“แซ่บ คลาสสิก” โดย ส.ขอนแก่น จับมือ “เลย์” เขย่าวงการอาหารอีสาน! ครีเอท 3 เมนูความกรุบกรอบ สไตล์แซ่บ

“แซ่บ คลาสสิก” (Zaap Classic) โดย ส.ขอนแก่น ร้านอาหารอีสานโมเดิร์นรสจัดจ้าน ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “เลย์” (Lay’s) มันฝรั่งทอดกรอบชั้นนำของไทย ภายใต้บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานความกรอบอร่อยของขนมขบเคี้ยวระดับโลก เข้ากับ เสน่ห์อาหารอีสานรสแซ่บถึงใจ รังสรรค์เป็น 3 เมนูไฮไลท์ ความกรุบกรอบ สไตล์แซ่บ และเซตดับเบิ้ลแซ่บ NO RULES ไม่มีกฎ เติมความแซ่บแบบคุ้ม ๆ พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่ร้านแซ่บ คลาสสิก ทั้ง 5 สาขา
คุณจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ความร่วมมือระหว่าง แซ่บ คลาสสิก โดย ส.ขอนแก่น และ เลย์ ในครั้งนี้ถือเป็นการ ยกระดับประสบการณ์การทานอาหารอีสานให้สนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น โดยเราได้นำจุดเด่นของแบรนด์ ส.ขอนแก่น และแซ่บ คลาสสิก ที่เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย-อีสาน รสชาติจัดจ้าน มารวมกับความกรอบอร่อย ที่เป็นเอกลักษณ์ของเลย์ จนเกิดเป็นเมนูฟิวชันที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว มั่นใจว่าจะถูกใจทั้งกลุ่มคนรักเลย์ และแฟนอาหารอีสานอย่างแน่นอน"
ด้าน คุณชลกร อภิชาติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจอาหาร และขนมขบเคี้ยว เป๊ปซี่โค ภูมิภาคอินโดจีน และอินโดนีเซีย เผยว่า “เลย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษกับแซ่บ คลาสสิกในครั้งนี้ ความร่วมมือในแคมเปญ “แซ่บ คลาสสิก x เลย์” สะท้อน แนวทางของเลย์ในการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค ผ่านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ หลากหลายและใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารของคนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ใน การทานเลย์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในซอง แต่สามารถเข้าไปอยู่ในจานอาหารอีสานยอดฮิตได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า การผสานความกรอบอร่อยของเลย์เข้ากับเมนูอาหารอีสานยอดนิยม จะช่วยสร้างสีสันและมอบประสบการณ์ การรับประทานอาหารที่แตกต่าง โดยช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัส (Texture) ความกรอบกรุบและยกระดับความสนุก ในทุก ๆ คำที่ได้รับประทาน"
เปิดโผ 3 เมนูไฮไลท์ “แซ่บ คลาสสิก x เลย์” ความกรุบกรอบ สไตล์แซ่บ (ราคาเริ่มต้นเพียง 79 บาท)
1. ไส้กรอกอีสานเลย์ป๊อป (ราคา 89 บาท): การจับคู่ที่คาดไม่ถึงระหว่างไส้กรอกอีสานต้นตำรับ เนื้อแน่นกับเลย์ที่มาเพิ่มรสสัมผัสที่กรุบกรอบ ทอดจนเหลืองทอง เคี้ยวเพลินในทุกคำ
2. เลย์ส้มตำข้าวโพดทอดไข่เค็มนัวระเบิด (ราคา 99 บาท): เมนูส้มตำข้าวโพดทอดสุดสร้างสรรค์ ที่นำข้าวโพดไปทอดจนกรอบคลุกซอสรสจัดจ้าน ผสานความนัวขั้นสุดด้วยเลย์รสไข่เค็มและชิ้นไข่เค็ม แท้ อร่อยระเบิดสมชื่อ
3. ส้มตำเลย์ทอดกรอบสะท้านโลกรสดั้งเดิม / รสแซ่บ (ราคา 79 บาท): ฉีกกฎส้มตำแบบเดิม ๆ ด้วยการนำส้มตำทอดมามิกซ์กับเลย์รสมันฝรั่ง แผ่นหยักที่เคลือบซอสส้มตำสูตรเด็ด เลือกอร่อยได้ 2 สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น "รสดั้งเดิม" สุดกลมกล่อม หรือ "รสแซ่บ" ที่จัดจ้านสะท้านโลก
ทั้งนี้ยังมี “เซตชุดแซ่บพร้อมเป๊ปซี่” อิ่มฟินครบสูตร จัดเต็มความคุ้มค่า!
พิกัดความแซ่บ
มาร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยแซ่บไม่เหมือนใคร กับแคมเปญสุดพิเศษ แซ่บ คลาสสิก x เลย์ ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน แซ่บ คลาสสิก ทั้ง 5 สาขาใกล้บ้านคุณ
1. พหลโยธิน เพลส
2. ซีคอน ศรีนครินทร์
3. โลตัส สุขาภิบาล 3
4. ปรีดี พนมยงค์ 16
5. เอ็มคอเทียร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามโปรโมชั่นได้ที่ Facebook: แซ่บ คลาสสิก (Zaap Classic)
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