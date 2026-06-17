“ฟารีดา-ติณติณ” เลื่อนตรวจ DNA 9 โมงเช้าพรุ่งนี้! พิสูจน์ความจริงปมพ่อของลูก

กรณี “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ” แฉ “ติณติณ นิวคันทรี่” จรัสรวี เทียมรัตน์ ทำท้องแล้วไม่รับ แถมไล่ไปทำแท้ง ก่อนที่ต่อมา ติณติณ จะออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ ยอมรับตอนแรกไม่เชื่อว่าฟารีดาท้องจริง เหตุมีความสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวตอนเมา พร้อมตรวจดีเอ็นเอ หากเป็นลูกของตนพร้อมรับผิดชอบ
ล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเข้ารับการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (DNA) จากเดิมเป็นวันที่ 20 มิ.ย. ได้เลื่อนมาเป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. สถานที่ คลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ เทคนิคการแพทย์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6) พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์และทำข่าวในครั้งนี้ด้วย