“เลิฟ ภัทรานิษฐ์” ร่วมสัมผัสเสน่ห์กลิ่นหอมบทใหม่ Lumière d’Issey Eau de Parfum จาก Issey Miyake

ก้าวสู่มิติใหม่แห่งประกายอรุณและความใฝ่ฝันอันงดงาม เมื่อ Issey Miyake (อิซเซ่ มิยาเกะ) เปิดตัวน้ำหอมสำหรับสุภาพสตรีกลิ่นใหม่ Lumière d’Issey Eau de Parfum ความหอมบทใหม่ที่ถ่ายทอด “แสง” ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ ผ่านกลิ่นหอมแนว Amber Floral มอบความเปล่งประกาย อบอุ่นและสดใส ราวกับการโอบกอดของแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งอรุณ พร้อมเผยโฉมดีไซน์ขวดอันเป็นเอกลักษณ์ที่รังสรรค์โดย Miyake Design Studio ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังและการเคลื่อนไหวของแสง โดยภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก “เลิฟ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร” ร่วมถ่ายทอดความประทับใจต่อกลิ่นหอมใหม่ ณ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
Lumière d’Issey Eau de Parfum ได้รับการรังสรรค์โดยสองนักปรุงน้ำหอมระดับโลก Fabrice Pellegrin และ Marie Salamagne เพื่อถ่ายทอดแก่นแท้ของ “แสง” ผ่านโครงสร้างกลิ่นที่เปี่ยมด้วยความสมดุลและการเคลื่อนไหว เริ่มต้นด้วยความสดชื่นเปล่งประกายของ Green Mandarin จากธรรมชาติ 100% ที่ผสานเข้ากับ Neroli อย่างลงตัว มอบความรู้สึกสดใสราวแสงแดดแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ก่อนผลิบานสู่หัวใจของกลิ่นผ่าน Orange Blossom Accord ที่เสริมความโปร่งเบาด้วย Freesia Accord และเติมสัมผัสนุ่มละมุนดุจกำมะหยี่ด้วย White Musk Accord ราวกับแสงอรุณที่โอบล้อมผิวอย่างอ่อนโยน ปิดท้ายด้วย Pistachio Wood Accord ที่เผยเสน่ห์เย้ายวน ผสานความอบอุ่นนุ่มลึกของ Sandalwood สร้างมิติแห่งกลิ่นไม้ที่เปล่งประกาย ทันสมัย และตราตรึงในความทรงจำ
นอกจากนี้ ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก เลิฟ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกลิ่นหอมบทใหม่ พร้อมร่วมค้นพบแรงบันดาลใจแห่ง “แสง” และถ่ายทอดความประทับใจผ่านมุมมองที่มีต่อทุกองค์ประกอบของน้ำหอม Lumière d’Issey Eau de Parfum ในครั้งนี้