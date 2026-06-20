เป็นตุเป็นตะ! นักเขียนบทยอมรับ “เข้าใจผิด” กล่าวหา ไป๋ลู่ ใช้อิทธิพลเปลี่ยนทีมเขียนบท

ดราม่า “ชายาเคียงหทัย” ถึงจุดเดือด นักเขียนบทขอโทษ “ไป๋ลู่” หลังกล่าวหาไร้หลักฐาน ถูกแบนโพสต์-จ่อเจอคดีหมิ่นประมาทดราม่า “ชายาเคียงหทัย” ถึงจุดเดือด นักเขียนบทขอโทษ “ไป๋ลู่” หลังกล่าวหาไร้หลักฐาน ถูกแบนโพสต์-จ่อเจอคดีหมิ่นประมาท
กลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าร้อนของวงการบันเทิงจีน เมื่อข้อกล่าวหาที่เคยสั่นสะเทือนชื่อเสียงของ “ไป๋ลู่” นักแสดงหญิงแถวหน้าของจีน เดินทางมาถึงจุดพลิกผันสำคัญ หลัง “เมิ่งชีชี” นักเขียนบทที่ออกมากล่าวหาว่าไป๋ลู่ใช้อิทธิพลส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทีมเขียนบทของซีรีส์ The First Jasmine หรือที่แฟนไทยรู้จักในชื่อ “ชายาเคียงหทัย” ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณะ พร้อมยอมรับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีหลักฐานรองรับ และเกิดจากการคาดเดาของตนเอง
ตามรายงานของสื่อจีน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เมิ่งชีชีได้เผยแพร่แถลงการณ์ขอโทษไป๋ลู่ โดยระบุว่าเธอเข้าใจผิดจากประสบการณ์ในอดีตและความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเกี่ยวกับโปรเจกต์ จนนำไปสู่ความเชื่อที่ผิดว่า การเปลี่ยนทีมเขียนบทของ The First Jasmine เกิดจากการแทรกแซงของไป๋ลู่ แต่หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายฝ่ายแล้ว เธอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าว “ไม่เกี่ยวข้องกับไป๋ลู่” พร้อมเรียกร้องให้สาธารณชนหยุดเผยแพร่ข่าวลือ และใช้เหตุผลในการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีนี้
คำขอโทษดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของดราม่าที่ลากยาวมาตั้งแต่ช่วงซีรีส์เปิดตัว เพราะก่อนหน้านี้ ข้อกล่าวหาของเมิ่งชีชีได้จุดกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลายคนตั้งคำถามต่อเบื้องหลังการผลิตซีรีส์ ขณะที่ไป๋ลู่และผลงานเรื่องนี้ถูกจับตามองอย่างหนัก ทั้งในแง่ภาพลักษณ์ส่วนตัว กระบวนการทำงานของกองถ่าย และคุณภาพของบทละคร
อย่างไรก็ตาม หลังคำขอโทษถูกเผยแพร่ออกไป บัญชีโซเชียลมีเดียของเมิ่งชีชีถูกจำกัดสิทธิ์ในการโพสต์ทันที โดยสื่อจีนรายงานว่า มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เธอเผยแพร่ข้อกล่าวหาโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลอื่น กระแสสังคมจึงแตกออกเป็นสองด้าน ฝ่ายหนึ่งมองว่าการลงโทษเป็นเรื่องสมควร เพราะผู้มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงควรรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง ขณะที่อีกฝ่ายตั้งคำถามว่า การจำกัดการโพสต์ถือเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไปหรือไม่
