รางวัลแกรมมีเปิดสาขาใหม่ ให้รางวัลเอเชียน-ป็อปโดยเฉพาะ

เรียกได้ว่ารางวัลทางด้านดนตรีที่การันตีฝีมือระดับโลกอย่างรางวัลแกรมมี หรือ Grammy Awarads ได้เปิดกว้างยอมรับดนตรีเอเชียน-ป็อปเข้าสถาบันเป็นที่เรียบร้อย พร้อมประกาศเพิ่มสาขาใหม่เพื่อให้ศิลปินในเอเชียได้แข่งขันกันเองโดยเฉพาะ
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ได้ประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการว่าจะมีสาขาใหม่เพิ่มอีก 5 สาขาในการประกาศผลรางวัลแกรมมีครั้งที่ 69 โดยมีสาขาเพิ่มดังนี้
Best Asian Pop Music Performance
Best Latin Song
Best Traditional Pop Vocal Performance
Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance
Best Traditional Folk Album
งานนี้สาขาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้น Best Asian Pop Music Performance ซึ่งรางวัลนี้ครอบคลุมตลาดเพลงเอเชียในวงกว้าง รวมถึงเค-ป็อป ( เพลงป็อปเกาหลี )เจ-ป็อป (เพลงป็อปญี่ปุ่น) ซี-ป็อป (เพลงป็อปจีน) รวมถึง ที-ป็อป (เพลงป็อปไทย)ศิลปินที่มีสิทธิ์เข้าชิงจะต้องใช้ภาษาเอเชียอย่างน้อยหนึ่งภาษาในเพลงของตนอย่างมีนัยสำคัญ และต้องมีต้นกำเนิดจากเอเชียหรือได้รับการยอมรับในวงการเพลงป็อปเอเชีย
ฮาร์วีย์ เมสัน จูเนียร์ ซีอีโอของแกรมมี่ กล่าวถึงดนตรีป๊อปเอเชียว่า “เป็นหนึ่งในพลังที่สำคัญและยั่งยืนที่สุดในอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก ดนตรีป๊อปเอเชียผสมผสานดนตรี การแสดง และการแสดงออกทางศิลปะเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ เราตื่นเต้นที่จะได้เน้นย้ำอิทธิพลของดนตรีป๊อปเอเชียในงานประกาศรางวัลปีหน้า”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รางวัลแกรมมี่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยากที่สุดสำหรับศิลปินเอเชีย โดยเฉพาะศิลปินเค-ป็อป อย่างวง BTS ที่โด่งดังระดับโลก ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขา Best Pop Duo/Group Performance ติดต่อกันถึง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับรางวัลไป รวมถึง โรเซ่จาก BLACKPINK ก็เคยเข้าชิงรางวัลแกรมมี่เช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลกลับบ้านได้
แม้ว่า BTS จะประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลจาก2 ใน 3 งานประกาศรางวัลทางดนตรีที่สำคัญของอเมริกา ได้แก่ รางวัล American Music Awards (AMAs) และรางวัล Billboard Music Awards (BBMAs) แต่พวกเขาก็ยังคงพลาดรางวัลแกรมมี่ที่ถือเป็นที่สุดของนักดนตรี เช่นเดียวกับโรเซ่ BLACKPINK ที่แม้จะประสบความสำเร็จไปทั่วโลกจากเพลง “APT” ก็ตาม
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพลง “GOLDEN” ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง KPop Demon Hunters ของ Netflix ได้กลายเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับ K-pop เพลงแรกที่ได้รับรางวัลแกรมมีในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ในวงการหลายคนรู้สึกว่าความสำเร็จนี้ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความปรารถนาอันยาวนานของศิลปิน K-pop ในการได้รับการยอมรับในสาขาแกรมมีหลักๆ
จากการเปิดตัวสาขาเพลงป๊อปเอเชียโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญในวงการเชื่อว่าโอกาสที่ศิลปิน K-pop รวมถึง BTS และศิลปินที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอื่นๆ จะได้รับรางวัลแกรมมีจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
นอกจากนั้นสถาบันดนตรียังประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อีกหลายประการ สำหรับหมวดหมู่ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จำนวนครั้งสูงสุดที่ศิลปินสามารถได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้เพิ่มขึ้นจาก 3 ครั้งเป็น 4 ครั้ง, ในหมวดหมู่อัลบัม เปอร์เซ็นต์ของผลงานที่บันทึกใหม่ที่จำเป็นลดลงจาก 75% เหลือ 66%
รางวัลแกรมมี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสถาบันบันทึกเสียงตั้งแต่ปี 1959 ยังคงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในอุตสาหกรรมดนตรี รางวัลแกรมมีครั้งที่ 69 จะกลายเป็นพิธีแรกที่ใช้กฎและหมวดหมู่ใหม่เหล่านี้ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 ก.พ. 2027