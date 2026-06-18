“ซี ทวินันท์” ร่วมสัมผัสนิยามความหอมแห่งสุภาพบุรุษยุคใหม่กับ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense

narciso rodriguez (นาร์ซิโซ โรดริเกซ) เปิดตัว for him MUSC SANTAL eau de parfum intense น้ำหอมใหม่ล่าสุดในคอลเลกชัน for him ที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษยุคใหม่ ผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจและความอ่อนไหวอันละเมียดละไม สะท้อนพลังอันสงบนิ่งจากภายใน ผ่านเสน่ห์ความหอมน่าค้นหาและแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทาน ด้วยองค์ประกอบความหอมที่ผสานความแตกต่างไว้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยความอบอุ่นลุ่มลึกของ sandalwood และ musc อันเป็นเอกลักษณ์ ตัดกับความสดชื่นของ clary sage, cardamom และ juniper ก่อเกิดมิติแห่งความขัดแย้งที่สมดุล ทั้งเข้มข้น อบอุ่น และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ สะท้อนนิยามใหม่ของความเป็นชายที่ทรงพลังและร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจาก “ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ” นักแสดงชายชื่อดัง ร่วมสัมผัสกลิ่นหอมบทใหม่นี้ ณ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
หัวใจสำคัญของ for him MUSC SANTAL eau de parfum intense คือการหลอมรวมระหว่างความครีมมี่อบอุ่นของ sandalwood และ heart of musc อันเป็นเอกลักษณ์ของ narciso rodriguez ก่อเกิดเป็น “magnetic duality” หรือแรงดึงดูดจากความแตกต่างที่สมดุล สะท้อนนิยามใหม่ของความเป็นสุภาพบุรุษร่วมสมัยได้อย่างน่าค้นหา โดย Florian Gallo นักปรุงน้ำหอมผู้อยู่เบื้องหลังกลิ่นนี้ กล่าวว่า “Musc เป็นวัตถุดิบที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ทั้งสะอาดและดิบ ทั้งบริสุทธิ์และลุ่มลึก ความแตกต่างเหล่านี้เองคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กลิ่นที่เล่นกับมิติของความอบอุ่นและความเย็น เพื่อเผยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในความตรงข้าม”
นอกจากนี้ ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ ให้เกียรติมาร่วมสัมผัสเอกลักษณ์ความหอมของ narciso rodriguez for him MUSC SANTAL eau de parfum intense พร้อมเผยความประทับใจในเสน่ห์กลิ่นหอมที่สะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษร่วมสมัยในครั้งนี้