ดราม่านี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการขอโทษ เพราะฝั่งไป๋ลู่ได้ประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายต่อเมิ่งชีชี โดยมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของนักแสดง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของซีรีส์ The First Jasmine โดยเฉพาะเมื่อข้อกล่าวหาแพร่กระจายบนโลกออนไลน์ในวงกว้าง และถูกนำไปใช้โจมตีไป๋ลู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ว่าเธอใช้อิทธิพลกดดันให้เกิดการเปลี่ยนทีมเขียนบทจริงก็ตาม
จุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดขึ้นหลัง The First Jasmine เริ่มออกอากาศได้ไม่นาน เมิ่งชีชีได้โพสต์กล่าวหาว่าไป๋ลู่ใช้อำนาจในอุตสาหกรรมบันเทิงเข้าไปมีส่วนทำให้ทีมเขียนบทถูกเปลี่ยนก่อนเปิดกล้อง แม้ภายหลังจะมีบุคลากรในแวดวงบันเทิงบางส่วนออกมาปกป้องไป๋ลู่ แต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปแล้ว เพราะในยุคที่กระแสออนไลน์สามารถตัดสินภาพลักษณ์ของศิลปินได้อย่างรวดเร็ว เพียงคำกล่าวหาหนึ่งชุดก็อาจเพียงพอที่จะทำให้ผลงานทั้งเรื่องถูกมองด้วยความไม่ไว้วางใจ
สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้น เพราะช่วงก่อนเกิดดราม่านักเขียนบท ไป๋ลู่เองก็เผชิญกระแสวิจารณ์จากรายการ Keep Running อยู่ก่อนแล้ว หลังผู้ชมบางส่วนมองว่าท่าทีและคำพูดบางช่วงของเธอดูไม่เหมาะสมต่อรุ่นพี่ในวงการ ทำให้ภาพลักษณ์ของเธออยู่ในจุดเปราะบาง เมื่อข้อกล่าวหาเรื่องการเปลี่ยนทีมเขียนบทถูกโยนเข้ามา จึงยิ่งขยายแรงกดดันจากผู้ชมและกลุ่มแอนตี้แฟนให้รุนแรงขึ้น
นอกจากปัญหานอกจอแล้ว The First Jasmine ยังต้องเผชิญเสียงวิจารณ์ด้านเนื้อหา ผู้ชมบางส่วนมองว่าโครงเรื่องยังยึดติดกับสูตรสำเร็จของซีรีส์พีเรียดย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นนางเอกที่ถูกครอบครัวทอดทิ้ง ความสัมพันธ์แบบแต่งก่อนรัก หรือความขัดแย้งในตระกูลชนชั้นสูงและวังหลวง ขณะที่การแสดงและภาพลักษณ์ของไป๋ลู่ในเรื่องก็ได้รับเสียงตอบรับแบบผสม มีทั้งคนชื่นชมฐานแฟนเดิม และคนวิจารณ์ว่าคาแรกเตอร์กับการจัดวางภาพลักษณ์ยังไม่สามารถดึงเสน่ห์ของตัวละครออกมาได้เต็มที่
เมื่อรวมเสียงวิจารณ์ด้านบท กระแสดราม่านักแสดง และข้อกล่าวหาเรื่องเบื้องหลังการผลิต ซีรีส์เรื่องนี้จึงตกอยู่ในสถานะ “ถูกจับผิดมากกว่าถูกดู” ตัวเลขความนิยมและกระแสตัวละครจึงถูกมองว่าไม่ร้อนแรงเท่าที่คาดหวังสำหรับผลงานที่มีนักแสดงระดับไป๋ลู่เป็นแกนหลัก แม้เธอจะเคยประสบความสำเร็จจากผลงานดังหลายเรื่อง เช่น Arsenal Military Academy, One and Only, Till the End of the Moon และ Story of Kunning Palace ก็ตาม
กรณีนี้จึงสะท้อนปัญหาใหญ่ของวงการบันเทิงจีนในยุคโซเชียลมีเดีย ที่เส้นแบ่งระหว่าง “การตั้งคำถาม” กับ “การใส่ความ” บางลงอย่างน่ากังวล เมื่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมออกมาให้ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา แต่ยังลามไปถึงทีมงาน ผลงาน นักลงทุน แฟนคลับ และผู้ชมที่ถูกดึงเข้าสู่สงครามข้อมูลโดยไม่รู้ตัว
แม้เมิ่งชีชีจะออกมาขอโทษและยอมรับว่าข้อกล่าวหาของตนเองไม่มีมูล แต่คำถามสำคัญหลังจากนี้คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไป๋ลู่และ The First Jasmine จะสามารถเยียวยาได้มากน้อยเพียงใด เพราะในโลกออนไลน์ ข่าวลือมักเดินทางเร็วกว่าคำขอโทษเสมอ และแม้ข้อเท็จจริงจะถูกชี้แจงในภายหลัง ภาพจำที่ถูกสร้างขึ้นไปแล้วก็อาจยังคงติดอยู่ในสายตาสาธารณะอีกนาน