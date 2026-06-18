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“ซี ทวินันท์” ร่วมสัมผัสนิยามความหอมแห่งสุภาพบุรุษยุคใหม่กับ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



narciso rodriguez (นาร์ซิโซ โรดริเกซ) เปิดตัว for him MUSC SANTAL eau de parfum intense น้ำหอมใหม่ล่าสุดในคอลเลกชัน for him ที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษยุคใหม่ ผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจและความอ่อนไหวอันละเมียดละไม สะท้อนพลังอันสงบนิ่งจากภายใน ผ่านเสน่ห์ความหอมน่าค้นหาและแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทาน ด้วยองค์ประกอบความหอมที่ผสานความแตกต่างไว้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยความอบอุ่นลุ่มลึกของ sandalwood และ musc อันเป็นเอกลักษณ์ ตัดกับความสดชื่นของ clary sage, cardamom และ juniper ก่อเกิดมิติแห่งความขัดแย้งที่สมดุล ทั้งเข้มข้น อบอุ่น และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ สะท้อนนิยามใหม่ของความเป็นชายที่ทรงพลังและร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจาก “ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ” นักแสดงชายชื่อดัง ร่วมสัมผัสกลิ่นหอมบทใหม่นี้ ณ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

หัวใจสำคัญของ for him MUSC SANTAL eau de parfum intense คือการหลอมรวมระหว่างความครีมมี่อบอุ่นของ sandalwood และ heart of musc อันเป็นเอกลักษณ์ของ narciso rodriguez ก่อเกิดเป็น “magnetic duality” หรือแรงดึงดูดจากความแตกต่างที่สมดุล สะท้อนนิยามใหม่ของความเป็นสุภาพบุรุษร่วมสมัยได้อย่างน่าค้นหา โดย Florian Gallo นักปรุงน้ำหอมผู้อยู่เบื้องหลังกลิ่นนี้ กล่าวว่า “Musc เป็นวัตถุดิบที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ทั้งสะอาดและดิบ ทั้งบริสุทธิ์และลุ่มลึก ความแตกต่างเหล่านี้เองคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กลิ่นที่เล่นกับมิติของความอบอุ่นและความเย็น เพื่อเผยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในความตรงข้าม”

นอกจากนี้ ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ ให้เกียรติมาร่วมสัมผัสเอกลักษณ์ความหอมของ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense พร้อมเผยความประทับใจในเสน่ห์กลิ่นหอมที่สะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษร่วมสมัยในครั้งนี้








“ซี ทวินันท์” ร่วมสัมผัสนิยามความหอมแห่งสุภาพบุรุษยุคใหม่กับ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense
“ซี ทวินันท์” ร่วมสัมผัสนิยามความหอมแห่งสุภาพบุรุษยุคใหม่กับ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense
“ซี ทวินันท์” ร่วมสัมผัสนิยามความหอมแห่งสุภาพบุรุษยุคใหม่กับ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense
“ซี ทวินันท์” ร่วมสัมผัสนิยามความหอมแห่งสุภาพบุรุษยุคใหม่กับ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense