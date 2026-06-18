“Jeff Satur” Friends of Olay คนใหม่ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser

“เจฟ ซาเตอร์” (Jeff Satur) ศิลปินชาวไทยมากความสามารถ ได้มายกหน้าให้ Olay ในฐานะ Friends of Olay Thailand ของผลิตภัณฑ์ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser ครีมบำรุงผิวหน้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยฟื้นบำรุงความกระชับของผิวและดูแลสัญญาณแห่งวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเอกลักษณ์และตัวตนที่ชัดเจนของ Jeff Satur ทั้งในแง่มุมมอง คาแรกเตอร์ รวมถึงในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงคุณภาพ โดยไม่ยึดติดกับการตามกระแสหรือเทรนด์ชั่วคราว จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีฐานแฟนคลับที่ติดตามและสนับสนุนผลงานอย่างเหนียวแน่นในทุกช่วงเวลา สอดคล้องอย่างยิ่งกับจุดยืนของ Olay แบรนด์สกินแคร์ระดับโลก
การร่วมมือกันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของ Jeff Satur ในฐานะตัวแทนของความเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่ยั่งยืน พร้อมทั้งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความร่วมสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น โดยยังคงความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งในฐานะแบรนด์ความงามระดับโลกได้อย่างมั่นคง