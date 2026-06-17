4 คนข่าว 4 ดารา 4 เส้นทาง พปส. X GMC เปิดตัว “Made in Thailand 4 สาย The Journey” รายการวาไรตี้เรียลลิตี้ท่องเที่ยว ตามหาของฝาก สัมผัสเสน่ห์ไทยผ่าน 4 เส้นทางหลักทั่วประเทศ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.) ร่วมกับ บริษัท กาแล็กซี่ มัลติมีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GMC) เปิดตัวรายการใหม่ “Made in Thailand 4 สาย The Journey” รายการวาไรตี้เรียลลิตี้ท่องเที่ยวที่จะพาผู้ชมออกเดินทางไปค้นพบเสน่ห์ของเมืองไทย ผ่านภารกิจตามหาของฝากอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วประเทศ
รายการนำเสนอรูปแบบการเดินทางที่แปลกใหม่ โดยนำ 4 คนข่าว มาจับคู่กับ 4 ดาราชื่อดัง ร่วมออกเดินทางสู่ 4 เส้นทางสายหลัก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เพื่อร่วมภารกิจค้นหาของฝากที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ผ่านการเผชิญสถานการณ์จริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
“Made in Thailand 4 สาย The Journey” ไม่ได้เป็นเพียงรายการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นพื้นที่นำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของชุมชนไทย ผ่านมุมมองของคนข่าว ดารา และคนในพื้นที่ ที่จะร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมออกเดินทางเพื่อสัมผัสประเทศไทยในมิติใหม่
นอกจากนี้ รายการยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน โดยนำเสนอของดี ของฝาก และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ อันเป็นการสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั่วประเทศ
ติดตามชมรายการ “Made in Thailand 4 สาย The Journey” จำนวน 6 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TOP NEWS เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้