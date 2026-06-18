“ยายหนิง” เลิกแล้วคิดจะเป็นแม่ค้า โอดกว่าจะได้ 20 บาทมันยากมาก

ทำเอฟซีเอ็นดูอินฟลูฯ “คุณยายหนิง” วารี หน่อแก้ว คุณแม่ของซุป'ตาร์ “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต” สะใภ้หมื่นล้าน คุณยายของดาราสาว “แอบิเกล” ดาราสาวที่มีบริษัทของตัวเองตั้งแต่อายุ 4 ขวบ มีผลกำไรหลักล้านในครึ่งปีแรก อยากจะรับบทเป็นแม่ค้า ปอกขนุนจากต้นที่บ้านไปฝากขายแพ็กละ 20 บาท งานนี้คุณยายถึงกับออกปากขอเลิกเป็นแม่ค้าแล้วเพราะกว่าได้ 20 บาทรู้สึกยากมาก
“มีเรื่องจะเล่าค่ะเพื่อนๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วขนุนยายสุกหลายลูกมาก ยายก็เกิดไอเดียแกะขายดีไหม ยายนั่งแกะจนหลังขดหลังแข็ง ยายเคยซื้อ 3 ขีด 20 บาทเมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้ยายก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายกันเท่าไหร่ ยายก็เลยทำแพ็ก 4 ขีด 20 บาท ไปฝากขายหน้าปากซอย
ยายทำไป 10 แพ็ก ขายได้ 6 แพ็ก เหลือนั้นก็แจก ยายว่ากว่าจะได้เงิน 20 บาทมันยากมาก ยายก็เลยเลิก(หัวเราะ) ไม่คิดจะขายอีกเลย เพราะตอนยายแกะกว่ามันจะแกะได้ ไหนจะต้องมาชั่งมาแพ็กอีก มันใช้เวลามากเลยค่ะ ที่ยายคิดเอาไปขายเพราะคนในซอยเขากินกันจนเบื่อแล้ว ยายแจกเขาตลอด ยายก็เลยเอาไปลองขาย”
ซึ่งเอฟซีก็เข้ามาเอ็นดูคุณยายกันเพียบ บอกให้คุณยายกลับมาเป็นอินฟลูฯ ถมเครื่องเพชรเข้าครัว ใส่แบรนด์เนมเข้าสวนดีกว่า บ้างก็บอกตอนนี้ขายของยากจริงค่ะคุณยาย