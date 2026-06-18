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“ยายหนิง” เลิกแล้วคิดจะเป็นแม่ค้า โอดกว่าจะได้ 20 บาทมันยากมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอฟซีเอ็นดูอินฟลูฯ “คุณยายหนิง” วารี หน่อแก้ว คุณแม่ของซุป'ตาร์ “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต” สะใภ้หมื่นล้าน คุณยายของดาราสาว “แอบิเกล” ดาราสาวที่มีบริษัทของตัวเองตั้งแต่อายุ 4 ขวบ มีผลกำไรหลักล้านในครึ่งปีแรก อยากจะรับบทเป็นแม่ค้า ปอกขนุนจากต้นที่บ้านไปฝากขายแพ็กละ 20 บาท งานนี้คุณยายถึงกับออกปากขอเลิกเป็นแม่ค้าแล้วเพราะกว่าได้ 20 บาทรู้สึกยากมาก

“มีเรื่องจะเล่าค่ะเพื่อนๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วขนุนยายสุกหลายลูกมาก ยายก็เกิดไอเดียแกะขายดีไหม ยายนั่งแกะจนหลังขดหลังแข็ง ยายเคยซื้อ 3 ขีด 20 บาทเมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้ยายก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายกันเท่าไหร่ ยายก็เลยทำแพ็ก 4 ขีด 20 บาท ไปฝากขายหน้าปากซอย

ยายทำไป 10 แพ็ก ขายได้ 6 แพ็ก เหลือนั้นก็แจก ยายว่ากว่าจะได้เงิน 20 บาทมันยากมาก ยายก็เลยเลิก(หัวเราะ) ไม่คิดจะขายอีกเลย เพราะตอนยายแกะกว่ามันจะแกะได้ ไหนจะต้องมาชั่งมาแพ็กอีก มันใช้เวลามากเลยค่ะ ที่ยายคิดเอาไปขายเพราะคนในซอยเขากินกันจนเบื่อแล้ว ยายแจกเขาตลอด ยายก็เลยเอาไปลองขาย”

ซึ่งเอฟซีก็เข้ามาเอ็นดูคุณยายกันเพียบ บอกให้คุณยายกลับมาเป็นอินฟลูฯ ถมเครื่องเพชรเข้าครัว ใส่แบรนด์เนมเข้าสวนดีกว่า บ้างก็บอกตอนนี้ขายของยากจริงค่ะคุณยาย








“ยายหนิง” เลิกแล้วคิดจะเป็นแม่ค้า โอดกว่าจะได้ 20 บาทมันยากมาก
“ยายหนิง” เลิกแล้วคิดจะเป็นแม่ค้า โอดกว่าจะได้ 20 บาทมันยากมาก
“ยายหนิง” เลิกแล้วคิดจะเป็นแม่ค้า โอดกว่าจะได้ 20 บาทมันยากมาก
“ยายหนิง” เลิกแล้วคิดจะเป็นแม่ค้า โอดกว่าจะได้ 20 บาทมันยากมาก