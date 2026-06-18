ขึ้นอินโทร!!! ก่อนถึงวันตัดสิน กับ ”โสต สด สด : SOT MUSIC SHOWCASE 2026“ ชวนมาเปิดหู เปิดใจ กับโชว์สด จากศิลปินหลากหลายแนว ตลอด 6 วัน 4 LIVEHOUSE

ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายของงาน SOT MUSIC AWARDS 2026 รางวัลทางดนตรีระดับประเทศที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รางวัลของคนดนตรี โดยคนดนตรี เพื่อคนดนตรี” โดยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ณ ONE BANGKOK FORUM
ก็ขอชวนทุกคนมาเปิดหู เปิดใจ กับ “โสต สด สด : SOT MUSIC SHOWCASE 2026” สัมผัสบรรยากาศแห่งสัปดาห์ดนตรีไทยผ่านกิจกรรมกันก่อน ด้วยโชว์สดจากศิลปินหลากหลายแนวดนตรี ทั้ง Pop, Rock, Alternative, Folk และลูกทุ่งร่วมสมัย กว่า 40 ชีวิต บน 4 เวทีดนตรีสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ MR. FOX LIVE HOUSE, VOLUME LIVEHOUSE, FOLK PRANAKORN และ LIDO CONNECT ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2569 หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ SOT Awards Week ที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยจากหลากหลายแนวเพลงได้ขึ้นเวทีแสดงสด พบปะผู้ฟัง และร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายของอุตสาหกรรมดนตรีไทย โดยเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมฟรีทาง Facebook: SOT MUSIC AWARDS
SOT Awards Week ไม่ได้เป็นเพียงสัปดาห์แห่งการแสดงดนตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงคนทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีไทย ผ่านกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ (Networking – Panel Discussion & Business Matching) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) ที่รวบรวมผู้ประกอบการ ศิลปิน ค่ายเพลง ผู้จัดเทศกาลดนตรี และตัวแทนองค์กรด้านดนตรีจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
ภายในงานจะมีเวทีเสวนาในหัวข้อสำคัญ อาทิ “ทิศทางธุรกิจเพลงไทยในยุคดิจิทัล” จากมุมมองของผู้กำหนดนโยบายและผู้นำอุตสาหกรรมระดับสากล, “Unlocking Music Revenue” รู้สิทธิเข้าถึงรายได้ที่เป็นธรรม รวมถึง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรม” ก่อนต่อยอดสู่กิจกรรม Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะ พูดคุย และแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรมดนตรีไทยสู่เวทีสากล
นอกจากนี้ ภายใน SOT Awards Week ยังมี SOT MUSIC AWARDS Installation พื้นที่จัดแสดงแนวคิดและอัตลักษณ์ของรางวัล ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ระหว่างวันที่ 20–22 มิถุนายน ณ ลานหน้า LIDO Connect ก่อนย้ายสู่ ONE BANGKOK FORUM ในวันประกาศรางวัล 24 มิถุนายน 2569
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วม “ฟัง SOT” ไปด้วยกัน ก่อนเข้าสู่ค่ำคืนแห่งการประกาศรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ ONE BANGKOK FORUM
ตารางกิจกรรม ”โสต สด สด : SOT MUSIC SHOWCASE 2026“
📆 17 มิถุนายน — MR. FOX LIVE HOUSE
🎙 Pae Arak / SOK / Rejizz / DUMB.RONG / HUNSICK x NNENOX / Defying Decay
📆 18 มิถุนายน — MR. FOX LIVE HOUSE
🎙 Television Off / HARD BOY / The Young Wolf / ANNALYNN / SONS.
📆 19 มิถุนายน — VOLUME LIVE HOUSE
🎙 The Darkest Romance, INSPIRATIVE / Par-T / YEP MAY YEP / Sunday Nights
📆 20 มิถุนายน — VOLUME LIVE HOUSE
🎙 Foon / murrph. / _less / loserpop / Cheyada
📆 21 มิถุนายน — FOLK PRANAKORN
🎙 ธัญญ่า ชัชชญา / ลาล่า โปงลางสะออน / ยูกิ ไหทองคำ / บอล บ้านไร่ ไหทองคำ / พราว ภัทราวดี ไหทองคำ / หมอลำไอดอล โฟล์คพระนคร กรุงเทพฯ
📆 22 มิถุนายน — LIDO CONNECT
🎙 KIKI / pami / FORD TRIO / Sukid458 / ABOY / Patrick Noel / Kwanjai / Le Fronce / ily / NAMP / PlusOne