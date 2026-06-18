เลยดูดี จับมือ G'NEST พา PERSES บุกจาการ์ตา! ใน “PERSES FANCON: THE NEXT PIECES IN JAKARTA”

จากยอดวิวทะลุ 1 ล้านภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง สู่กระแสชื่นชมจากแฟนๆ ทั่วอินโดนีเซีย PERSES ยังคงเดินหน้าสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เมื่อล่าสุด บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด นำทัพโดย CEO หญิงคนเก่ง เมย์ วาสนา เนกขัมม์ จับมือ G'NEST พา 5 หนุ่ม PERSES บินลัดฟ้าสู่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กับงาน "PERSES FANCON: THE NEXT PIECES in JAKARTA" ท่ามกลางการต้อนรับสุดอบอุ่นจากเหล่า PIECES ที่มารอให้กำลังใจกันตั้งแต่สนามบิน ก่อนจะไประเบิดความสนุกพร้อมกันภายในงานที่มีแฟนๆ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
PERSES FANCON: THE NEXT PIECES in JAKARTA ถือเป็นการเปิดฉากของแฟนคอนทัวร์ใหม่ล่าสุดของ PERSES ต่อจากความสำเร็จของ "OUR PIECES - PERSES The 1st Fancon" ที่ เลยดูดี เคยพา PERSES ไปพบกับแฟนๆ มาแล้วใน 3 เมือง ได้แก่ Ho Chi Minh City, Taipei และ Singapore และเป็นการต่อยอดจากโปรเจคต์ HELLO BOYSSS ที่ได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ซึ่งงานนี้เป็นครั้งแรกของ PERSES ที่ได้พบกับแฟนๆชาวอินโดนีเซียอีกด้วย
โดยครั้งนี้เหล่า PIECES ชาวอินโดนีเซียต่างพร้อมใจกันมาส่งเสียงเชียร์และมอบพลังใจให้กับทั้ง 5 หนุ่มอย่างล้นหลามตลอดทั้งงาน และหนึ่งในไฮไลต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือสเตจพิเศษที่ PERSES ตั้งใจเตรียมมาเพื่อแฟนๆ ชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะ กับการนำเพลงอินโดนีเซียสุดไวรัลที่มียอดสตรีมกว่า 19 ล้านครั้งบน Spotify อย่าง 'KICAU MANIA' ของ Ndarboy Genk feat Banditoz Yaow 86 มาสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ ในงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทั้ง 5 หนุ่ม ถ่ายทอดความมันแบบจัดเต็ม เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นทั่วทั้งฮอลล์ พร้อมสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ทันที เมื่อวงเผยแพร่คลิปการแสดงนี้ผ่าน Social Media ของวงก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลาย ยอดวิวทะลุ 1ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง บอกเลยว่างานนี้ทำเอา PIECES ชาวอินโดฯเซอร์ไพรส์แบบสุดๆ และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้ง 5 หนุ่มร้องเพลงนี้ได้ดีมากแบบว่าถ้าไม่รู้จักมาก่อน ก็คงคิดว่า PERSES เป็นศิลปินอินโดนีเซียจริงๆ
นอกจากโชว์สุดพิเศษแล้ว ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่ทำให้PERSESและเหล่า PIECES ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกม Turn Me On Challenge ที่คัดเลือกแฟนผู้โชคดี 5 คนจากกิจกรรมครีเอทคอนเทนต์ด้วยเพลง Turn Me On ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวที หรือกิจกรรมสุ่มผู้โชคดีจากป้ายใต้เก้าอี้อีก 10 คน ที่ได้ขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับสมาชิก PERSES แบบใกล้ชิด สร้างทั้งเสียงหัวเราะและความประทับใจตลอดทั้งงาน
ก่อนจะจากกันไป ก็มีโมเมนต์ให้ทั้ง 5 หนุ่ม PERSES ใจฟูไปตามๆกันกับ FAN PROJECT ที่เหล่า PIECES ในงานนี้ตั้งใจมอบให้ศิลปินที่รักจนหนุ่มๆ PERSES ถึงกับน้ำตาซึมด้วยความตื้นตัน พร้อมกับ การเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับ "ปาล์ม" โดยเหล่า PIECES พร้อมใจกันร้องเพลงอวยพรและส่งมอบความรักให้กับเจ้าตัวอย่างอบอุ่น จนกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจให้กับทั้งศิลปินและแฟนคลับ ซึ่ง PERSES ก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยข่าวดี เมื่อทั้ง 5 หนุ่มประกาศบนเวทีว่าพวกเขาจะได้กลับมาพบกับแฟนๆ ชาวอินโดนีเซียอีกครั้งในวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ ภายในงาน Thai Festival Jakarta 2026 ทำเอาเหล่า PIECES ส่งเสียงเฮลั่นฮอลล์ทันที
เรียกว่า "PERSES FANCON: THE NEXT PIECES" ในครั้งนี้ เต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความสุขตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียว ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความรักและการสนับสนุนที่แฟนๆ มีต่อ PERSES อย่างชัดเจน สำหรับจุดหมายถัดไปที่ บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด และ G'NEST จะพา 5 หนุ่มไปมอบความสุขให้กับเหล่า PIECES ประเทศใดต่อจากนี้ แฟนๆ ต้องรอติดตามกันให้ดี เพราะ PERSES FANCON: THE NEXT PIECES เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น!
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