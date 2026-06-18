เจ็บครั้งเดียวพอ! “POOKAN” ปล่อยซิงเกิลสุดบาดใจ “อย่าให้มีครั้งที่สอง” พลิกบทบาทดราม่าน้ำตาท่วมจอ

โตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในฐานะศิลปินและนักสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับ "POOKAN (พู่กัน กันฏ์ระพี พิริยพูล)" ศิลปินสาววัย 17 ปี ที่หลายคนจดจำได้จากน้ำเสียงทรงพลังและเสน่ห์อันเป็นธรรมชาติ กับยอดวิวจาก 8 ซิงเกิลที่ผ่านมารวมกว่า 70 ล้านวิว ล่าสุดกลับมาพร้อมซิงเกิลที่ 9 "อย่าให้มีครั้งที่สอง" แนว Pop-Rock ที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่พยายามรักษาความสัมพันธ์อย่างสุดหัวใจ ก่อนจะเรียนรู้ว่าบางครั้ง...การรักตัวเอง คือการไม่เปิดโอกาสให้ใครทำร้ายเราเป็นครั้งที่สอง…เพราะโอกาสมีไว้สำหรับทุกคน แต่ไม่ใช่กับคนที่ไม่เคยเห็น คุณค่าของมัน
หลังจากเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางดนตรีอย่างจริงจัง ปัจจุบัน POOKAN กำลังศึกษาด้าน Musical Theater and Media ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ได้ถูกหยิบมาใช้ ในผลงานเพลงนี้อย่างเต็มที่ ทำให้ในครั้งนี้ POOKAN ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่เริ่ม โดยร่วมวางคอนเซ็ปต์และแลกเปลี่ยนไอเดียกับทีม แต่งเพลง และร่วมพัฒนาแนวคิดและวางโครงเรื่องร่วมกับผู้กำกับ MV เพื่อให้ "อย่าให้มีครั้งที่สอง" สามารถสะท้อน ตัวตนและมุมมองทางดนตรีของเธอได้อย่างชัดเจนที่สุด
สำหรับ MV เพลงนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ ที่แม้จะมีความสุขบ้างบางครั้ง แต่ความเสียใจก็มาแทรกอยู่เสมอ เมื่อแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์ และเห็นเธอเป็นของตาย จนสุดท้ายความอดทนก็มาถึงจุดสิ้นสุด และเธอตัดสินใจไม่มอบโอกาสครั้งที่สองให้กับคนที่ ไม่เคยเห็นคุณค่าของมัน ซึ่งงานนี้ POOKAN ขอลงมือแสดง MV ด้วยตัวเอง ประกบกับ นักแสดงหนุ่มหน้าใส ปอนด์ คุณพัทธ์ เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญทางการแสดงของ POOKAN จากลุควัยรุ่นสดใส สู่การรับบทดราม่า เข้มข้นเป็นครั้งแรกที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต กับฉากอารมณ์ที่ต้องถ่ายทอด ความเสียใจ ความผิดหวัง และความเจ็บปวดของตัวละครอย่างลึกซึ้ง ที่มั่นใจว่าใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ ต้องมีน้ำตาร่วงอย่างแน่นอน
ด้วยเนื้อหาที่บาดลึก ประกอบกับดนตรี Pop-Rock ที่หนักแน่น และการแสดงที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน "อย่าให้มีครั้งที่สอง" จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่สะท้อนพัฒนาการของ POOKAN ในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มี เพียงความสามารถในการร้องเพลง แต่ยังมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างแท้จริง
สามารถรับชม MV เพลง “อย่าให้มีครั้งที่สอง” ได้แล้ววันนี้ ทาง Youtube : POOKAN Official (https://youtu.be/LOTb-Rsbyrw?si=xF2A9l38sVE0xaaa)และรับฟังเพลงได้แล้ววันนี้ในทุก Streaming Platform