัลและถูกชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าเธอดูป่วยหนัก. นักแสดงและผู้กำกับวัย 42 ปี ยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงมุมกล้องที่ไม่ดี และไม่ใช่รูปลักษณ์จริงของเธอ. เธอเล่าว่าตอนแรกคิดว่าคงไม่มีใครสนใจภาพนั้น แต่สุดท้ายกลับถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์. ไวลด์ยอมรับว่ารู้สึกขำกับสถานการณ์นี้ แต่ก็มองว่าเป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าผู้คนบนอินเทอร์เน็ตยังชอบตัดสินรูปร่างของผู้หญิงอยู่เสมอ. อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าภาพดังกล่าวดูแปลกจริงจนเข้าใจได้ว่าหลายคนอาจสงสัยว่าเธอสบายดีหรือไม่.